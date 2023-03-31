Овечкин снова не забил. Только чудо поможет «Вашингтону» попасть в плей-офф
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Голы: Киллорн — 24 (бол., Сергачев, Стэмкос), 9:20 — 1:0. Стэмкос — 32 (Белльмар), 19:57 — 2:0. Смит — 7 (Кузнецов, Сандин), 36:10 — 2:1. Марун — 4 (Чирелли), 44:30 — 3:1. Марун — 5 (Чирелли, Киллорн), 56:28 — 4:1. Чернак — 2 (мен., п.в.), 58:06 — 5:1.
Вратари: Василевский — Кемпер (57:27 — 58:06).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (13+9+12) — 31 (8+10+13).
Наши: Кучеров (17.28/2/0), Сергачев (21.21/1/-1) — Алексеев (15.49/0/-1), Кузнецов (14.11/0/0), Овечкин (21.09/2/-3).
31 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Ответ на волнующий поклонников НХЛ вопрос — «Попадет ли «Вашингтон» в плей-офф?» — проясняется с каждым новым матчем команды. «Кэпиталз» играют неровно и теряют очки с прямыми конкурентами. К середине апреля Александр Овечкин и партнеры рискуют завершить поход за Кубком Стэнли. Веры в светлое будущее не добавилось после крупного поражения на выезде от «Тампы». Действующий финалист разгромил отчаянно бьющуюся за плей-офф команду, а лидеры «Столичных» провалили очередной матч.
Пропустить за две секунды до перерыва, когда уже проигрывал в счете, — худшее, что могло случиться с «Вашингтоном» в конце первого периода. «Молнии» начали матч так, как и полагается нацеленной на созидание команде Джона Купера. Хозяева задали высокий темп, который доставил сопернику немало проблем. «Кэпиталз» играли в формате бэк-ту-бэк — вчера команда оставила много сил в принципиальном матче с «Айлендерс» и не сразу приняла скорости «Лайтнинг».
Неприятно началась игра для Евгения Кузнецова. Форвард болезненно заблокировал бросок Никиты Кучерова и с трудом поднялся со льда, прихрамывая на правую ногу. Челябинец остался в игре — это, пожалуй, единственный позитив первого периода. Голы Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса вытекали из логики матча и осложнили положение «Вашингтона». В особенности вторая шайба, пропущенная за две секунды до сирены. Стэмкос и центральный нападающий Пьер-Эдуард Белльмар показали ценность выигранного вбрасывания в чужой зоне.
Редкие моменты у ворот Андрея Василевского возникали только в меньшинстве или после осечек «Тампы» в собственной зоне. Уставший «Вашингтон» не выглядел командой, которой воюет за каждый сантиметр льда ради плей-офф. У «Лайтнинг» многое получалось в атаке. Проходили смелые обостряющие передачи, вскруживавшие головы защитникам. «Кэпиталз» действовали гораздо прямолинейнее. Кемпер и Василевский ближе к концу второго периода обменялись классными сейвами. Канадец, несмотря на две пропущенные шайбы в первом отрезке, оставлял партнеров в игре и эффектными спасениями добавлял надежды на камбэк.
«Вашингтон» наиграл хотя бы на одну шайбу. Гол Крэйга Смита получился не самым логичным, но ценным перед третьим периодом. Американец перехитрил Василевского броском из-за ворот после затянувшейся позиционной атаки. Голкипер не успел прижать щиток к штанге и пропустил шайбу в ближний угол.
Перманентный сюжет каждого матча «Вашингтона» — снайперская погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Отставание от канадской легенды интересует хоккейное сообщество ничуть не меньше шансов «Кэпиталз» на плей-офф. В случае россиянина первое только помогает второму. Правда, против «Тампы» Овечкин остался без голов. Александр ограничился скромными для себя двумя бросками в створ. Второй матч подряд капитан «Столичных» завершает без голов и передач, хотя в концовке регулярки, когда «Кэпиталз» цепляются за плей-офф, лидерам полагается вести команду за собой. Овечкин запомнился 11 силовыми приемами, но жажду хитов перекрывают гнетущие «минус 3» в полезности.
Пропущенная шайба не выбила «Молний» из равновесия. На третий период команда Джона Купера вышла без мыслей об удержании счета. Отсиживаться в окопах — не выбор «Тампы». «Лайтнинг» искали счастье у чужих ворот и отгрузили Кемперу третий гол после ошибки Тревора ван Римсдайка. Безжалостный здоровяк Патрик Марун опередил защитника на подборе, выиграв борьбу на пятаке.
«Вашингтон» в ответ пробил Василевского во второй раз, но шайбу отменили из-за сдвига ворот. Момент вызвал недолгие возмущения, ведь голкипер «Тампы», отражая бросок, сам сдвинул штангу щитком. Судьи не посчитали, что действия Андрея тянут на удаление. В остальных моментах Василевский отыграл безупречно, в том числе когда «Молнии» оборонялись в меньшинстве.
Когда король пятака Марун оформил дубль на 57-й минуте, вопросы о победителе отпали. «Тампа» — не та команда, которая за короткий отрезок отдаст преимущество в три шайбы. «Вашингтон», получив большинство в концовке, заменил голкипера на шестого полевого, но только пропустил пятую шайбу в расстановке «6х4».
«Столичные» старались перевернуть игру, нагружали работой Василевского, но не реализовали созданные моменты. Не нашлось вожака, который повел бы команду за собой. «Тампа» безжалостно наказывала «Вашингтон» за осечки в обороне и методично довела матч до победы. «Кэпиталз» отдаляются от зоны плей-офф — от непривычно раннего завершения сезона их спасет только чудо.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|47
|27
|103
|2
|Нью-Джерси
|75
|47
|28
|102
|3
|Рейнджерс
|75
|44
|31
|98
|4
|Айлендерс
|76
|39
|37
|87
|5
|Питтсбург
|75
|37
|38
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|74
|29
|45
|71
|8
|Коламбус
|74
|23
|51
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|58
|17
|121
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|76
|44
|32
|94
|4
|Флорида
|76
|38
|38
|83
|5
|Оттава
|75
|37
|38
|79
|6
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|7
|Детройт
|74
|33
|41
|75
|8
|Монреаль
|76
|30
|46
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|74
|37
|37
|82
|6
|Сент-Луис
|75
|35
|40
|76
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|75
|24
|51
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|74
|46
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|74
|20
|54
|55
|31.03
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|2 : 0
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 1
|31.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|31.03
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|31.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|2 : 1
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 5
|31.03
|02:30
|
Детройт – Каролина
|3 : 2
|31.03
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|31.03
|04:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|2 : 0
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 1
|31.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|143
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21