Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Российская команда впервые проиграла на чемпионате мира. Команда Словакии оказалась настойчивей, дисциплинированней и взяла три очка, победив 3:1. Странное ощущение от игры. После нее Владислав Каменев заявил, что команду подвела расхлябанность, и, наверное, это самое правильное описание. Не сказать, что мы смотрелись жутко, такого не было. Но как-то недостаточно сконцентрированными, какими были в стартовой встрече, не настолько серьезными, как с британцами. Такое ощущение, что парни не знали, как правильно отнестись к сопернику. Словакия не такая мощная по именам, как их соседи. Но при этом не такая слабая, как Великобритания. Вот и получилось не то ни се.

Однако напомним, что перед матчем мы потеряли двух крайних нападающих, причем весьма творческих. Вероятно, больше не увидим в составе Константина Окулова, а Михаилу Григоренко дали паузу, чтобы он залечил раны. В итоге не хватало именно исполнительского мастерства — все-таки при всей любви к Дмитрию Воронкову, вышедшему в первом звене, он хоккеист совсем другого плана, которому нечего делать с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым. Они придерживаются разного стиля и просто несовместимы.

Обидно, что потеряли третьего форварда. Игру досрочно закончил Андрей Кузьменко, о степени тяжести его повреждения пока говорить рано, но все равно понадобится время для восстановления. А его уже заменить некем, ведь остались места только для ребят из НХЛ. Впрочем, и рвать на себе волосы из-за неудачи не стоит. В Риге все проигрывают друг другу. Те же словаки еще натерпятся, уверен в этом. Такой уж у нас в этом году турнир.

Контракт

Дмитрий Кагарлицкий наконец нашел себе новую команду. Самый ценный лот на рынке подписал двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». И вызвал споры, сумеет он ужиться с Дмитрием Квартальновым или нет. Думаю, что на проблему надо смотреть иначе. Пока даже бессмысленно предполагать, какая судьба ждет хоккеиста, ведь неизвестно, с кем он будет играть. Первого звена у казанцев не существует, надо ждать новых трансферов. Кагарлицкому требуется очень хороший центр, чтобы он проявил себя во всей красе. Не было такого в СКА — возникли проблемы. Был Вадим Шипачев — набрал много очков.

Сравнения с «Северсталью», где Кагарлицкий играл с Павлом Черновым, неуместны. В Череповце другая система, там первую тройку не трогали, по крайней мере связку с Павлом. В Казани такого не будет. Но я не думаю, что Квартальнов начнет как-то прижимать Кагарлицкого, хотя нападающий явно не соответствует его идеалу. Просто у главного тренера под рукой нет конкурента Дмитрию. Если уж он начнет и его донимать, то останется без форвардов, которые умеют забивать. А без голов тренер и до конца сезона не доработает. Плохо то, что и Кагарлицкий, несмотря на свою статистику, слишком уж зависим от настроения. Он в порядке, когда вокруг в него верят, когда дают шанс, но не считают, какой именно по счету. Но сейчас уже Квартальнову надо сделать так, чтобы понравиться хоккеисту. У тренера — последний год контракта, а у Дмитрия — договор на два сезона.

Дмитрий Кагарлицкий — в «Ак Барсе»! Контракт 31-летнего нападающего будет действовать до 30 апреля 2022 года ? https://t.co/6IIoScprT1 pic.twitter.com/5Fw7MT2hIL — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 24, 2021

Пропажа

С интересной ситуацией столкнулись в хоккейном клубе «Сочи». Ограниченно свободный агент Герман Рубцов не выходит на связь, не подтверждает квалификационное предложение, вообще никак не реагирует на сигналы из клуба. Он просто пропал. Кто-то где-то говорит, что форвард собирается продолжить карьеру в Америке, но было бы правильно сообщить о своем решении.

Совершенно не удивляюсь поведению хоккеиста. Герман сознательно несколько лет подряд хоронит свою карьеру, принимая одно плохое решение за другим. Самая большая ошибка — остаться в Америке после молодежного чемпионата мира, не восприняв слова руководства «Витязя» о том, что они собираются подключать его к КХЛ, а не планируют держать в молодежке. А потом уже все покатилось. За океаном хоккеист быстро получил травму, лечился, затем подписал контракт с «Филадельфией», которая ошибочно выбрала его в первом раунде. Бессмысленное время в АХЛ, дебют за «Флайерз», который ровным счетом никого не впечатлил.

В прошлом сезоне «Летчики» отдали его в аренду в КХЛ, но Рубцов был одним из худших хоккеистов аутсайдера лиги. Его все-таки позвали на этап Евротура, но только потому, что травму получил один из хоккеистов, а надо было кого-то брать. Тогда в Швецию мы повезли экспериментальную команду. Ни до, ни после этого про Германа слышно не было. Интересно, что в Америке Рубцову тоже делать особо нечего. Контракт с «Флайерз» закончен, он и там ОСА, а вряд ли ему предложат что-то достойное. Если вообще предложат.