Мэттьюс догнал Овечкина! Американец повторил исторический рекорд XXI века
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ракелль — 14 (Малкин), 18:06 — 0:1. Найз — 15 (Броди, Райлли), 25:36 — 1:1. Мэттьюс — 65 (бол., Таварес), 41:22 — 2:1. О'Коннор — 14 (Жозеф, Кросби), 53:38 — 2:2. Маккейб — 8 (Мэттьюс, Марнер), 61:30 — 3:2.
Вратари: Самсонов — Неделькович.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 23 (5+9+8+1) — 32 (10+9+13+0).
Наши: Любушкин (15.55/1/-1) — Малкин (22.04/3/+1).
9 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 441 зритель.
«Питтсбург» в последний момент включился в борьбу за плей-офф и набирает очки в девяти матчах подряд, одержав на этом отрезке шесть побед подряд. Но обидное поражение от «Торонто» ему может дорого обойтись.
В гостях «Пингвины» вышли решать вопросы с позиции силы. Снова очень прилично выглядел Евгений Малкин. Но его земляк, вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов действовал здорово — соперник не смог ни разу забить в большинстве, имея пять попыток. Просто поразительно, как команда, обладая мастерами высочайшего уровня, плетется по этому показателю на предпоследнем месте в лиге с жалкими 14,3 процента реализации.
Самсонов одержал свою 50-ю победу в 80 матчах за «Торонто» — ранее в истории клуба быстрее это сделал всего один человек. Но главным героем в составе хозяев, как и частенько в нынешнем сезоне, стал Остон Мэттьюс. Американец на зависть «Питтсбургу» показал, как надо реализовать большинство, а в овертайме выдал шикарный голевой пас на подключившегося к атаке защитника Джейка Маккейба. «Пингвинз», получив такую подножку, клювом забрались в зону плей-офф. Но сейчас многое зависит не только от них самих, но и конкурентов, имеющих позицию получше.
Шайба для Мэттьюса стала уже 65-й в сезоне — больше за один регулярный чемпионат в XXI веке никто не забивал. Столько же голов было 16 лет назад (сезон-2007/08) у Александра Овечкина. У американца есть в запасе еще пять игр, чтобы опередить легенду «Вашингтона».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|78
|53
|25
|110
|2
|Каролина
|78
|49
|29
|105
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|5
|Вашингтон
|77
|36
|41
|83
|6
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|7
|Нью-Джерси
|78
|37
|41
|79
|8
|Коламбус
|78
|26
|52
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|77
|45
|32
|99
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
|Баффало
|78
|37
|41
|79
|7
|Оттава
|77
|34
|43
|72
|8
|Монреаль
|77
|29
|48
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|78
|49
|29
|107
|2
|Колорадо
|78
|48
|30
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|78
|45
|33
|94
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|77
|37
|40
|84
|7
|Аризона
|77
|33
|44
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|78
|25
|53
|55
|8
|Сан-Хосе
|77
|18
|59
|44
|9.04
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|4 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|78
|133
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|76
|65
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83