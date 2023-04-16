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Команде Овечкина нужна свежая голова. Кто станет тренером «Вашингтона» взамен уволенного

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Разбираем возможных кандидатов на пост главного тренера «Кэпиталз».

Почему уволили

«Вашингтон» не попал в плей-офф и попрощался с главным тренером Питером Лавиолеттом. Ожидаемая мера после неудачного сезона. Американский специалист не смог замедлить регресс команды, а некоторые хоккеисты, кажется, устали от его игровой философии. «Столичные» завалили решающий этап регулярки, когда определялись места в плей-офф. В 2023 году меньше «Кэпс» набрал очков только кризисный «Сан-Хосе». 13 место в конференции приговорило Лавиолетта. Неизвестно, как «Столичные» прошли бы регулярку, если бы не травмы ключевых игроков: Бэкстрема, Оши, Карлсона. Впрочем, неправильно все списывать только на здоровье хоккеистов.

Лавиолетт осторожно вводил в состав парней из фарм-клуба, особенно молодых. Ростер «Вашингтона» — один из самых возрастных в лиге, но тренер не создал достойной подпитки для ветеранов. Закрепились в основе только Александр Алексеев и 22-летний белорус Алексей Протас. Его ровесника Коннора Макмайкла понизили в «Херши» после полноценного прошлого сезона в «Кэпиталз». В НХЛ центрфорварда, выбранного под 25-м номером драфта-2019, выпустили только на шесть матчей. По трем играм в основе позитивное впечатление произвел 20-летний Винсент Иорио. Странно, почему защитник не получил больше матчей. Консервативные взгляды Лавиолетта только усугубили положение «Вашингтона». Тренер выжимал последние соки из команды, которая в итоге не попала в плей-офф.

Бывший главный тренер &laquo;Вашингтона&raquo; Питер Лавиолетт. У Овечкина будет новый тренер. Почему «Вашингтон» уволил Лавиолетта?

Лавиолетт руководил «Столичными» с 2020 года. С каждым сезоном клуб набирал меньше и меньше очков. Апофеозом работы стал невыход в плей-офф. В течение регулярки заокеанские коллеги писали, что «Вашингтон» вел переговоры с тренером о продлении контракта. Верилось в их положительный исход с большим трудом. Лавиолетт не выиграл ни одной серии плей-офф с «Кэпс», а нынешнюю регулярку команда провела нестабильно. Неправильно списывать все беды на Питера, но руководство «Вашингтона» поступило дальновидно, не продлив контракт с американцем. Раз уж клуб затеял частичную перестройку, команду должен подхватить новый тренер со свежими взглядами на игру и состав.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и капитан команды Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Кто придет?

У «Кэпиталз» достаточно времени, чтобы изучить кандидатов. Тренерский рынок НХЛ менее консервативен, чем в России. Не удивлюсь, если клуб сделает ставку на неожиданного кандидата. Например, на 53-летнего рулевого «Херши» Тодда Нельсона. Канадец поработал ассистентом в «Атланте» и «Далласе», а также недолгое время возглавлял «Эдмонтон». Достаточный бэкграунд, чтобы подхватить перестроечный «Вашингтон». Другой кандидат — бывший наставник фарм-клуба «Столичных» Спенсер Карбери, который сейчас помогает Шелдону Кифу в «Торонто». 41-летний канадец признавался тренером года в ECHL (2014) и АХЛ (2021). В «Мэйпл Лифс» Карбери отвечает за большинство — по этому показателю команда заняла второе место в регулярке после «Эдмонтона» с могущественным Коннором Макдэвидом. В пользу Спенсера говорит опыт работы в системе «Кэпиталз».

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Новому тренеру «Вашингтона» придется непросто. Клуб пытается перестроиться. В то же время фронтмен Александр Овечкин мчится за рекордом Уэйна Гретцки. С трудом представляю, какой из свободных тренеров совместит первое со вторым и заложит фундамент нового «Вашингтона». Вероятно, руководству следует положиться на проверенных кандидатов. Уволенный из «Ванкувера» по ходу чемпионата Брюс Будро четыре сезона возглавлял «Кэпиталз» и знаком с возрастными хоккеистами. Канадец не стесняется доверять молодым и неокрепшим в лиге игрокам. Будро приложил руку к прогрессу в «Кэнакс» Андрея Кузьменко, который взорвал НХЛ в дебютном сезоне.

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От выбранного наставника зависит облик будущего «Вашингтона» и покорение Овечкиным снайперского рекорда Гретцки. После Барри Тротца, Тодда Рирдена и Лавиолетта команда заждалась тренера новых взглядов, ставящего современный хоккей, направленный на атаку и созидание. Сейчас не приходится говорить о борьбе за Кубок Стэнли. Основная задача наставника — заложить фундамент будущего. Запущенная перестройка — время экспериментов. Чемпионское окно наглухо заколочено. Это шанс для смелого и перспективного выбора вместо того, чтобы перебирать колоду тренеров старой формации.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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