Надо смотреть в будущее.

Всех кандидатов, которые в последнее время фигурировали в слухах про пост нового главного тренера «Вашингтона», объединяло одно обстоятельство — они ранее имели отношение к системе столичного клуба. Кто-то в качестве игрока, как Джефф Хэлперн и Брэд Шоу. Другие уже работают или работали в системе «Кэпиталз», как Тодд Нельсон и Спенсер Карбери. Про Брюса Будро, при котором расцвели атакующие таланты Александра Овечкина, Никласа Бэкстрема и Александра Семина полтора десятка лет назад, и так все понятно. Местный инсайдер и журналист Тарик Эль-Башир, когда-то выступавший в роли эксперта для «СЭ», прекрасно знает расклады внутри клуба. Ему можно верить.

О том, почему выбор пал на 41-летнего Карбери, генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан в подробностях расскажет позднее. Кажется, дело не только в непотизме и старых связях. Это как раз привычная картина для хоккея в любой стране. Специалист, на которого сейчас пал выбор Маклеллана, несколько лет провел в системе «Вашингтона», получив звание «тренер года» и в ECHL (сезон-2013/14) и в АХЛ (2020/21), со всех сторон прекрасно знаком нынешнему менеджменту. Кроме этого, в его послужном списке работа в клубе лиги Онтарио «Сагино» и фарме «Бостона» в АХЛ.

У Карбери есть более свежие свершения. Два последних года в НХЛ он занимал должность ассистента в «Торонто» и неплохо справлялся с отведенными ему обязанностями, в частности большинством (второе место в лиге вслед за «Эдмонтоном»). Его возраст — лучшее объяснение принятому решению.

Опытный человек с именем из нынешнего состава «Кэпиталз» многого уже не выжмет. Тасовать старую колоду тренеров нет смысла. Для неизбежной и уже начавшейся перестройки нужен молодой специалист со свежими идеями, который мог бы расти вместе с командой. Карбери до «Торонто» несколько лет трудился в «Херши» в АХЛ и прекрасно знаком с частью игроков основного состава «Вашингтона».

Не факт, что ставка на него сработает. Зато это экономный и отчасти перспективный вариант. Каждый клуб мечтает вырасти собственного Джона Купера или Джареда Беднара. У Карбери будет для этого время. В ближайшие два-три года команде в глобальном плане ничего не светит, если не считать охоту Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Новый тренер мало чего добился в игровой карьере, что обычно служит отличной мотивацией заявить о себе в новой роли. Карбери был нападающим средней руки и выше Лиги Восточного побережья (ECHL) не поднялся, завершив карьеру в 28 лет. После этого сразу перешел к тренерской деятельности. На скамейке дела у него пошли явно лучше.

Он стал самым молодым главным тренером в истории ECHL, в возрасте 29 лет возглавив «Южную Каролину». Любопытно, что с этого клуба начинал свой путь в профессии Беднар — под его руководством Карбери успел отыграть один сезон. Время, чтобы вырасти в значимую фигуру в НХЛ, у него будет, но с нынешним «Вашингтоном» придется помучиться. Сладкой жизни ему никто сейчас обещать не может.