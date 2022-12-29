За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало

Говорят, что он слабее Гретцки как хоккеист, не выиграл Олимпиаду. Но со статистикой спорить бесполезно.

Александр Овечкин переписывает историю сильнейшей лиги планеты. Чтобы покорить снайперский олимп НХЛ, нападающему «Вашингтона» осталось забросить 93 шайбы. Рекорд Уэйна Гретцки уже не кажется немыслимой величиной. Шесть лет назад Овечкин сам не верил, что возможно обойти канадскую легенду. Но сейчас, когда Александра и Уэйна разделяют 92 удачных броска, отпали все сомнения, что это — выполнимая задача. Просто оцените размах величия россиянина. Овечкин может обогнать самого Гретцки. И почему-то вместо гордости, уважения или хотя бы умеренной радости за соотечественника от части болельщиков льется хейт в адрес Александра.

С удивлением наблюдаю, как воспринимают достижения Овечкина. В каждом матче «Вашингтона» любители статистики ждут голов от Александра. Чтобы подсчитать, сколько шайб осталось до рекорда Гретцки. Параллельно пробуждается вулкан ненавистников, которые сыпят раздраженные комментарии. Частые упоминания Овечкина вызывают негативные реакции. Причем не только у болельщиков, но и у некоторых игроков. Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич упрекнул журналистов, что они ищут громкий заголовок про Овечкина, Панарина, Кузнецова, Тарасенко и Малкина, забывая о других хоккеистах.

В сознании многих россиян хоккей как вид спорта и есть Овечкин. Александр — наша главная суперзвезда, прославляющая традиции в Северной Америке. Непогруженная аудитория может не знать, на каком месте идет в таблице «Вашингтон», с кем в звене выходит Александр. Но Овечкина и его щербинку знают все. К зашкаливающей популярности привели не только заслуги на льду. Участие в рекламах, акциях и общественно политических движениях помогли прославиться и заработать вытекающую из известности армию хейтеров.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

На чем основываются претензии и негатив в сторону Овечкина? В первую очередь все из-за невыразительной игры за сборную России на крупных турнирах. На трех Олимпиадах Александр остался без медалей. И если в Турине-2006 форвард еще считался юнцом, то в Ванкувер-2010 и Сочи-2014 полетел как прима сборной и главная ее надежда. Оба турнира завершились болезненными поражениями в четвертьфиналах от Канады и Финляндии, а суперснайпер отметился тремя шайбами за девять матчей. Не самая впечатляющая статистика для хоккеиста, которого сравнивают с Уэйном Гретцки.

Овечкин всю карьеру предан двум клубам: «Вашингтону» и родному московскому «Динамо». За бело-голубых Александр играл еще в Суперлиге и приезжал во время локаута в сезоне-2012/13. Позже выходил только за футбольное «Динамо», но это совсем другая история. Все рекорды Овечкин устанавливал в Северной Америке. Как бы внимательно болельщики ни следили за НХЛ, полностью проникнуться величием Овечкина трудно. Матчи проходят поздно ночью или рано утром по российскому времени. Увидеть живьем, как Александр вколачивает шайбы в сетку, проблематично из-за визовых нюансов. Вот и получается, что оценить полный размах значимости капитана «Вашингтона» в России крайне сложно.

На днях громким высказыванием разразился Борис Майоров. Двукратный олимпийский чемпион недвусмысленно подчеркнул равнодушие к подвигам Овечкина в НХЛ.

— Меня этот хоккей вообще не интересует. Мне до лампочки хоккей Америки и Канады, и то, что Овечкин там рекорды ставит — мне все равно. Это не российское, не наше, поэтому меня не интересует, — жег глаголом Майоров.

Кричащая позиция объяснима. Майоров никогда не играл в НХЛ. А закончил карьеру, когда Уэйн был восьмилетним ребенком. Советский форвард не ощутил на себе величия современной НХЛ. Когда Майоров сам выходил на лед, чемпионат СССР не уступал по совокупному мастерству заокеанским лигам. Удивительно, но мнение легенды «Спартака» нашло поддержку среди болельщиков, журналистов и бывших хоккеистов, которые не застали советские времена и слепо соглашаются с Майоровым, принижая заслуги Овечкина в современном хоккее.

Достижения каждого великого спортсмена не обходятся без хейта. Криштиану Роналду всю карьеру попрекали высоким процентом голов с пенальти, а в России по этому поводу футболисту придумали символичное прозвище. Лионеля Месси (до последнего чемпионата мира) — победами на турнирах, когда аргентинец играл с топ-партнерами. Овечкина — прямолинейностью и однообразностью. За годы в «Вашингтоне» сложился образ снайпера, который только и делает, что забивает из собственного офиса. Жизнь популярных спортсменов невозможна без недоброжелателей. Всегда найдутся желающие пойти против ветра. Однако пройдут десятки лет, и значимость Александра подчеркнет статистика. С которой бесполезно спорить и которая ничего не забывает.