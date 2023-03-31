Овечкин снова не забил. Только чудо поможет «Вашингтону» попасть в плей-офф

«Кэпиталз» на выезде крупно уступили «Тампе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Киллорн — 24 (бол., Сергачев, Стэмкос), 9:20 — 1:0. Стэмкос — 32 (Белльмар), 19:57 — 2:0. Смит — 7 (Кузнецов, Сандин), 36:10 — 2:1. Марун — 4 (Чирелли), 44:30 — 3:1. Марун — 5 (Чирелли, Киллорн), 56:28 — 4:1. Чернак — 2 (мен., п.в.), 58:06 — 5:1.

Вратари: Василевский — Кемпер (57:27 — 58:06).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (13+9+12) — 31 (8+10+13).

Наши: Кучеров (17.28/2/0), Сергачев (21.21/1/-1) — Алексеев (15.49/0/-1), Кузнецов (14.11/0/0), Овечкин (21.09/2/-3).

31 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Ответ на волнующий поклонников НХЛ вопрос — «Попадет ли «Вашингтон» в плей-офф?» — проясняется с каждым новым матчем команды. «Кэпиталз» играют неровно и теряют очки с прямыми конкурентами. К середине апреля Александр Овечкин и партнеры рискуют завершить поход за Кубком Стэнли. Веры в светлое будущее не добавилось после крупного поражения на выезде от «Тампы». Действующий финалист разгромил отчаянно бьющуюся за плей-офф команду, а лидеры «Столичных» провалили очередной матч.

Пропустить за две секунды до перерыва, когда уже проигрывал в счете, — худшее, что могло случиться с «Вашингтоном» в конце первого периода. «Молнии» начали матч так, как и полагается нацеленной на созидание команде Джона Купера. Хозяева задали высокий темп, который доставил сопернику немало проблем. «Кэпиталз» играли в формате бэк-ту-бэк — вчера команда оставила много сил в принципиальном матче с «Айлендерс» и не сразу приняла скорости «Лайтнинг».

Неприятно началась игра для Евгения Кузнецова. Форвард болезненно заблокировал бросок Никиты Кучерова и с трудом поднялся со льда, прихрамывая на правую ногу. Челябинец остался в игре — это, пожалуй, единственный позитив первого периода. Голы Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса вытекали из логики матча и осложнили положение «Вашингтона». В особенности вторая шайба, пропущенная за две секунды до сирены. Стэмкос и центральный нападающий Пьер-Эдуард Белльмар показали ценность выигранного вбрасывания в чужой зоне.

Редкие моменты у ворот Андрея Василевского возникали только в меньшинстве или после осечек «Тампы» в собственной зоне. Уставший «Вашингтон» не выглядел командой, которой воюет за каждый сантиметр льда ради плей-офф. У «Лайтнинг» многое получалось в атаке. Проходили смелые обостряющие передачи, вскруживавшие головы защитникам. «Кэпиталз» действовали гораздо прямолинейнее. Кемпер и Василевский ближе к концу второго периода обменялись классными сейвами. Канадец, несмотря на две пропущенные шайбы в первом отрезке, оставлял партнеров в игре и эффектными спасениями добавлял надежды на камбэк.

«Вашингтон» наиграл хотя бы на одну шайбу. Гол Крэйга Смита получился не самым логичным, но ценным перед третьим периодом. Американец перехитрил Василевского броском из-за ворот после затянувшейся позиционной атаки. Голкипер не успел прижать щиток к штанге и пропустил шайбу в ближний угол.

Перманентный сюжет каждого матча «Вашингтона» — снайперская погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Отставание от канадской легенды интересует хоккейное сообщество ничуть не меньше шансов «Кэпиталз» на плей-офф. В случае россиянина первое только помогает второму. Правда, против «Тампы» Овечкин остался без голов. Александр ограничился скромными для себя двумя бросками в створ. Второй матч подряд капитан «Столичных» завершает без голов и передач, хотя в концовке регулярки, когда «Кэпиталз» цепляются за плей-офф, лидерам полагается вести команду за собой. Овечкин запомнился 11 силовыми приемами, но жажду хитов перекрывают гнетущие «минус 3» в полезности.

Пропущенная шайба не выбила «Молний» из равновесия. На третий период команда Джона Купера вышла без мыслей об удержании счета. Отсиживаться в окопах — не выбор «Тампы». «Лайтнинг» искали счастье у чужих ворот и отгрузили Кемперу третий гол после ошибки Тревора ван Римсдайка. Безжалостный здоровяк Патрик Марун опередил защитника на подборе, выиграв борьбу на пятаке.

«Вашингтон» в ответ пробил Василевского во второй раз, но шайбу отменили из-за сдвига ворот. Момент вызвал недолгие возмущения, ведь голкипер «Тампы», отражая бросок, сам сдвинул штангу щитком. Судьи не посчитали, что действия Андрея тянут на удаление. В остальных моментах Василевский отыграл безупречно, в том числе когда «Молнии» оборонялись в меньшинстве.

Когда король пятака Марун оформил дубль на 57-й минуте, вопросы о победителе отпали. «Тампа» — не та команда, которая за короткий отрезок отдаст преимущество в три шайбы. «Вашингтон», получив большинство в концовке, заменил голкипера на шестого полевого, но только пропустил пятую шайбу в расстановке «6х4».

«Столичные» старались перевернуть игру, нагружали работой Василевского, но не реализовали созданные моменты. Не нашлось вожака, который повел бы команду за собой. «Тампа» безжалостно наказывала «Вашингтон» за осечки в обороне и методично довела матч до победы. «Кэпиталз» отдаляются от зоны плей-офф — от непривычно раннего завершения сезона их спасет только чудо.