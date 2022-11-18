Правда, «Вашингтон» опять проиграл.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 5:4 Б (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шенн — 4 (Кайру, Барбашев), 4:56 — 1:0. Бучневич — 2 (Тарасенко, Ледди), 7:10 — 2:0. Крюг — 3 (бол., Томас, Тарасенко), 11:49 — 3:0. Овечкин — 9 (Строум), 35:12 — 3:1. Карлсон — 4 (мен., Дауд, Дженсен), 37:36 — 3:2. О'Райлли — 5 (Лейво, Фолк), 38:02 — 4:2. Карлсон — 5 (бол., Строум, Овечкин), 55:45 — 4:3. Шири — 7 (Кузнецов, Овечкин), 56:57 — 4:4.

Победный буллит: Бучневич.

Вратари: Грайсс — Линдгрен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (7+9+3+5) — 51 (9+18+22+2).

Наши: Александров (9.42/0/0), Барбашев (12.54/0/+1), Бучневич (21.33/3/0), Тарасенко (17.32/1/0) — Кузнецов (19.58/6/0), Овечкин (21.28/9/+2).

18 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

В последние несколько дней на измученный травмами «Вашингтон» было откровенно больно смотреть. Здесь вам и два гостевых поражения от «Тампы» и «Флориды», и очередная охапка минусов Александра Овечкина, и крайне слабая игра вратарей.

Вот и в выездной встрече с «Сент-Луисом», у которого дела, напротив, стремительно налаживаются, «Кэпиталз» умудрились сгореть 0:3 к середине первого периода, позволив на восьмой минуте сотворить мини-шедевр Павлу Бучневичу. Российский нападающий «Блюзменов» в последних матчах приносил своей команде огромную пользу и стал одним из тех, кто помог ей выйти из пике. Однако с голами у 89-го номера не складывалось, а последний раз он забрасывал в стартовой игре с «Коламбусом». К счастью для привычно забитой под завязку арены в Миссури, сегодня его сухая серия прервалась на отметке в девять матчей.

Причем шайбы воспитанника «Северстали» не случилось бы без классной голевой передачи Владимира Тарасенко, который увидел, как партнер рванул вперед по левому борту и сделал зрячий заброс в угол со своей половины площадки. Парню из Череповца только оставалось показать свою технику, обкатить ворота и наказать Чарли Линдгрена, потерявшего рамку. Не так давно Бучневич возмущался, что российские СМИ мало про него пишут и не замечают его успехи. И теперь хочется ответить: «Вот же, Павел! Мы все видим!»

Получив комфортное преимущество, хозяева логичным образом сбавили обороты и перешли на режим энергосбережения. «Столичные» же начали просыпаться лишь во второй половине матча и на 36-й минуте полетели спасаться с подачи Овечкина, не забивавшего с 8 ноября. Под конец второго периода Лавиолетт решил перевести своего капитана в звено к Конору Шири и Дилану Строуму, и новое сочетание сработало. Строум в одном из моментов здорово воспользовался нерасторопностью Тарасенко на полборта и выкатил с неудобной передачу позабытой на пятаке Восьмерке, которая успела в одиночестве подработать шайбу и без проблем расстрелять Томаса Грайсса.

Кстати, очередной гол Александра стал для него 401-м, заброшенным на выезде. И теперь ему нужно отличиться в гостевой форме лишь дважды, чтобы побить по этому показателю рекорд Уэйна Гретцки.

Спустя две минуты после того, как Русская Машина разбудила свою команду, свое слово сказал и сегодняшний юбиляр Джон Карлсон, сыгравший 900-й матч в НХЛ и поймавший «Блюзменов» на контратаке в меньшинстве. Впрочем, уже через 26 секунд его старания помножил на ноль Райан О'Райлли, вернувший хозяевам преимущество в две шайбы.

В середине третьего периода начало казаться, что гол Овечкина этой ночью не поможет «Вашингтону», долгое время стучавшемуся в немецкую стену, избежать поражения. Но все это было только иллюзией. Стоило тому же О'Райлли за пять минут до сирены схватить удаление за подножку, как на этот раз гости не преминули возможностью зацепиться за камбэк и ответили еще одним голом Карлсона, которого вывели на щелчок Строум и Овечкин.

Почувствовав запах крови, «Столичные» вновь понеслись вперед, а Овечкин на пару с Кузнецовым практически мгновенно организовали спасительный гол «Вашингтона», растерзав оборону «Блюз» и подарив гол для Конора Шири. И кто бы мог подумать, что за две минуты до истечения основного времени гости успеют повести? Вот только судьи увидели в действиях Ника Дауда после наброса Ника Дженсена игру высоко поднятой клюшкой и не позволили нам увидеть победу «Кэпиталз». Впрочем, кто после 48 бросков в створ ворот Грайсса скажет, что парни Лавиолетта не заслуживали двух очков?

Овертайм команды сгоняли по нулям. А вот в серии буллитов удачливее оказались хозяева, сумевшие ответить на точный бросок Евгения Кузнецова голами О'Райлли и Бучневича, принесшего «Сент-Луису» дополнительный балл и ставшего первой звездой матча. «Вашингтону» же в очередной раз приходится радоваться индивидуальным достижениям Овечкина, который благодаря своим трем очкам обошел Брайана Троттье (1425) и вышел на 18-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

С другой стороны, кто мы такие, чтобы забывать про счетчик Александра Великого? До Хоу — 12 голов, до Гретцки — 105.