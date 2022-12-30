Одного Капризова «Миннесоте» не хватает. Сыграет ли российский бомбардир в плей-офф?

Обзор игрового дня НХЛ.

Василевский переиграл Шестеркина

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 16, 12:45 — 0:1. Пойнт — 20 (Стэмкос, Кучеров), 45:32 — 1:1.

Победный буллит: Киллорн.

Вратари: Василевский (14:38 — 14:47, 65:00) — Шестеркин (65:00).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 40 (12+14+11+3) — 46 (12+19+10+5).

Наши: Кучеров (19.08/8/+1), Наместников (9.49/1/0), Сергачев (30.52/1/0) — Кравцов (12.45/2/0), Панарин (22.15/4/-1).

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Центральный сюжет матча «Тампы» и «Рейнджерс» — супербитва российских вратарей. Два обладателя «Везины». Два элитных голкипера, которые держат высокую планку. Андрей Василевский и Игорь Шестеркин отказались пропускать больше одной шайбы в основное время и довели игру до серии буллитов. Правда, им пришлось серьезно постараться, чтобы заработать по одному очку для своих команд. Шестеркин отразил 39 бросков, а Василевский — 45. Только вдумайтесь: процент сейвов каждого вратаря превысил 97,5. Андрей не справился только с броском Мики Зибанежада в первом периоде. Швед могучим щелчком со средней дистанции расстрелял Василевского.

Ремейк финала конференции-2022 соответствовал накалу матчей плей-офф. Никто не собирался отсиживаться в обороне и ждать, пока соперники зазеваются и откроют путь к воротам. «Рейнджерс» и «Тампа» искали счастье в атаке. Этому всячески мешали Шестеркин и Василевский. «Лайтнинг» пробили Игоря в начале второго периода, но гол хитреца Брэндона Хэйгла справедливо отменили. Форвард «Болтс» рукой протолкнул шайбу в ворота. В хоккее такие приемы запрещены. «Тампа» в итоге отыгралась благодаря активности лидеров. Кучеров и Стэмкос ассистировали Пойнту, который удачно добил отскочившую от Шестеркина шайбу.

Лучшей развязки дуэли вратарей, чем серия буллитов, не придумаешь. И победителем из нее вышел Василевский. Голкипер «Тампы» справился с попытками Трочека, Зибанежада, Какко, Хытила и Фокса, а пропустил только от Артемия Панарина. Шестеркин, напротив, отразил буллит Кучерова, но не справился с бросками Пойнта и Киллорна, который принес «Молниям» победу. «Тампа» и «Рейнджерс» забили по голу в основное время, но скромная результативность не испортила впечатления от матча. Игра смотрелась на одном дыхании, а главными ее героями стали наши вратари.

Гол Капризова не спас «Миннесоту»

«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Сегин — 8 (бол., Сутер, Джонстон), 7:13 — 0:1. Капризов — 20 (Меррилл), 17:09 — 1:1. Джонстон — 11 (Лундквист, Хейсканен), 43:29 — 1:2. Бенн — 15 (бол., Робертсон, Хинтц), 53:26 — 1:3. Сегин — 9 (п.в.), 57:58 — 1:4.

Вратари: Флери (57:49 — 57:58) — Эттингер.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 25 (9+5+11) — 43 (15+10+18).

Наши: Капризов (20.06/2/0) — -.

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19316 зрителей.

«Миннесота» отчаянно бьется за место в плей-офф. Декабрьская победная серия из шести матчей помогла укрепить позиции в дивизионе. Однако к середине чемпионата главный тренер Дин Эвасон так и не вывел формулу, как минимизировать зависимость от Кирилла Капризова. Лидер «Уайлд» стабильно набирает очки, а их связка с Матсом Зуккарелло с отрывом опережает партнеров в бомбардирской гонке. Поддержка других звеньев ощущается не в каждом матче. Вот и против «Далласа» — в игре, как принято говорить, за четыре очка — за «Миннесоту» забил только Капризов, и гола кузедеевского таланта не хватило для победы.

Кирилл давно не радовал запоминающимися шайбами. Хотя известно, что в арсенале нападающего припасены трюки на разные случаи. Вратаря «Старз» Джейка Эттингера российский форвард озадачил броском с отрицательного угла. Шайба срикошетила от шлема и залетела в ворота. Капризов отметился 20-м голом в сезоне. Все идет к тому, что к концу регулярки нападающий выбьет очередные 100 очков. Пока же Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты» с 20+ голами в трех сезонах подряд. Ранее этого добивались Эрик Стаал и Брайан Ролстон. Впрочем, главное, чтобы подвиги Кирилла помогли «Миннесоте» попасть в плей-офф.

Во втором и третьем периодах «Даллас» организовал еще три шайбы, в том числе одну — в пустые ворота. «Уайлд» пытались зайти на камбэк, но гол Сэмми Уокера отменили из-за офсайда. Тройке Капризова необходима сопоставимая помощь в атаке от других звеньев. Иначе на победы с принципиальными соперниками рассчитывать придется только по большим праздникам. Более сбалансированный «Даллас» вовремя включился, реализовал большинство и методично довел матч до победы. «Старз», между прочим, теперь возглавили не только Центральный дивизион, но и всю Западную конференцию, опередив «Вегас».