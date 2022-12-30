Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:35

Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»

Овечкин забросил шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Оттавы»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» уступили «Оттаве», ведя по ходу матча в две шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Оттава» — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
Голы: Овечкин — 23 (Густафссон, Хэтэуэй), 21:15 — 1:0. Строум — 7 (Шири, Дженсен), 23:37 — 2:0. Сандерсон — 2, 28:30 — 2:1. Кузнецов — 6, 35:56 — 3:1. Штюцле — 12 (Жиру), 39:44 — 3:2. Дебринкэт — 12 (Пинто, Батерсон), 54:26 — 3:3. Дебринкэт — 13 (Жиру), 61:31 — 3:4.
Вратари: Кемпер — Тэлбот.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (4+13+6+0) — 45 (16+17+10+2).
Наши: Алексеев (12.50/0/0), Кузнецов (16.46/2/-2), Овечкин (21.17/6/+1), Орлов (27.47/1/-1) — -.
30 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» набрал прекрасный ход в декабре. Команда прониклась новыми достижениями Александра Овечкина и выиграла десять матчей из последних одиннадцати. Против «Рейнджерс» «Кэпиталз» показали, что могут побеждать и без подвигов капитана. Пустой по очкам матч российского снайпера не помешал «Столичным» разгромить конкурента по дивизиону (4:0). Голов Овечкина ждут с не меньшим вниманием даже после того, как он обогнал Горди Хоу. Каждый успешный бросок приближает Александра к рекорду Уэйна Гретцки. И против «Оттавы» Великолепная Восьмерка сократила отставание от канадской легенды.

«Сенаторз» в первом периоде заставили потрудиться голкипера хозяев Дарси Кемпера. Канадец пару раз выручил партнеров. Четырехкратное преимущество «Оттавы» по броскам (16-4) не привело к изменению счета, но заставило «Вашингтон» преобразиться во втором отрезке. «Кэпиталз» отодвинули игру от собственных ворот и ловили соперника на позиционных провалах. Один из них привел к первой шайбе неудержимого Овечкина. Александр воспользовался ошибкой гостей на смене, убежал к воротам Кэма Тэлбота и издевательским броском низом переиграл голкипера.

«Вашингтон» в последних играх приучил, что результат в атаке зависит не только от ведущего звена с Овечкиным. Питер Лавиолетт стремится к балансу между нападающими. Однако с «Оттавой» хозяева положились на активность тройки Строума с Овечкиным и Шири. Александр открыл счет, забросив 803 шайбу за карьеру, а Дилан через две минуты закрепил преимущество «Кэпиталз». Летнее подписание Строума сполна оправдалось по итогам трех месяцев регулярки. Пока восстанавливается Никлас Бэкстрем, канадский центр прикрыл проблемную позицию в топ-6. Космической результативностью Строум не блещет, зато полезен в обеих зонах, хорош на точке, а иногда, как сегодня с «Чикаго», может и забить.

Два пропущенных гола заставили «Оттаву» реагировать на ситуацию. Некстати для «Вашингтона» удалился Гарнет Хэтэуэй. Почти все две минуты «Сенаторз» провели в зоне Кемпера, обстучали щитки вратаря, попали в штангу, но по итогу только напугали «Столичных». Счет остался прежним. Но недолго. Суммарно «Кэпиталз» не пропускали больше 98 минут. Травмы основных защитников «Оттавы» — Артема Зуба, Никиты Зайцева и Эрика Браннстрема — помогли закрепиться в составе молодым парням. Например, 20-летнему дебютанту Джейку Сандерсону, который в прошлом сезоне еще бегал в студенческой лиге, а к новому году отметился двумя шайбами в НХЛ.

Евгений Кузнецов становится специалистом по «Оттаве». Челябинец отличился в прошлом матче с «Сенаторз» и забил сегодня. Кажется, 92-й номер «Кэпс» мог отдать передачу под бросок Овечкину, но Кузнецов завершил момент сам.

«Оттава» большую часть матча показывала смотрибельную игру, которой не хватало структуры. Мобильная команда Ди Джея Смита быстро проходила среднюю зону, но иногда сбивалась на беготню, теряла шайбу, за что получала обратные атаки на ворота Тэлбота. «Сенаторз» нашли силы на три примерно равных периода и продолжали нагружать оборону соперника. По итогу план гостей сработал. Тим Штюцле сократил отставание еще в конце второго отрезка, а в третьем Алекс Дебринкэт перевел матч в овертайм, который стал логичным следствием матча. «Вашингтон» разбазарил перевес, пассивно сыграв в третьем периоде. Хозяева вовремя не перестроились и упустили преимущество в две шайбы. Для опытных команд это — непростительная осечка.

«Кэпиталз» могли уйти на Новый год с приподнятым настроением, но прервали победную серию, уступив «Оттаве». В овертайме Лавиолетт доверился русской тройке, но Кузнецов с Орловым и Овечкиным запутались в средней зоне и потеряли шайбу. Убежавшие к воротам Жиру и Дебринкэт разыграли комбинацию, как по учебнику.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
3
2
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 - : -
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 34 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости