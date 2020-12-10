Один из великих голов Овечкина. Разобрался с тремя соперниками и пробил вратаря-легенду

Яркий случай из множества, когда русскую машину было не остановить.

В Северной Америке в 2020-м последовательно выбирали гол Овечкина (тот самый, после падения в ворота «Финикса» в январе 2006-го) лучшим в истории вообще и отдельно — в XXI веке в НХЛ. ESPN, Sportsnet и другие рейтинги закрепили за невероятной шайбой российского снайпера статус особенной.

Среди сотен голов капитана «Вашингтона» (706 в регулярных чемпионатах, 69 в плей-офф плюс крутые шайбы за сборную и в России) есть другие знаковые, которые дополняют любой топ. Один из таких — гол в ворота Хенрика Лундквиста из «Рейнджерс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли-2009.

Факты о голе

Овечкин с «Вашингтоном» попал в плей-офф с третьей попытки в 2008-м — и все закончилось в семи играх с «Филадельфией». В 2009-м столичная команда повисла в серии первого раунда с «Рейнджерс» — 1-3. 23-летний лидер «Кэпиталз» пробил Лундквиста только в четвертом матче после 32-го броска в серии (из них 13 — в первой игре), а до этого дважды сделал по две передачи, попал в каркас ворот и крушил соперников на своем пути.

В пятом матче 24 апреля «Вашингтон» оформил убедительную победу на своей арене — 4:0. Дубль сделал Мэтт Брэдли, который воспользовался редким просчетом Лундквиста, еще один гол забил Александр Семин, а итоговый счет на последней минуте второго периода установил Овечкин.

Сергей Федоров остановил Николая Жердева после вбрасывания, а Ови подхватил шайбу в своей зоне у бортика и со смещением в центр влетел за чужую синюю линию. Россиянин ловко ушел от силового приема капитана «Рейнджерс» Криса Друри, провел шайбу клюшкой между ногами Дерека Морриса и подработал ее коньком. Дальше был бросок с неудобной руки в падении, на спину форварду завалился Аарон Ворос, а шайба влетела в ворота Лундквиста.

Слова о голе

«Странный гол. Но первые два гола были самыми важными. После них мы расслабились и заиграли лучше... А у меня просто шайба удачно отскочила. Кого я там обвел, Морриса? Шайба отскочила мне в ноги, я ее подправил, но баланс сбился, и я упал. Как попал в ворота — не знаю. У меня же ужасный бросок с неудобной! Наверное, Лундквист ожидал, что брошу верхом, но бросок не получился», — сказал Овечкин после матча журналистам, в том числе собкору «СЭ» в Америке.

На вопрос, входит ли этот гол в десятку его лучших, форвард ответил: «Наверное. Не знаю, не мне решать». Куда больше россиянин говорил о Лундквисте, который на старте серии был стеной: «Не может же он все время играть так, как раньше. Хватит с него героизма. И так уже выше головы прыгнул. Он хороший вратарь, но делать из него Третьяка не стоит».

Что было дальше

Гол Овечкина обозначил перелом в серии. В середине третьего периода пятого матча вспыхнул главный тренер «Рейнджерс» Джон Торторелла. Специалист стал поливать водой зрителей за своей скамейкой на арене «Вашингтона», бросил бутылку через стекло и попал в голову женщине, а затем принялся размахивать выхваченной у Вороса клюшкой. НХЛ наказала тренера за срыв и дисквалифицировала на следующую игру.

Овечкин в шестом матче снова забил и поучаствовал в новой победе «Вашингтона». Всего в этой серии у него 3 гола и 7 очков, а Лундквист остановил 46 из 49 бросков восьмого номера «Кэпиталз». При этом шведская легенда стал любимым вратарем русского снайпера в НХЛ — Ови забил ему 24 раза в регулярках (больше, чем любому другому голкиперу за исключением Флери — ему ровно столько же плюс 13 шайб в ворота клуба из Нью-Йорка в 5 сериях плей-офф). Так в феврале 2010-го Александр Великий отличился в новом эффектном проходе броском с одной руки. Король Хенрик вздохнул спокойно только после перехода в столичный клуб в октябре 2020-го: «У них много талантливых хоккеистов, но, разумеется, после всех этих лет игры против Ови определенно рад быть с ним в одной команде».

В седьмом, решающем матче серии «Вашингтон» — «Рейнджерс» в 2009-м все события этого противостояния затмил поздний и классный победный гол Федорова. На радостях Овечкин попробовал прокатиться на спине легенды из Русской пятерки. У столичной команды в том сезоне собралась своя: Варламов, Овечкин, Семин, Федоров и Виктор Козлов. Во втором раунде НХЛ получила самую яркую афишу того времени — «Вашингтон» против «Питтсбурга» с противостоянием Овечкина и Кросби.

Другие материалы

* Первый матч Овечкина в НХЛ: вынес стекло соперником, сделал дубль, посвятил гол брату

* Самый крутой гол Овечкина. Момент, когда Гретцки вместе со всеми сказал: «Вау!»

* «Пропасть. Страх. Как жить дальше?» Мошенник украл все деньги Сергея Федорова — десятки миллионов долларов

* Овечкин vs Кросби: как все начиналось