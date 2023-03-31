Малкин или Бобровский: кто затащит свою команду в плей-офф?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Флорида» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Фаррелл — 1 (Эванс), 1:23 — 1:0. Лунделл — 11 (Луостаринен, Ткачак), 4:09 — 1:1. Ткачак — 36 (бол., Райнхарт, Монтур), 23:59 — 1:2. Ткачак — 37 (Лунделл, Экблад), 25:57 — 1:3. Лунделл — 12, 50:15 — 1:4. Арве-Пинар — 14 (бол., Хоффман, Мэтисон), 58:35 — 2:4. Ткачак — 38 (п.в., Барков, Райнхарт), 59:40 — 2:5.
Вратари: Монтембо (58:13 — 58:35, 59:01 — 59:40) — Лион.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (6+7+7) — 30 (13+8+9).
Наши: Гурьянов (13.51/1/0) — -.
Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
Похоже, главная борьба за путевки в плей-офф Восточной конференции развернется между «Айлендерс», «Питтсбургом» и «Флоридой». Ньюйоркцы накануне обыграли «Вашингтон» и улучшили позиции в зоне wild card. «Пингвинз» и «Пантерз» не отстают от конкурентов: добились важных побед и только добавили огня развязке регулярного чемпионата.
«Флорида» справилась с кризисным «Монреалем» без основного вратаря Сергея Бобровского. Вовремя выстрелил обменянный прошлым летом из «Калгари» Мэттью Ткачак. Американец отметился хет-триком: один из голов стал победным, а заключительная шайба в пустые ворота поставила точку в матче. Ткачак выбил 100 очков в текущей регулярке и стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, кому удавалось в двух сезонах подряд набрать 100+ баллов.
«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Зукер — 26 (Дюмулин, Малкин), 34:15 — 1:0. Гюнцель — 34 (бол., Ракелль, Летанг), 53:03 — 2:0.
Вратари: Джерри — Сарос.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 45 (16+15+14) — 28 (12+5+11).
Наши: Малкин (18.19/4/+1) — Афанасьев (11.06/0/0), Тренин (18.51/2/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17482 зрителя.
«Питтсбург» набрал два очка с неуступчивым «Нэшвиллом». Матч, что называется, шел до гола. В конце второго периода Евгений Малкин ассистировал Джейсону Зукеру. Шайба американца так и осталась победой. «Предаторз» тщетно пытались пробить голкипера «Пингвинз». Тристан Джарри оформил второй «сухарь» в сезоне, отразив все 28 бросков. Малкин продлил результативную серию до трех игр. Сидни Кросби хотя и завершил матч без очков, но создал много опасных моментов.
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Лидеры «Питтсбурга» ведут команду за собой в самый ответственный момент сезона. Когда в середине третьего периода Джейк Гюнцель реализовал большинство, не покидала мысль, что «Нэшвилл» не отыграется. Так, собственно, и произошло. Показательна разница по броскам: 45-28 в пользу «Пингвинз».
После крупного поражения от «Тампы» «Вашингтон» практически наверняка выбыл из гонки за плей-офф. Невелики шансы «Оттавы» и «Баффало». У «Сэйбрз» два матча в запасе, но нет уверенности, что с ближайшими соперниками — «Рейнджерс», «Филадельфией» и «Флоридой» — получится разжиться очками. Остаются «Айлендерс», «Питтсбург» и «Пантерз». Три команды на два счастливых билета. Внимательно следим за концовкой регулярки — каждый матч несет интриги, которые влияют на расклад в таблице.
«Вегас» — первый участник плей-офф на «Западе»
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Ферраро — 4 (Тран, Бордело), 4:16 — 1:0. Линдблом — 6 (Ферраро, Тран), 14:31 — 2:0. Хэг — 3 (Хаттон), 16:55 — 2:1. Барбашев — 15 (бол., Руа, Айкел), 21:08 — 2:2. Гертл — 21 (Каут, Петерсон), 31:47 — 3:2. Амадио — 14 (Стивенсон, Хаттон), 50:07 — 3:3. Кутюр — 26, 60:50 — 4:3.
Вратари: Раймер — Броссуа.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (6+5+13+1) — 26 (5+4+17+0).
Наши: — - Барбашев (20.59/3/-1), Дорофеев (12.02/2/+1).
31 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
«Вегас» за несколько туров до финиша регулярки гарантировал место в плей-офф. Это случилось, несмотря на поражение в овертайме от «Сан-Хосе». «Акулам» давно ничего не светит, но команда не собирается откровенно доигрывать сезон и оформила две победы подряд — над «Виннипегом» и «Вегасом».
Весь матч «Вегасу» приходилось догонять соперника. Во втором периоде счет сравнял Иван Барбашев, реализовавший большинство. Нападающий «Рыцарей» воспользовался тем, что голкипер слегка потерял ворота, и бросил в открытый угол.
Барбашев освоился в новой команде после обмена из «Сент-Луиса»: забивает голы, раздает передачи, выходит в большинстве и ключевых отрезках «5х5». Из нападающих больше Ивана сегодня сыграл только Джек Айкел. После гола россиянина перестрелка продолжилась. «Вегас» снова сравнял счет, перевел матч в овертайм, который продлился 50 секунд. Логан Кутюр перехватил передачу Алекса Пьетранджело, убежал к чужим воротам и переиграл голкипера Лорана Броссуа.
Без очков завершил игру Павел Дорофеев. Уже традиционно форвард «Вегаса» отметился двумя бросками в створ, но не забил. Сомневаюсь, что поражение вызовет у «Голден Найтс» большую печаль. Команда попала в плей-офф и планомерно выходит на пик формы к кубковым матчам. «Вегас» строит амбициозные планы на вторую часть сезона. Состав располагает к долгому походу в плей-офф. Бессмысленно серьезно огорчаться поражению аутсайдеру, тем более команда играла без основного вратаря.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|47
|27
|103
|2
|Нью-Джерси
|75
|47
|28
|102
|3
|Рейнджерс
|75
|44
|31
|98
|4
|Айлендерс
|76
|39
|37
|87
|5
|Питтсбург
|75
|37
|38
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|74
|29
|45
|71
|8
|Коламбус
|74
|23
|51
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|58
|17
|121
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|76
|44
|32
|94
|4
|Флорида
|76
|38
|38
|83
|5
|Оттава
|75
|37
|38
|79
|6
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|7
|Детройт
|74
|33
|41
|75
|8
|Монреаль
|76
|30
|46
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|74
|37
|37
|82
|6
|Сент-Луис
|75
|35
|40
|76
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|75
|24
|51
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|75
|46
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|74
|41
|33
|90
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|21
|54
|57
|8
|Анахайм
|75
|23
|52
|56
|31.03
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|2 : 0
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 1
|31.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|31.03
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|31.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|2 : 1
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 5
|31.03
|02:30
|
Детройт – Каролина
|3 : 2
|31.03
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|31.03
|04:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|2 : 0
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 1
|31.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21