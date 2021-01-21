Скандал в НХЛ: Овечкина и других россиян «Вашингтона» поймали без масок и отстранили от игр!

Клуб заплатит 100 тысяч долларов.

НХЛ включила хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19. Причиной строгого решения стал тот факт, что россияне находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок. Овечкин признал свою вину и покаялся. «Я жалею о том, что решил провести время вместе со своими партнерами по команде в номере гостиницы, а не в специально отведенном месте рядом с раздевалкой, — привела слова капитана «Кэпиталз» в своем твиттере корреспондент Washington Post Саманта Пелл. — Случившееся станет для меня уроком».

Пребывание игроков в вышеуказанном списке совершенно не означает, что они подхватили коронавирус. Это требование одного из пунктов регламента по Covid-19, принятого НХЛ, и распространяется на разные ситуации. Пока нет ясности, когда именно россияне смогут вернуться в расположение команды и примут ли участие в ближайшем домашнем матче с «Баффало», который состоится в пятницу.

Непонятно, кто именно застукал российских игроков, проводивших свободное время вместе во время выезда в Питтбург, где «Вашингтон» дважды уступил (3:4Б — в воскресенье, 4:5ОТ — во вторник). Возможно, даже кто-то из своих.

Сама история убеждает, что снисхождения не приходится ждать даже самому культовому хоккеисту в истории «Вашингтона». Кажется несколько странным предъявлять россиянам, которые и так спокойно общаются друг с другом на льду, на скамейке и в раздевалке без «намордников», серьезные претензии, если они делают то же самое уже в гостинице. Однако нарушение прописанных на бумаге норм карается в Северной Америке очень строго. «Вашингтон» стал первым клубом в НХЛ, который понес серьезное денежное наказание — штраф в размере 100 тысяч долларов.

Перед самым стартом регулярного чемпионата сразу 23 игрока, включая 17 представителей «Далласа», были помещены в список из-за вопросов по «короне». Вследствие этого лига перенесла четыре матча «Старз» на более поздний срок. Уже на этой неделе пять хоккеистов «Каролины» попали в этот список. НХЛ в среду объявила о том, повторная встреча «Харрикейнз» с «Нэшвиллом», которая должна была состояться в четверг, будет проведена позже. Также и оставшиеся игры с участием этой команды, запланированые вплоть до 23 января. Когда смогут выйти на лед Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов, непонятно, но для «Вашингтона» это огромная потеря.