Антиковидные правила НХЛ настолько идиотские, что соблюдать их невозможно. За что наказали Овечкин и Ко?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отстранение

Четыре российских игрока «Вашингтона» отстранены на неопределенный срок, а клуб оштрафован на 100 тысяч за несоблюдение протоколов лиги. Это кошмар, но прежде всего для болельщиков клуба, тренерского штаба и менеджеров. Ничего страшного не случилось. На одном из выездов Александр Овечкин собрал в своем номере земляков, а об этом кто-то узнал, кто-то увидел и моментально донес. Совсем недавно я разговаривал с Евгением Кузнецовым на эту тему. Было непонятно, нет ли дикости в правилах НХЛ, когда игроки сидят на скамейке без масок, но в раздевалке обязаны их надевать. Клубу, кстати, после первого матча прилетело предупреждение за то, что хоккеисты получали индивидуальные награды от тренера, не надев маски.

Кузнецов сказал, что все с правилами знакомы, а если они не нравятся, то можно отказаться от участия турнира. Беда в том, что законы настолько идиотские, что соблюдать их невозможно. Протокол НХЛ составляет больше 200 страниц, а нет ничего страшней, чем многочисленные правила, которые никто запомнить не в состоянии. Сами посудите: команда на выезде, спортсмены соблюдают правила, никуда не выходят, не гуляют, едят только в отеле, вместе тренируются, но в номера друг к другу приходить нельзя. Дикость же? Но это нам так кажется из России. У нас все «протоколы» заканчиваются после сирены, а фанаты ждут хоккеистов после игры и не уходят без селфи. Так что российские ребята не виноваты, но они нарушили правила.

Задержка

«Амур» вновь попал в новости из-за того, что в команде не платят зарплату. Правда, сейчас задержка не такая огромная, как в прошлом сезоне, — всего лишь два месяца. Год назад все было хуже. Сейчас в клубе говорят, что это «техническая задержка», а долги погасят уже в конце месяца. Особо верить в это я бы не стал, основываясь на прошлом. В сезоне-2019/20 обещали отдать деньги гораздо чаще, чем действительно отдавали. Но вот повод поговорить о клубе после того, как там сменилось руководство, теперь есть.

Что поменялось? А ничего. Команда вне зоны плей-офф и в восьмерку не попадет. Результаты так себе. Бывают всплески типа побед над «Барысом» или «Спартаком», но в таблице все равно ничего не меняется. Последняя неделя была неплохой, но ведь трижды встречались с «Куньлунем». Видите ли вы, что строится команда на будущее? Тоже нет. Матвей Заседа хоть и открыл счет своим голам, после этого три матча вне заявки, Владимир Михасенок получает жалкие 4-9 минут, из молодежной команды вообще взять некого. «Тигры» первыми потеряли шансы на плей-офф, и вполне справедливо, там вообще никого отметить нельзя.

Хабаровский клуб пыжится, старается выглядеть серьезным, но стоит взглянуть чуть вглубь, так впечатление оставляет совсем другое. Даже контракты с игроками не подписывают. А ведь у Владимира Бутузова, обоих вратарей завершаются контракты, на рынок выходят Валентин Пьянов, Денис Голубев, все иностранцы. Теперь еще и задержки начались прежние. В Хабаровске должны задуматься, почему о них вспоминают только по таким причинам. И когда же все, наконец, наладится?

Михеев без голов

Илья Михеев прошлой ночью провел пятый матч в сезоне, снова не набрал очков, провел на площадке 14 минут и завершил встречу с нейтральным показателем полезности. После старта сезона у форварда лишь одна передача и «минус 1». Для сравнения: дебютный сезон Михеев начал гораздо удачнее. Уже в первой встрече он забил и отдал, потом снова сделал передачу, но самое главное впечатление от его действий было совершенно иным. Михеев, казалось, умел все. Нельзя сказать, что нашего игрока сейчас притесняют, но игровое время существенно снизилось. Теперь он реже выходит в равных составах, хотя бы осталось меньшинство, а на розыгрыш лишнего Михеев не мог рассчитывать и в прошлом чемпионате.

Но что-то неуловимо изменилось, что-то пропало. Хотя в прошлом матче Илья был старателен, нанес четыре броска, но он не выглядит вдохновленным. Вероятно, из-за того, что второй сезон сложен для любого игрока, отчасти и потому, что подготовиться к нынешнему чемпионату было невероятно тяжело. Не исключено, что Михееву просто окончательно определили роль. Он может идти в атаку, но не это для него самое главное. Забивать в «Торонто» есть кому, и ничего не изменится в ближайшее время. Обороняйся, не позволяй забивать сопернику в меньшинстве, а больше ничего и не требуется. Такое ощущение, что универсальность Михеева просто не нужна клубу, ставки там совсем на других хоккеистов. И случилось это после провального плей-офф, тогда сделали выводы. Хотя бы играет, и то хорошо. Барабанов прочно увяз в «такси».