Панарин в огне! Лидер «Рейнджерс» мчится за рекордом Ягра, а команда — за Президентским кубком
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Голы: Кофилд — 24 (Савар, Мэтисон), 19:30 — 0:1. Зибанежад — 25 (бол., Панарин, Фокс), 32:31 — 1:1. Крайдер — 38 (бол., Панарин, Зибанежад), 43:59 — 2:1. Панарин — 46 (Лафренье, Шнайдер), 46:09 — 3:1. Ньюхук — 13 (Мэтисон), 52:13 — 3:2. Зибанежад — 26 (Веси), 56:56 — 4:2. Лафренье — 27 (п.в., Панарин, Миллер), 58:45 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Примо (57:50 — 58:45).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 46 (16+12+18) — 28 (11+9+8).
Наши: Панарин (19.51/5/0) — -.
8 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17854 зрителя.
Жаркая бомбардирская гонка Никиты Кучерова, Нэйтана Маккинонна и Коннора Макдэвида слегка навеяла тень на достижения Артемия Панарина. Лидер «Рейнджерс» не претендует на «Арт Росс Трофи», но идет к другому значимому достижению. В победном матче с «Монреалем» россиянин продлил результативную серию до девяти игр. Ньюйоркцы разгромили аутсайдера «Востока», упрочили лидерство в конференции, а Панарин поучаствовал в четырех шайбах своей команды.
Нынешний сезон точно можно назвать самым успешным для Артемия в энхаэловской карьере. Нападающий впервые выбил гроссмейстерские 100 очков, установил личный рекорд результативности и подбирается к лучшему результату в истории клуба. Автором которого стал Яромир Ягр. В сезоне-2005/06 чех набрал 123 (54+69) очка за 82 матча. У Панарина есть время, чтобы превзойти эту цифру. Отставание — 8 баллов. Впрочем, даже если Артемий сбавит темп (а впереди по календарю стилистически неприятные и мотивированные «Айлендерс» и «Филадельфия»), форвард провел регулярный чемпионат феноменально. Осталось перенести задор на плей-офф.
Результативность Панарина, как и стабильность всей команды, намекают, что ньюйоркцы готовы пошуметь в кубковых матчах и исправиться за конфуз прошлой весны, когда вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси». «Рейнджерс», доверившись в межсезонье Питеру Лавиолетту, сейчас претендуют на Президентский кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата. С «Монреалем» бродвейская банда продлила победную серию и снова показала, как ярко умеет играть в атаке.
Для «Рейнджерс» матч начался не очень оптимистично, но гол Коула Кофилда не помог «Канадиенс» навязать удобный хоккей. Ньюйоркцы проснулись во втором периоде, когда Мика Зибанежад реализовал большинство с передач Панарина и Адама Фокса.
Голкипер «Монреаля» Кэйден Примо стойко держался до 44-й минуты, пока соперники не вспомнили, что вышли на матч против беспросветного аутсайдера «Востока». Крис Крайдер использовал еще одно удаление. Не обошлось без участия Панарина и на этот раз. И если в голе Зибанежада Артемий в привычном стиле переводил шайбу на фланг, то, когда забивал Крайдер, ньюйоркская десятка поднялась на вершину и коварным набросом довела ее на пятак, где партнер удачно подставил клюшку.
Панарин не ушел без гола. В шикарной по скорости и задумке контратаке Артемий отыгрался с Алексисом Лафренье и разобрался с распластавшимся Примо. Алекс Ньюхук отгрузил Игорю Шестеркину вторую шайбу и ненадолго возродил интригу. Но после того, как забытый на пятаке Зибанежад оформил дубль, в победе «Рейнджерс» сомневаться не пришлось. Классическая концовка с заменой голкипера на шестого полевого игрока только помогла Панарину набрать четвертое очко, когда Артемий ассистировал Лафренье.
Уроженец Коркино мог забить в пустые ворота и сам, но шайба пролетела в сантиметрах от штанги. Впрочем, сомневаюсь, что сорвавшийся дубль расстроил Панарина. Четыре очка, звание первой звезды матча, очередная победа и продолжение борьбы за Президентский кубок — вечер для «Рейнджерс» и лично Артемия явно удался.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|78
|53
|25
|110
|2
|Каролина
|78
|49
|29
|105
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Вашингтон
|77
|36
|41
|83
|6
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|7
|Нью-Джерси
|78
|37
|41
|79
|8
|Коламбус
|78
|26
|52
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|76
|44
|32
|97
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
|Баффало
|78
|37
|41
|79
|7
|Оттава
|77
|34
|43
|72
|8
|Монреаль
|77
|29
|48
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|48
|29
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|78
|45
|33
|94
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|77
|37
|40
|84
|7
|Аризона
|77
|33
|44
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|77
|47
|30
|102
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|78
|25
|53
|55
|8
|Сан-Хосе
|77
|18
|59
|44
|8.04
|00:00
|
Каролина – Коламбус
|3 : 0
|8.04
|01:00
|
Вашингтон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|8.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|2 : 5
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|5 : 2
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|8.04
|03:00
|
Анахайм – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|8.04
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|75
|64
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5