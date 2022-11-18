Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом

Никита сделал дубль в матче с «Калгари».

Стабильность Кучерова

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Стэмкос — 9 (Сергачев), 8:03 — 1:0. Кучеров — 8 (бол., Стэмкос, Сергачев), 38:16 — 2:0. Линдхольм — 7 (бол., Юбердо, Тоффоли), 44:53 — 2:1. Майерс — 1, 45:03 — 3:1. Кучеров — 9 (п.в., Хагель, Коул), 59:46 — 4:1.

Вратари: Василевский — Маркстрем (59:34 — 59:46).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (11+6+7) — 40 (12+16+12).

Наши: Кучеров (16.56/5/+1), Наместников (11.24/3/+1), Сергачев (24.55/1/+1) — Задоров (20.11/5/0).

18 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Никита Кучеров — наш кандидат на «Арт Росс Трофи». Иногда складывается впечатление, будто российские СМИ пишут о нем не так часто, как хотелось бы болельщикам. Лидер «Тампы» стабильно набирает больше очка за игру, получает хорошую прессу от североамериканских журналистов, регулярно слышит в свой адрес похвалу от тренерского штаба и вообще не знает никаких проблем на старте сезона. В общем, в свои 29 лет уроженец Майкопа настолько хорош, что мы уже привыкли к его почти ежедневным свершениям. И даже если он на пару матчей пропадает из протоколов, панику никто не поднимает. «Не набрал два очка сегодня? Завтра выскочит и наберет четыре!»

Однако Никита выходит и с легкостью набирает свои дежурные баллы. Более того, в 17 матчах регулярки он лишь трижды ушел со льда без очков. Какие тут вообще могут быть вопросы к 86-му номеру?

Не растворился Кучеров и в домашнем матче с кризисным «Калгари» Дэрилла Саттера. В концовке второго периода он шикарным броском под перекладину не дал пропасть большинству «Молний» и забросил победную шайбу хозяев, которых «Огоньки» сегодня перебросали почти в два раза.

А за 14 секунд до финальной сирены забил, возможно, самый легкий гол в своей карьере, поразив пустые ворота, и установил окончательный счет в матче.

Оформив дубль, Кучеров набрал 25 очков в чемпионате и сравнялся в бомбардирской гонке с Микко Рантаненом, а также вплотную приблизился к Давиду Пастрняку и Джейсону Робертсону, которые делят между собой третье место. Сейчас лидер в борьбе за «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид, оторвавшийся от россиянина сразу на семь результативных баллов, кажется, безнадежно далек от него. Но кто знает, что может случиться через несколько матчей...

Кросби затмил Малкина и Капризова

«Миннесота» — «Питтсбург» — 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Голы: Кросби — 8 (Гюнцель, Ракелль), 8:15 — 0:1. Пелинг — 2 (Блюгерс, Арчибальд), 17:03 — 0:2. Духайм — 3 (Фолиньо), 24:31 — 1:2. Эрикссон Эк — 5, 24:43 — 2:2. Летанг — 1 (бол., Кросби, Малкин), 38:20 — 2:3. Кросби — 9 (бол., Гюнцель, Джерри), 45:50 — 2:4. Эрикссон Эк — 6 (мен., Годро, Бродин), 51:23 — 3:4. Макгинн — 5 (Хейнен, Картер), 54:33 — 3:5. Гюнцель — 9 (п.в., Кросби, Петтерссон), 56:31 — 3:6. Дамба — 2 (Капризов, Зуккарелло), 59:52 — 4:6.

Вратари: Густавссон (56:08 — 56:31) — Джерри (44:27 — 44:57).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (5+9+9) — 31 (4+16+11).

Наши: Капризов (17.50/3/-2) — Малкин (17.21/1/-2).

18 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18224 зрителя.

У Евгения Малкина дела в этом сезоне обстоят чуть скромнее. Тем не менее 36-летний центр не опускается ниже планки в «очко за игру». Как и Кучеров, нападающий «Питтсбурга» лишь трижды в этом сезоне позволил себе завершить матч с пустыми руками. Поэтому сегодняшнюю передачу на Криса Летанга в победной гостевой встрече с «Миннесотой» мы также воспринимаем обыденно. Пусть она и помогла «Пингвинам» прервать двухматчевую серию поражений.

У кого сегодня получился праздник, так это у Сидни Кросби, который благодаря дублю преодолел отметку в 525 шайб в НХЛ и вышел на чистое 35-е место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю, обогнав словака Мариана Хоссу.

Что до Кирилла Капризова, то он сподобился на свою голевую передачу на Мэтта Дамбу лишь за восемь секунд до конца. Впрочем, это не отменяет того факта, что поперечный пас в слот получился по-настоящему красивым и помог парню из Кузедеево продлить результативную серию до пяти матчей.