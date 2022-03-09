Американец травмировал российского нападающего, а Панарин ушел в тень

Обзор игрового дня НХЛ.

Травма Бучневича

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Оттава» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Штютцле — 13 (бол., Уайт, Норрис), 11:35 — 0:1. Перрон — 13 (О`Райлли), 14:43 — 1:1. Норрис — 20 (бол., Штютцле, Уайт), 21:24 — 1:2. Ткачак — 19 (Норрис), 47:48 — 1:3. Форментон — 13 (п.в., Штютцле), 57:13 — 1:4.

Вратари: Биннингтон (56:22 — 57:13) — Форсберг.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (10+3+10) — 28 (5+11+12).

Наши: Барбашев (16.34/0/0), Бучневич (15.06/3/0), Тарасенко (16.42/5/-1), Торопченко (8.44/1/0) — Зайцев (20.11/0/+1), Зуб (21.35/0/0).

Сент-Луис. Enterprise Center.

Поклонникам «Сент-Луиса» сейчас не позавидуешь. «Музыканты» попали в краткосрочный кризис, о чем свидетельствуют четыре поражения подряд. «Блюз» не смогли прервать неудачную серию и против аутсайдера Атлантического дивизиона — «Оттавы». Но поражение 1:4 — далеко не единственный повод для разочарования по итогу игрового дня.

По части созидания и творчества в атаке «Сент-Луис» сильно зависим от русского трио — Тарасенко, Барбашева и Бучневича. И необязательно, чтобы их выпускали вместе. Каждый форвард по отдельности представляет большую опасность для соперников и входит в топ-5 бомбардиров и снайперов команды. Без их результативных действий «Музыканты» с трудом набирают очки. Вот и сегодня, против «Сенаторз», россияне отыграли вхолостую, а для Павла Бучневича матч вовсе завершился досрочно.

В конце третьего периода, когда «Оттава» вела 3:1, Остин Уотсон впечатал форварда «Блюз» в борт, попав плечом в голову. Бучневич самостоятельно поднялся со льда и добрался до скамейки, но сразу же ушел в раздевалку и больше не выходил на лед. Пока медиаресурсы «Сент-Луиса» молчат о повреждении россиянина. До конца матча оставалось меньше пяти минут — возможно, врачи решили поберечь нападающего. Однако замедленный повтор жесткого хита наводит на неприятные мысли. Уотсон знатно приложил Бучневича — ждем информации о здоровье форварда. Потеря череповецкого воспитанника серьезно ослабит нападение «Музыкантов».

Кризис Георгиева

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Голы: Хартман — 22 (Капризов), 10:38 — 1:0. Эрикссон Эк — 17 (Фолиньо, Гринуэй), 14:41 — 2:0. Хант — 4 (Строум, Панарин), 25:03 — 2:1. Зибанежад — 23 (мен.), 28:07 — 2:2. Фиала — 19 (бол., Болди, Фолиньо), 29:13 — 3:2. Фолиньо — 19 (Дамба, Бродин), 33:06 — 4:2. Фиала — 20 (Зуккарелло), 37:44 — 5:2.

Вратари: Тэлбот — Георгиев.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (6+11+11) — 25 (6+7+12).

Наши: Капризов (16.12/4/0), Куликов (17.33/0/+1) — Панарин (18.04/2/-1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Поражение «Рейнджерс» от «Миннесоты» подтвердило, насколько сильно ньюйоркцы зависят от претендующего на «Везину» Игоря Шестеркина. Против «Уайлд» Жерар Галлан выпустил в старте Александра Георгиева, который в 2022 году выиграл только два из семи матчей. Улучшить статистику у голкипера не получилось — Александр пропустил пять голов с 28 бросков. По некоторым шайбам к голкиперу есть небезосновательные претензии. На кистевой бросок Райана Хартмана, которому ассистировал Кирилл Капризов, Георгиев среагировал блином, но на полсекунды позже.

Георгиев пару раз спас команду, когда казалось, что шайбе некуда деваться. Но общие впечатления от игры Александра остались смешанными. Отсутствие постоянной практики сказывается на вратаре. Да и Шестеркин задал высокую планку спроса с голкиперов. Когда твой конкурент способен чуть ли не в одиночку вытаскивать матчи, а ты получаешь крохи игрового времени, это давит на психологию. У конкуренции есть обратная сторона, с которой столкнулся Александр. Ему пошел бы на пользу обмен в другой клуб, где он претендовал бы на роль стартера. Переход поможет Георгиеву как минимум перезагрузиться и сменить обстановку. По информации североамериканских коллег, «Рейнджерс» готовы к сделке, но, видимо, пока не договорились ни с кем по условиям.

Артемий Панарин сегодня остался в тени. Фронтмен «Рейнджерс» отдал одну передачу на Драйдена Ханта, но завершил матч с отрицательной полезностью — «минус 1». Ньюйоркцы активизировались в третьем периоде, когда нанесли по воротам «Миннесоты» едва ли не столько же бросков (12), сколько за предыдущие 40 минут (13). Впрочем, для камбэка этого оказалось недостаточно. «Уайлд» без лишнего напряжения довели матч до победы и прервали серию из двух поражений.