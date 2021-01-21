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«НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы дать сигнал остальным». Американские СМИ — о скандале с Овечкиным

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото AFP
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото AFP
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Четырех российских игроков отстранили от матчей.

Сегодня российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от матчей и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по коронавирусу. Игроки собрались вчетвером в номере отеля без масок.

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The Athletic

«Детализированные протоколы НХЛ предусматривают, что каждый член путешествующей группы имеет отдельную комнату на одного человека. И никто не должен приглашать гостей или другой персонал к себе в номер.

По нашей информации, НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы дать четкий сигнал остальным клубам. Надо соблюдать все протоколы, особенно в тех случаях, когда все зависит исключительно от хоккеистов.

Ситуация в «Вашингтоне» развивается в непростое для лиги время. В среду 21 игрок из 12 разных команд был добавлен в список тех, кто не может играть или тренироваться".

Как эта ситуация повлияет на «Вашингтон»?

«Пока это неясно, — цитирует The Athletic журналиста Тарика Эль-Башира. — У «Кэпиталс» был запланирован выходной в среду, и тренироваться они должны были в четверг перед домашним матчем с «Баффало» в пятницу. По информации от команды, тренировка в четверг по-прежнему остается в расписании. Если «Вашингтон», лидирующий в Восточном дивизионе, сыграет без Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова, это будет большим ударом. Овечкин c пятью очками делит лидерство (с Томом Уилсоном, — прим. «СЭ») в списке бомбардиров команды, а Кузнецов делит пятое место с тремя результативными баллами. Орлов — второй в команде по игровому времени, а Самсонов — основной вратарь».

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Что ждет следующий клуб, нарушивший ковидные требования?

По мнению журналиста The Athletic Скотта Бернсайда, таким решением НХЛ бросила вызов другим клубам, которые пренебрегают тщательно составленными протоколами. «Мы можем с уверенностью сказать, что штраф в 100 тысяч долларов, наложенный на «Вашингтон», покажется каплей в море для следующих команд или игроков, игнорирующих требования лиги. Перед началом тренировочного лагеря НХЛ предупредила, что санкции за нарушения протоколов будут суровыми, «включая технические поражения, штрафы, компенсацию расходов и потерю выбора на драфте». Ожидайте, что штрафы станут еще суровее, поскольку планы лиги на сезон-2020/21 подвергаются опасности», — считает Бернсайд.

RMNB

«В заявлении НХЛ сказано, что штраф наложен за «социальное взаимодействие между игроками команды, которые находились в тесном контакте и не использовали защитные маски». И «Кэпс», и Овечкин отмечают, что инцидент произошел в номере отеля, но не уточняют, кто из игроков присутствовали. Хотя можно предположить, что это были другие россияне из «Кэпс». Неясно, были ли эти игроки в комнате одни. Также непонятно, как компания из четырех человек без масок в номере отеля могла привлечь внимание руководства НХЛ.

Для справки: если бы безопасность была на самом деле главным приоритетом для этой команды или лиги, они бы сейчас не играли. Сегодня в США от коронавируса умерло 4409 человек".

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтона»:

«Сожалею о своем решении провести время с товарищами по команде в нашем гостиничном номере, вдали от раздевалок. Я извлеку урок из этой ситуации», — приводит слова Овечкина Twitter «Вашингтона».

Официальное заявление «Вашингтона»:

«Наш тренерский штаб плодотворно работает для создания безопасных условий для игроков и персонала, чтобы они могли выступать в этом сезоне. Мы разочарованы решением игроков собраться в своем гостиничном номере за пределами разрешенной зоны. Мы приняли решение НХЛ и еще раз рассмотрим ковидные протоколы, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — сообщает Twitter «Вашингтона».

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