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Сегодня, 07:10

Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Коламбус» довел серию без побед до 8 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Голы: Годро — 2 (Дженнер, Северсон), 23:27 — 0:1. Милано — 3 (Протас, Лапьер), 25:05 — 1:1. Протас — 2 (ван Римсдайк, Лапьер), 33:16 — 2:1. Овечкин — 5 (Строум), 35:47 — 3:1. Проворов — 1 (Силлинджер), 47:01 — 3:2. Лапьер — 1 (Милано, Протас), 53:34 — 4:2. Дэнфорт — 5 (Керали, Веренски), 55:48 — 4:3.
Вратари: Линдгрен — Мерзликинс (23:22 — 23:27, 58:52).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (7+10+9) — 36 (9+11+16).
Наши: Овечкин (15.02/2/0) — Воронков (12.57/1/-1), Марченко (15.54/3/-1), Проворов (22.04/3/+1), Чинахов (16.26/1/+1).
19 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

К очному матчу «Вашингтон» и «Коламбус» подходили в совершенно разном состоянии. Если «Кэпиталз», от которых перед началом сезона никто ничего ждал, уверенно шли в зоне плей-офф с 7 победами в последних 9 матчах, то у «Коламбуса» положение оказалось плачевным.

В последних 12 матчах «Жакеты» одержали лишь одну победу. Серия из поражений перед игрой с «Вашингтоном» насчитывала 7 матчей. «Тяжело, конечно, столько игр подряд проигрываем. Отдаем свои матчи, можно сказать. Мы должны побеждать. Каждый день разговариваем по этому поводу. Дай Бог, все придет», — говорил после поражения от «Аризоны» Дмитрий Воронков.

Перед матчем с «Коламбусом» «Вашингтон» остался без первого центра из-за болезни Евгения Кузнецова. В звено к Овечкину и Уилсону Спенсер Карбери решил поставить Дилана Строума и оказался прав.

В этой игре Строум впервые в сезоне сделал результативную передачу, найдя абсолютно свободного Овечкина перед воротами «Коламбуса». Александр переиграл Элвиса Мерзликина, теперь на его счету 827 голов в НХЛ. До Гретцки осталось 67 шайб.

Но главным героем встречи стал белорус Алексей Протас. Сначала Сонни Милано сравнял счет после его передачи, а спустя несколько минут уже сам Протас буквально прошил Мерзликина мощным кистевым и вывел команду вперед. В третьем периоде форвард отдал ассист на гол Хендрикса Лапьера, который стал победным.

По набранным очкам Протас уже почти догнал Евгения Кузнецова. Оба провели по 14 матчей. На счету Кузнецова 8 (3+5) результативный действий, а у Протаса — 7 (2+5).

У «Коламбуса» же первую шайбу в сезоне забросил Иван Проворов, у которого до этого матча было 10 ассистов.

Среди форвардов никто из россиян у «Коламбуса» не отметился. При этом больше всех времени на льду провел Егор Чинахов из номинально третьей тройки «Жакетов». Запомнились они с Кириллом Марченко, пожалуй, только хитами от Овечкина.

После этой победы «Вашингтон» забрался на вторую строчку в дивизионе. При этом турнирная таблица настолько плотная, что от девятого места на Востоке отрыв у «Кэпиталз» составляет лишь одно очко. «Коламбус» же плотно залег на дно Востока и всплывать пока не намерен.

Александр Овечкин
Иван Проворов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
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Русский защитник ответил хейтерам: забил впервые в сезоне, а «Тампа» прервала серию поражений
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 15 12 3 25
2 Вашингтон 15 9 6 20
3 Каролина 17 10 7 20
4 Филадельфия 17 9 8 19
5 Нью-Джерси 16 8 8 17
6 Айлендерс 17 6 11 17
7 Питтсбург 16 8 8 16
8 Коламбус 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 13 3 28
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 16 9 7 20
4 Тампа-Бэй 18 8 10 20
5 Детройт 17 8 9 19
6 Оттава 15 8 7 16
7 Монреаль 18 7 11 16
8 Баффало 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 11 5 23
2 Колорадо 16 11 5 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Аризона 17 8 9 18
5 Сент-Луис 15 8 7 17
6 Миннесота 16 5 11 13
7 Нэшвилл 16 6 10 12
8 Чикаго 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 13 5 28
2 Ванкувер 17 12 5 25
3 Лос-Анджелес 15 9 6 21
4 Анахайм 17 9 8 18
5 Сиэтл 18 6 12 16
6 Калгари 17 6 11 15
7 Эдмонтон 16 5 11 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
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19.11 00:00
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 6 : 4
19.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 4 : 2
19.11 03:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
3 : 5
19.11 03:00
Виннипег – Аризона
 5 : 2
19.11 03:00
Калгари – Айлендерс
4 : 5 Б
19.11 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 2
19.11 03:30
Вашингтон – Коламбус
 4 : 3
19.11 05:00
Даллас – Колорадо
 3 : 6
19.11 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
19.11 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 - : -
19.11 16:00
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 17 27
Давид Пастрняк

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Ванкувер

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Кайл Коннор

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Ванкувер

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Луи Доминге

Рейнджерс

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Бостон

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