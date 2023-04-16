Команде Овечкина нужна свежая голова. Кто станет тренером «Вашингтона» взамен уволенного
Почему уволили
«Вашингтон» не попал в плей-офф и попрощался с главным тренером Питером Лавиолеттом. Ожидаемая мера после неудачного сезона. Американский специалист не смог замедлить регресс команды, а некоторые хоккеисты, кажется, устали от его игровой философии. «Столичные» завалили решающий этап регулярки, когда определялись места в плей-офф. В 2023 году меньше «Кэпс» набрал очков только кризисный «Сан-Хосе». 13-е место в конференции приговорило Лавиолетта. Неизвестно, как «Столичные» прошли бы регулярку, если бы не травмы ключевых игроков: Бэкстрема, Оши, Карлсона. Впрочем, неправильно все списывать только на здоровье хоккеистов.
Лавиолетт осторожно вводил в состав парней из фарм-клуба, особенно молодых. Ростер «Вашингтона» — один из самых возрастных в лиге, но тренер не создал достойной подпитки для ветеранов. Закрепились в основе только Александр Алексеев и 22-летний белорус Алексей Протас. Его ровесника Коннора Макмайкла понизили в «Херши» после полноценного прошлого сезона в «Кэпиталз». В НХЛ центрфорварда, выбранного под 25-м номером драфта-2019, выпустили только на шесть матчей. По трем играм в основе позитивное впечатление произвел 20-летний Винсент Иорио. Странно, почему защитник не получил больше матчей. Консервативные взгляды Лавиолетта только усугубили положение «Вашингтона». Тренер выжимал последние соки из команды, которая в итоге не попала в плей-офф.
Лавиолетт руководил «Столичными» с 2020 года. С каждым сезоном клуб набирал меньше и меньше очков. Апофеозом работы стал невыход в плей-офф. В течение регулярки заокеанские коллеги писали, что «Вашингтон» вел переговоры с тренером о продлении контракта. Верилось в их положительный исход с большим трудом. Лавиолетт не выиграл ни одной серии плей-офф с «Кэпс», а нынешнюю регулярку команда провела нестабильно. Неправильно списывать все беды на Питера, но руководство «Вашингтона» поступило дальновидно, не продлив контракт с американцем. Раз уж клуб затеял частичную перестройку, команду должен подхватить новый тренер со свежими взглядами на игру и состав.
Кто придет?
У «Кэпиталз» достаточно времени, чтобы изучить кандидатов. Тренерский рынок НХЛ менее консервативен, чем в России. Не удивлюсь, если клуб сделает ставку на неожиданного кандидата. Например, на 53-летнего рулевого «Херши» Тодда Нельсона. Канадец поработал ассистентом в «Атланте» и «Далласе», а также недолгое время возглавлял «Эдмонтон». Достаточный бэкграунд, чтобы подхватить перестроечный «Вашингтон». Другой кандидат — бывший наставник фарм-клуба «Столичных» Спенсер Карбери, который сейчас помогает Шелдону Кифу в «Торонто». 41-летний канадец признавался тренером года в ECHL (2014) и АХЛ (2021). В «Мэйпл Лифс» Карбери отвечает за большинство — по этому показателю команда заняла второе место в регулярке после «Эдмонтона» с могущественным Коннором Макдэвидом. В пользу Спенсера говорит опыт работы в системе «Кэпиталз».
Новому тренеру «Вашингтона» придется непросто. Клуб пытается перестроиться. В то же время фронтмен Александр Овечкин мчится за рекордом Уэйна Гретцки. С трудом представляю, какой из свободных тренеров совместит первое со вторым и заложит фундамент нового «Вашингтона». Вероятно, руководству следует положиться на проверенных кандидатов. Уволенный из «Ванкувера» по ходу чемпионата Брюс Будро четыре сезона возглавлял «Кэпиталз» и знаком с возрастными хоккеистами. Канадец не стесняется доверять молодым и неокрепшим в лиге игрокам. Будро приложил руку к прогрессу в «Кэнакс» Андрея Кузьменко, который взорвал НХЛ в дебютном сезоне.
От выбранного наставника зависит облик будущего «Вашингтона» и покорение Овечкиным снайперского рекорда Гретцки. После Барри Тротца, Тодда Рирдена и Лавиолетта команда заждалась тренера новых взглядов, ставящего современный хоккей, направленный на атаку и созидание. Сейчас не приходится говорить о борьбе за Кубок Стэнли. Основная задача наставника — заложить фундамент будущего. Запущенная перестройка — время экспериментов. Чемпионское окно наглухо заколочено. Это шанс для смелого и перспективного выбора вместо того, чтобы перебирать колоду тренеров старой формации.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -