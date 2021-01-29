Героизм вратаря «Тампы» не поддержала команда, уступил в овертайме «Каролине» (0:1 ОТ), Панарин и Бучневич снова набрали очки.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Стром — 2 (Панарин, Бучневич), 9:44 — 0:1. Айкел — 2 (Райнхарт), 19:38 — 1:1. Панарин — 3, 36:10 — 1:2. Райнхарт — 3 (бол., Холл, Улофссон), 44:47 — 2:2. Лафреньер — 1 (Блэкуэлл), 62:47 — 2:3.

Вратари: Улльмарк — Шестеркин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (5+4+15+1) — 39 (15+9+14+1).

Наши: — - Бучневич (21.39/5/0), Панарин (21.06/4/+2).

29 января. Баффало. KeyBank Center.

Динамит

Причин, которыми можно объяснить неудовлетворительный старт «Рейнджерс», можно только сходу назвать штук десять. На ум приходит исторический анекдот об отсутствии приветственного салюта для прибывшего с торжественным визитом монарха. Пушки, как известно, молчали из-за того, что в первую очередь не было пороха. Для нью-йоркской команды Артемий Панарин всего за один год стал динамитом, без которого остальные игроки по большей части обречены носиться вхолостую. Россиянину не надо все время находиться в центре внимания. Он вспыхивает лишь в нужные моменты и обеспечивает заброшенные шайбы.

В стартовых матчах Панарин играл невыразительно, если сравнивать с самим собой образца прошлого сезона. Шесть очков (2+4) в шести играх совсем неплохо, но пять поражений в этом отрезке снижают ценность этой результативности почти до нуля. Против «Баффало», который тоже не блещет, россиянин выглядел хорошо. Сначала он вместе с Павлом Бучневичем нарисовали шикарную комбинацию с выводом на бросок Райана Строума. Последний пас исполнил именно Хлебушек.

The Bread Man with a needle thread to Strome pic.twitter.com/POoCIt8XdZ — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 29, 2021

В следующий раз Панарин проснулся уже во втором периоде, когда сделал все сам. Не обошлось без доли везения. Шайба отскочила ему на крюк после суматошного выноса в исполнении защитника «Сэйбрз» Мэтта Ирвина, но привёз ее туда из своей зоны как раз россиянин.

Panarin nets the rebound to give the Rangers (-125 ML) a 2-1 lead

pic.twitter.com/94vNTaVYDe — Bet The Pucks (@betthepucks) January 29, 2021

Развязка

«Рейнджерс» смотрелись поинтереснее и посильнее соперника, от того, чтобы считаться командой уровня плей-офф, очень далеки. Несколько упущенных возможностей и дурацкое удаление защитника Райана Линдгрена, зачем-то толкнувшего в борт форварда «Сабель» Кайла Окпосо, реализованное Сэмом Райнхартом, привели к овертайму. Хорошо еще, что не дрогнул Игорь Шестеркин. Ему первая в сезоне победа была очень нужна, чтобы обрести психологическую уверенность. Свою дебютную шайбу в НХЛ забил первый номер последнего драфта Алексис Лафренье. Сделал он это очень своевременно и для себя, и для «Рейнджерс». На канадца ведь стали уже смотреть с косо, сравнивая его с тем, чего успели добиться в стартовых матчах в лиге его звездные предшественники типа Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса.

You just knew Lafreniere's 1st was gonna be an OT winner didn't you!!! OH BABY!!! #NYR pic.twitter.com/1NabrI8RJy — Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 29, 2021

Лидер

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Нечас — 1 (Стаал, Хэмилтон), 61:12 — 1:0.

Вратари: Мразек — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (15+7+10+3) — 32 (7+14+11+0).

Наши: Свечников (18.17/5/0) — Волков (8.04/1/0), Сергачев (23.19/2/0).

29 января. Роли. PNC Arena.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников блестяще начал нынешний сезон и доминировал в каждом матче. Но этот великолепный старт приостановил коронавирус, накрывший несколько его партнеров. Этой напасти в Северной Америке многие до сих пор боятся, как огня. В НХЛ, несмотря на многостраничные регламенты по Ковид-19, к происходящему относятся как к делу житейскому. Чему быть — того не миновать, и в пузыре на год не закроешься.

«Каролина» отправилась в карантин на девять дней, поэтому четыре матча с ее участием были перенесены. Пяти игрокам основного состава по-прежнему нельзя присоединиться к команде. Только капитан Джордан Стаал, вроде как переболевший «короной», успел вернуться в строй к игре с «Тампой».

Отсутствие нескольких человек заставило главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора отказаться хотя бы на время от попытки соорудить два мощных звена. Он объединил двух лучших нападающих команды Себастьяна Ахо и Свечникова в одном звене.

«Каролина» не имела игровой практики на три дня больше, чем соперник, и провела всего пару тренировок, но в первом периоде смотрелась лучше действующего обладателя Кубка Стэнли. Свечников и вовсе царил на льду в своих сменах. Не будет преувеличением утверждать, что в текущем моменте это сильнейший российский хоккеист в НХЛ. По крайней мере, среди полевых. Быстрые ноги, позволяющие улетать в молниеносные атаки сходу, прокаченный игровой интеллект, помогающий выдавать хитрые передачи в чужой зоне, отличная «физика», обеспечивающая преимущество в силовой борьбе, не по годам развитое чувство ответственности, необходимое для своевременного возвращение в оборону — супермен без недостатков. Если бы Свечникову чуть больше повезло, то уже к первому перерыву он бы набрал пару очков. То тащил «Тампу» Андрей Василевский, то упускал реальные шансы Ахо. Финн еще в прошлом сезоне считался главной звездой команды. Но сейчас он уже начинает отставать от Свечникова.

Really good play by Ryan Dzingel to spin out of trouble in the defensive zone, carry the puck out of the zone and through the neutral zone, then set up Andrei Svechnikov for a good chance down the wing. pic.twitter.com/80mNJ0yi8z — Brett Finger (@brettfinger) January 29, 2021

Вратарь

Состав «Тампы» даже без продолжающего восстанавливаться после операции на бедре Никиты Кучерова смотрится очень внушительно во всех линиях. Однако ключевым игроком все равно остается Василевский. Не будь его на площадке, то Хедману, Пойнту, Стэмкосу и Ко пришлось бы грустно. Отрицать, что голкипер «Каролины» Мразек был очень хорош, в ясном сознании нельзя. Чех спасал в сложных ситуациях, особенно потрудившись во втором периоде. Но хотя бы пара эпизодов с участием российского вратаря обязана как минимум попасть в число самых ярких моментов игрового дня. Большой Кот делал привычную для себя работу и заставлял хоккеистов «Ураганов» посылать самые грозные ругательства в свой адрес после упущенных шансов открыть счет.

jake gardiner goes end to end and around the net before setting up jordan staal point blank but vasilevsky robs him and then nino pic.twitter.com/a0JmnP2uzO — dylan (@dylanfremlin) January 29, 2021

Разочарование

На месте Тампы" мне было бы стыдно смотреть своему вратарю в глаза после всего того, что он творил в игре, и остался без поддержки. В овертайме «Каролина» доминировала без перерыва. Василевский серьезно выручил несколько раз. Когда же Свечников и Ахо грамотно сменились, то наевшуюся тройку «Болтс» и вратаря разорвали Стаал, сделавший шикарную подкидку, и чех Мартин Нечас. Разочарование Васи читалось в эти секунды отчетливо. Проиграть такой матч ему было крайне обидно.