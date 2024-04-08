Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

Панарин в огне! Лидер «Рейнджерс» мчится за рекордом Ягра, а команда — за Президентским кубком

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
В победном матче с «Монреалем» нападающий набрал 4 (1+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Голы: Кофилд — 24 (Савар, Мэтисон), 19:30 — 0:1. Зибанежад — 25 (бол., Панарин, Фокс), 32:31 — 1:1. Крайдер — 38 (бол., Панарин, Зибанежад), 43:59 — 2:1. Панарин — 46 (Лафренье, Шнайдер), 46:09 — 3:1. Ньюхук — 13 (Мэтисон), 52:13 — 3:2. Зибанежад — 26 (Веси), 56:56 — 4:2. Лафренье — 27 (п.в., Панарин, Миллер), 58:45 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Примо (57:50 — 58:45).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 46 (16+12+18) — 28 (11+9+8).
Наши: Панарин (19.51/5/0) — -.
8 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17854 зрителя.

Жаркая бомбардирская гонка Никиты Кучерова, Нэйтана Маккинонна и Коннора Макдэвида слегка навеяла тень на достижения Артемия Панарина. Лидер «Рейнджерс» не претендует на «Арт Росс Трофи», но идет к другому значимому достижению. В победном матче с «Монреалем» россиянин продлил результативную серию до девяти игр. Ньюйоркцы разгромили аутсайдера «Востока», упрочили лидерство в конференции, а Панарин поучаствовал в четырех шайбах своей команды.

Александр Овечкин. Гол белорусского богатыря не спас «Вашингтон». Команда Овечкина отдаляется от плей-офф

Нынешний сезон точно можно назвать самым успешным для Артемия в энхаэловской карьере. Нападающий впервые выбил гроссмейстерские 100 очков, установил личный рекорд результативности и подбирается к лучшему результату в истории клуба. Автором которого стал Яромир Ягр. В сезоне-2005/06 чех набрал 123 (54+69) очка за 82 матча. У Панарина есть время, чтобы превзойти эту цифру. Отставание — 8 баллов. Впрочем, даже если Артемий сбавит темп (а впереди по календарю стилистически неприятные и мотивированные «Айлендерс» и «Филадельфия»), форвард провел регулярный чемпионат феноменально. Осталось перенести задор на плей-офф.

Результативность Панарина, как и стабильность всей команды, намекают, что ньюйоркцы готовы пошуметь в кубковых матчах и исправиться за конфуз прошлой весны, когда вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси». «Рейнджерс», доверившись в межсезонье Питеру Лавиолетту, сейчас претендуют на Президентский кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата. С «Монреалем» бродвейская банда продлила победную серию и снова показала, как ярко умеет играть в атаке.

Артемий Панарин. Панарин превзошел Овечкина и Малкина по лучшей результативности за сезон в НХЛ

Для «Рейнджерс» матч начался не очень оптимистично, но гол Коула Кофилда не помог «Канадиенс» навязать удобный хоккей. Ньюйоркцы проснулись во втором периоде, когда Мика Зибанежад реализовал большинство с передач Панарина и Адама Фокса.

Голкипер «Монреаля» Кэйден Примо стойко держался до 44-й минуты, пока соперники не вспомнили, что вышли на матч против беспросветного аутсайдера «Востока». Крис Крайдер использовал еще одно удаление. Не обошлось без участия Панарина и на этот раз. И если в голе Зибанежада Артемий в привычном стиле переводил шайбу на фланг, то, когда забивал Крайдер, ньюйоркская десятка поднялась на вершину и коварным набросом довела ее на пятак, где партнер удачно подставил клюшку.

Панарин не ушел без гола. В шикарной по скорости и задумке контратаке Артемий отыгрался с Алексисом Лафренье и разобрался с распластавшимся Примо. Алекс Ньюхук отгрузил Игорю Шестеркину вторую шайбу и ненадолго возродил интригу. Но после того, как забытый на пятаке Зибанежад оформил дубль, в победе «Рейнджерс» сомневаться не пришлось. Классическая концовка с заменой голкипера на шестого полевого игрока только помогла Панарину набрать четвертое очко, когда Артемий ассистировал Лафренье.

Уроженец Коркино мог забить в пустые ворота и сам, но шайба пролетела в сантиметрах от штанги. Впрочем, сомневаюсь, что сорвавшийся дубль расстроил Панарина. Четыре очка, звание первой звезды матча, очередная победа и продолжение борьбы за Президентский кубок — вечер для «Рейнджерс» и лично Артемия явно удался.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Читайте также
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт как задушить «Магнитку». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол белорусского богатыря не спас «Вашингтон». Команда Овечкина отдаляется от плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 78 53 25 110
2 Каролина 78 49 29 105
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Вашингтон 77 36 41 83
6 Филадельфия 78 36 42 83
7 Нью-Джерси 78 37 41 79
8 Коламбус 78 26 52 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 76 44 32 97
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 77 38 39 84
6 Баффало 78 37 41 79
7 Оттава 77 34 43 72
8 Монреаль 77 29 48 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 48 29 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 78 45 33 94
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 77 37 40 84
7 Аризона 77 33 44 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 77 47 30 102
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 76 42 34 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
7 Анахайм 78 25 53 55
8 Сан-Хосе 77 18 59 44
Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 00:00
Каролина – Коламбус
 3 : 0
8.04 01:00
Вашингтон – Оттава
 2 : 3 ОТ
8.04 01:00
Сан-Хосе – Аризона
 2 : 5
8.04 02:00
Рейнджерс – Монреаль
 5 : 2
8.04 02:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 2 : 3 Б
8.04 03:00
Анахайм – Сент-Луис
 5 : 6 Б
8.04 05:00
Колорадо – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 77 131
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 75 64
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 78 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
Новости
RSS RSS
Все новости