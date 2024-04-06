У Малкина дубль — и «Питтсбург» уже в зоне плей-офф! А Кучеров еще на три очка оторвался от Маккиннона и Макдэвида
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
Голы: Кросби — 40 (Раст, Карлссон), 4:20 — 1:0. Малкин — 24 (Карлссон, Бантинг), 26:06 — 2:0. Стэмкос — 35 (бол., Хедман, Кучеров), 32:15 — 2:1. Летанг — 9, 34:39 — 3:1. Малкин — 25 (Бантинг), 36:57 — 4:1. Пол — 23 (Эйссимонт, Чаффи), 40:25 — 4:2. Дюклер — 22 (Кучеров, Хедман), 47:23 — 4:3. Стэмкос — 36 (бол., Хедман, Кучеров), 50:45 — 4:4. Бантинг — 18 (Малкин, Карлссон), 54:32 — 5:4.
Вратари: Неделькович — Василевский (57:37).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (14+10+4) — 36 (6+16+14).
Наши: Малкин (18.09/5/+2) — Кучеров (24.02/4/0).
6 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Месяц назад Евгений Малкин заявил, что верит в команду и своих товарищей. Тогда его слова о шансах «Питтсбурга» попасть в плей-офф воспринимались скорее как самовнушение. Поверить в преображение «Пингвинз» было почти невозможно. Но конкуренты стали спотыкаться, а Сидни Кросби сумел потащить за собой остальных. «Питтсбург» выиграл шесть из последних семи матчей, умудрившись, правда, уступить «Коламбусу», и вернулся в борьбу за попадание в плей-офф. Прямо сейчас после домашней победы над «Тампой» команда очутилась на восьмой позиции на «Востоке».
«Пингвины» выдали зверский по скоростям и моментам первый период, но забили всего раз. Вратарь гостей Андрей Василевский стоял на голове почти все время и спасал своих. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби впервые с 2017-го года достиг отметки в 40 шайб за один регулярный чемпионат.
«Тампа» ничего не могла поделать с соперником, который на кураже выглядел великолепно. Хотя на календаре был не 2006-й год, а 2024-й. Но для «Питтсбурга» с тех пор мало что изменилось — Малкин и Кросби продолжают тащить свою команду в плей-офф. Это поразительно! Россиянин на глазах приехавших к нему полторы недели назад в гости родителей сделал дубль и довел счет своим шайбам в нынешнем сезоне до солидной отметки «25». После второго гола своего сына его отец Владимир даже пустил слезу от избытка чувств. Теперь Евгению нельзя отпускать своих родных до конца сезона — они его вдохновляют.
Когда же вслед за Кросби и Малкиным отличился защитник-ветеран Крис Летанг, то можно было задуматься о римейке памятного голливудского триллера только под немного другим названием — «Старикам здесь место». «Тампа» на фоне соперника смотрелась слабо, а голевая передача Никиты Кучерова в голе Стивена Стэмкоса совсем не утешение. «Пингвины» доминировали так, словно напротив них был аутсайдер АХЛ.
Однако «Питтсбург», поведя 4:1, раньше времени потерял контроль над игрой и прошелся по самому краю, пропустив три шайбы за половину третьего периода. Трибуны были близки к потрясению еще в одном моменте, когда арбитр Стив Козари рухнул на лед в центре площадки после столкновения с защитником «Тампы» Хайдном Флери. Все выглядело очень страшно. Козари долго лежал на льду, видимо, потеряв на какие-то время сознание, и был увезен с площадки только на носилках. Дополнительных известий о его самочувствии по свежим следам не поступало.
Кучеров увеличил свой отрыв в гонке за «Арт Росс» благодаря трем голевым передачам.
Сейчас расклад такой:
Кучеров — 136 очков (77 матчей — осталось 5)
Маккиннон — 131 (77)
Макдэвид — 128 (75)
«Тампа», сравняв счет, добить соперника не сумела. Малкин поучаствовал в голевой атаке, завершившейся победной шайбой Майкла Бантинга. В концовке матча «Болтс» более полутора минут играли в формате «шесть на четыре», но «Пингвинз» отстояли свои ворота.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Филадельфия
|77
|36
|41
|83
|6
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|7.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|7.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
|7.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Нэшвилл
|- : -
|7.04
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|7.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|7.04
|20:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|7.04
|22:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5