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Сегодня, 10:45

Малкин или Бобровский: кто затащит свою команду в плей-офф?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Евгений Малкин и Сергей Бобровский
Евгений Малкин и Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Флорида» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Фаррелл — 1 (Эванс), 1:23 — 1:0. Лунделл — 11 (Луостаринен, Ткачак), 4:09 — 1:1. Ткачак — 36 (бол., Райнхарт, Монтур), 23:59 — 1:2. Ткачак — 37 (Лунделл, Экблад), 25:57 — 1:3. Лунделл — 12, 50:15 — 1:4. Арве-Пинар — 14 (бол., Хоффман, Мэтисон), 58:35 — 2:4. Ткачак — 38 (п.в., Барков, Райнхарт), 59:40 — 2:5.
Вратари: Монтембо (58:13 — 58:35, 59:01 — 59:40) — Лион.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (6+7+7) — 30 (13+8+9).
Наши: Гурьянов (13.51/1/0) — -.
Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Похоже, главная борьба за путевки в плей-офф Восточной конференции развернется между «Айлендерс», «Питтсбургом» и «Флоридой». Ньюйоркцы накануне обыграли «Вашингтон» и улучшили позиции в зоне wild card. «Пингвинз» и «Пантерз» не отстают от конкурентов: добились важных побед и только добавили огня развязке регулярного чемпионата.

Мэттью Ткачак
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports

«Флорида» справилась с кризисным «Монреалем» без основного вратаря Сергея Бобровского. Вовремя выстрелил обменянный прошлым летом из «Калгари» Мэттью Ткачак. Американец отметился хет-триком: один из голов стал победным, а заключительная шайба в пустые ворота поставила точку в матче. Ткачак выбил 100 очков в текущей регулярке и стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, кому удавалось в двух сезонах подряд набрать 100+ баллов.

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Зукер — 26 (Дюмулин, Малкин), 34:15 — 1:0. Гюнцель — 34 (бол., Ракелль, Летанг), 53:03 — 2:0.
Вратари: Джерри — Сарос.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 45 (16+15+14) — 28 (12+5+11).
Наши: Малкин (18.19/4/+1) — Афанасьев (11.06/0/0), Тренин (18.51/2/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17482 зрителя.

«Питтсбург» набрал два очка с неуступчивым «Нэшвиллом». Матч, что называется, шел до гола. В конце второго периода Евгений Малкин ассистировал Джейсону Зукеру. Шайба американца так и осталась победой. «Предаторз» тщетно пытались пробить голкипера «Пингвинз». Тристан Джарри оформил второй «сухарь» в сезоне, отразив все 28 бросков. Малкин продлил результативную серию до трех игр. Сидни Кросби хотя и завершил матч без очков, но создал много опасных моментов.

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Лидеры «Питтсбурга» ведут команду за собой в самый ответственный момент сезона. Когда в середине третьего периода Джейк Гюнцель реализовал большинство, не покидала мысль, что «Нэшвилл» не отыграется. Так, собственно, и произошло. Показательна разница по броскам: 45-28 в пользу «Пингвинз».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

После крупного поражения от «Тампы» «Вашингтон» практически наверняка выбыл из гонки за плей-офф. Невелики шансы «Оттавы» и «Баффало». У «Сэйбрз» два матча в запасе, но нет уверенности, что с ближайшими соперниками — «Рейнджерс», «Филадельфией» и «Флоридой» — получится разжиться очками. Остаются «Айлендерс», «Питтсбург» и «Пантерз». Три команды на два счастливых билета. Внимательно следим за концовкой регулярки — каждый матч несет интриги, которые влияют на расклад в таблице.

«Вегас» — первый участник плей-офф на «Западе»

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Ферраро — 4 (Тран, Бордело), 4:16 — 1:0. Линдблом — 6 (Ферраро, Тран), 14:31 — 2:0. Хэг — 3 (Хаттон), 16:55 — 2:1. Барбашев — 15 (бол., Руа, Айкел), 21:08 — 2:2. Гертл — 21 (Каут, Петерсон), 31:47 — 3:2. Амадио — 14 (Стивенсон, Хаттон), 50:07 — 3:3. Кутюр — 26, 60:50 — 4:3.
Вратари: Раймер — Броссуа.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (6+5+13+1) — 26 (5+4+17+0).
Наши: — - Барбашев (20.59/3/-1), Дорофеев (12.02/2/+1).
31 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

«Вегас» за несколько туров до финиша регулярки гарантировал место в плей-офф. Это случилось, несмотря на поражение в овертайме от «Сан-Хосе». «Акулам» давно ничего не светит, но команда не собирается откровенно доигрывать сезон и оформила две победы подряд — над «Виннипегом» и «Вегасом».

Весь матч «Вегасу» приходилось догонять соперника. Во втором периоде счет сравнял Иван Барбашев, реализовавший большинство. Нападающий «Рыцарей» воспользовался тем, что голкипер слегка потерял ворота, и бросил в открытый угол.

Барбашев освоился в новой команде после обмена из «Сент-Луиса»: забивает голы, раздает передачи, выходит в большинстве и ключевых отрезках «5х5». Из нападающих больше Ивана сегодня сыграл только Джек Айкел. После гола россиянина перестрелка продолжилась. «Вегас» снова сравнял счет, перевел матч в овертайм, который продлился 50 секунд. Логан Кутюр перехватил передачу Алекса Пьетранджело, убежал к чужим воротам и переиграл голкипера Лорана Броссуа.

Без очков завершил игру Павел Дорофеев. Уже традиционно форвард «Вегаса» отметился двумя бросками в створ, но не забил. Сомневаюсь, что поражение вызовет у «Голден Найтс» большую печаль. Команда попала в плей-офф и планомерно выходит на пик формы к кубковым матчам. «Вегас» строит амбициозные планы на вторую часть сезона. Состав располагает к долгому походу в плей-офф. Бессмысленно серьезно огорчаться поражению аутсайдеру, тем более команда играла без основного вратаря.

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Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 47 27 103
2 Нью-Джерси 75 47 28 102
3 Рейнджерс 75 44 31 98
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 74 29 45 71
8 Коламбус 74 23 51 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 76 44 32 94
4 Флорида 76 38 38 83
5 Оттава 75 37 38 79
6 Баффало 73 35 38 77
7 Детройт 74 33 41 75
8 Монреаль 76 30 46 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Колорадо 74 44 30 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 75 41 34 85
5 Нэшвилл 74 37 37 82
6 Сент-Луис 75 35 40 76
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 75 24 51 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 75 34 41 83
6 Ванкувер 74 34 40 74
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
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31.03 02:00
Питтсбург – Нэшвилл
 2 : 0
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 5 : 1
31.03 02:00
Оттава – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
31.03 02:00
Бостон – Коламбус
 2 : 1 ОТ
31.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
2 : 1
31.03 02:00
Монреаль – Флорида
 2 : 5
31.03 02:30
Детройт – Каролина
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