Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»

«Кэпиталз» уступили «Оттаве», ведя по ходу матча в две шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оттава» — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 23 (Густафссон, Хэтэуэй), 21:15 — 1:0. Строум — 7 (Шири, Дженсен), 23:37 — 2:0. Сандерсон — 2, 28:30 — 2:1. Кузнецов — 6, 35:56 — 3:1. Штюцле — 12 (Жиру), 39:44 — 3:2. Дебринкэт — 12 (Пинто, Батерсон), 54:26 — 3:3. Дебринкэт — 13 (Жиру), 61:31 — 3:4.

Вратари: Кемпер — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (4+13+6+0) — 45 (16+17+10+2).

Наши: Алексеев (12.50/0/0), Кузнецов (16.46/2/-2), Овечкин (21.17/6/+1), Орлов (27.47/1/-1) — -.

30 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» набрал прекрасный ход в декабре. Команда прониклась новыми достижениями Александра Овечкина и выиграла десять матчей из последних одиннадцати. Против «Рейнджерс» «Кэпиталз» показали, что могут побеждать и без подвигов капитана. Пустой по очкам матч российского снайпера не помешал «Столичным» разгромить конкурента по дивизиону (4:0). Голов Овечкина ждут с не меньшим вниманием даже после того, как он обогнал Горди Хоу. Каждый успешный бросок приближает Александра к рекорду Уэйна Гретцки. И против «Оттавы» Великолепная Восьмерка сократила отставание от канадской легенды.

«Сенаторз» в первом периоде заставили потрудиться голкипера хозяев Дарси Кемпера. Канадец пару раз выручил партнеров. Четырехкратное преимущество «Оттавы» по броскам (16-4) не привело к изменению счета, но заставило «Вашингтон» преобразиться во втором отрезке. «Кэпиталз» отодвинули игру от собственных ворот и ловили соперника на позиционных провалах. Один из них привел к первой шайбе неудержимого Овечкина. Александр воспользовался ошибкой гостей на смене, убежал к воротам Кэма Тэлбота и издевательским броском низом переиграл голкипера.

«Вашингтон» в последних играх приучил, что результат в атаке зависит не только от ведущего звена с Овечкиным. Питер Лавиолетт стремится к балансу между нападающими. Однако с «Оттавой» хозяева положились на активность тройки Строума с Овечкиным и Шири. Александр открыл счет, забросив 803 шайбу за карьеру, а Дилан через две минуты закрепил преимущество «Кэпиталз». Летнее подписание Строума сполна оправдалось по итогам трех месяцев регулярки. Пока восстанавливается Никлас Бэкстрем, канадский центр прикрыл проблемную позицию в топ-6. Космической результативностью Строум не блещет, зато полезен в обеих зонах, хорош на точке, а иногда, как сегодня с «Чикаго», может и забить.

Два пропущенных гола заставили «Оттаву» реагировать на ситуацию. Некстати для «Вашингтона» удалился Гарнет Хэтэуэй. Почти все две минуты «Сенаторз» провели в зоне Кемпера, обстучали щитки вратаря, попали в штангу, но по итогу только напугали «Столичных». Счет остался прежним. Но недолго. Суммарно «Кэпиталз» не пропускали больше 98 минут. Травмы основных защитников «Оттавы» — Артема Зуба, Никиты Зайцева и Эрика Браннстрема — помогли закрепиться в составе молодым парням. Например, 20-летнему дебютанту Джейку Сандерсону, который в прошлом сезоне еще бегал в студенческой лиге, а к новому году отметился двумя шайбами в НХЛ.

Евгений Кузнецов становится специалистом по «Оттаве». Челябинец отличился в прошлом матче с «Сенаторз» и забил сегодня. Кажется, 92-й номер «Кэпс» мог отдать передачу под бросок Овечкину, но Кузнецов завершил момент сам.

«Оттава» большую часть матча показывала смотрибельную игру, которой не хватало структуры. Мобильная команда Ди Джея Смита быстро проходила среднюю зону, но иногда сбивалась на беготню, теряла шайбу, за что получала обратные атаки на ворота Тэлбота. «Сенаторз» нашли силы на три примерно равных периода и продолжали нагружать оборону соперника. По итогу план гостей сработал. Тим Штюцле сократил отставание еще в конце второго отрезка, а в третьем Алекс Дебринкэт перевел матч в овертайм, который стал логичным следствием матча. «Вашингтон» разбазарил перевес, пассивно сыграв в третьем периоде. Хозяева вовремя не перестроились и упустили преимущество в две шайбы. Для опытных команд это — непростительная осечка.

«Кэпиталз» могли уйти на Новый год с приподнятым настроением, но прервали победную серию, уступив «Оттаве». В овертайме Лавиолетт доверился русской тройке, но Кузнецов с Орловым и Овечкиным запутались в средней зоне и потеряли шайбу. Убежавшие к воротам Жиру и Дебринкэт разыграли комбинацию, как по учебнику.