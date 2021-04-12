«Вашингтон» не забивал так много уже 11 лет. Но Овечкин умудрился остаться без гола!

Удивительный день для команды из столицы США и ее капитана.

Расписание «Кэпиталз» в концовке регулярного чемпионата не самое простое. Остался всего один матч против «Баффало», а в остальных играх «столичным» придется сражаться со всеми, кто борется за места в плей-офф. Однако сегодня парни Питера Лавиолетта доказали, что такая перспектива их совершенно не пугает.

«Бостон» вернулся домой после выездной серии и хотел реабилитироваться за последнее поражение от «Филадельфии». Однако уже с первых секунд для «мишек» все пошло не так. Сразу после стартового вбрасывания сбросили перчатки Брэндон Диллон и Крис Вагнер, но защитник «Вашингтона» смотрелся гораздо предпочтительнее своего оппонента.

Можно с уверенностью сказать, что эта драка стала проекцией сегодняшней встречи. Хозяева вымучивали практически каждую атаку, а «Кэпиталс» делали это с максимальной легкостью и спокойствием. Уже к середине первого периода «столичные» вели со счетом 3:0. Начало голевой феерии положил Ти Джей Оши, который реализовал численный перевес. В атаке поучаствовал Евгений Кузнецов.

Второго гола пришлось ждать всего 16 секунд. Ларс Эллер разобрался с обороной «Бостона» словно с манекенами и классным броском переиграл Дэна Владаржа. Вратарский тандем «мишек» на данный момент выглядит максимально осиротевшим, так как Туукка Раск и Ярослав Халак находятся в лазарете.

Третье взятие ворот состоялось через две минуты. Дмитрий Орлов отдал отличную передачу на Конора Шири, который не стал упускать прекрасную возможность. «Bang, Bang score!», — закричали североамериканские комментаторы и по достоинству оценили розыгрыш «Вашингтона».

Во второй двадцатиминутке гости снова отгрузили три шайбы бедному Владаржу и превратили остаток встречи в формальность. «Бостон» практически смирился с поражением, но в третьем периоде Крэйг Смит все-таки сумел испортить «сухарь» Витеку Ванечеку. Хозяева нанесли по воротам чешского голкипера 35 бросков, но он действовал очень уверенно и стал первой звездой матча. Интересно, что Ванечек одержал 17-ю победу в сезоне и это один из лучших показателей в клубной истории среди вратарей-новичков.

Vitek Vanecek (34 saves) improved to 17-7-3 this season and sits 10 wins shy of matching the most wins by a @Capitals rookie goaltender. #NHLStats pic.twitter.com/okOYnA09LS — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 12, 2021

В это трудно поверить, но в такой результативной встрече Александр Овечкин остался без заброшенной шайбы. Капитан «Вашингтона» записал на свой счет аж 10 выстрелов (больше всех в матче), но так и не смог поразить цель. Зато отметился результативной передачей на Тома Уилсона, который в эпизоде мастерски подставил клюшку.

Таким образом, «Вашингтон» одержал яркую победу, где все 12 форвардов набрали очки. Кроме того, «Кэпиталс» забросили 8+ шайб впервые с 9-го января 2010-го года. Тогда команда с таким же счетом разобралась с «Атлантой».