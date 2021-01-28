Спаситель России затухает в НХЛ. Почему у Никиты Гусева не идут дела в «Нью-Джерси»

Автор двух важнейших шайб в финале ОИ-2018, один из ярчайших форвардов КХЛ пока не может найти себя за океаном.

Виноват ли тренер

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев неубедительно начал регулярный чемпионат, набрав всего одно очко в шести матчах и получив показатель полезности «-3». «СЭ» попытался разобраться в причинах его нынешней игры.

Вопросы есть к Гусеву, но не к команде в целом. «Дьяволы» для себя сезон начали почти великолепно, чередуя победы с поражениями. «Нью-Джерси» считался аутсайдером, находится в процессе перестройки и к тому же выступает в «дивизионе смерти» — Восточном. Сейчас в воротах играет Уэджвуд, который в межсезонье рассматривался только как третий номер (Кроуфорд в последний момент решил завершить карьеру, а Блэквуд пока пропускает матчи вследствие попадания в список лиги по COVID-19). По-прежнему восстанавливается ведущий центрфорвард Хишер, только вернулся к тренировкам после «короны» нападающий Братт, а когда сможет сыграть защитник Ватанен — совсем неясно.

С Гусевым, которому в этом году исполнится уже 29, никто, как с младенцем, по примеру юной звезды Джека Хьюза в команде носиться не будет. Игроку с заканчивающимся контрактом в таком возрасте надо регулярно отмечаться полезными цифрами в протоколе. Россиянин обязан давать результат здесь и сейчас. Гусев пока не выпал из доверия. В среднем он проводит чуть больше 14 с половиной минут на льду. Этот показатель был несколько выше в прошлом сезоне, который россиянин заканчивал в первой бригаде большинства. Например, в последнем матче с «Филадельфией» (3:5) Гусев провел рекордные для себя в текущем чемпионате 19.02 минут, причем начиная со второго периода регулярно выходил в ударной тройке вместе с Хьюзом и Кайлом Палмьери.

Nikita Gusev at the line. ?



Check. That. Out. pic.twitter.com/25fCupm3tc — NHL (@NHL) January 25, 2021

Обычно поиск виновных начинается с фигуры главного тренера. Якобы он зажимает русского таланта и не дает ему раскрыть атакующие таланты. Однако упрощенный подход без погружения в детали работает не всегда. В межсезонье «Нью-Джерси» возглавил Линди Рафф. Классический тренер старой школы, очень требовательный. Даже лучшие нападающие команды обязаны на совесть отрабатывать в обороне. В «Далласе», например, он начал регулярно использовать Тайлера Сегина в меньшинстве. Вместе с тем Рафф дает шансы и не душит своего хоккеиста с самого начала, начиная придираться только после серии ошибок.

Никита Гусев. Фото instagram.com/njdevils

Звено Гусева часто остается без шайбы

Пока непохоже, что кредит доверия к Гусеву исчерпан. В последнем матче он во втором периоде переиграл свою смену, проведя на льду 1.38, без последствий.

Ему по-прежнему пытаются найти оптимальные сочетания. Рафф оставил россиянина с центрфорвардом Захой. Они много играли вместе в прошлом сезоне, но сейчас каждая вторая атака глохнет, если шайба оказывается на клюшке у чеха. Из-за болезни Братта Гусев лишился привычного партнера по тройке, с которым нашел взаимопонимание и мог обыграться. Пришедший из «Торонто» Юнссон сам по себе нападающий хороший, но пока у этого шведа мало что клеится. Периодически его в звене заменял Шарангович, а в последних матчах выходил энергичный и прямолинейный Меркли. С этими партерами эффективность россиянина далека от идеальной. Ему часто приходится брать все в свои руки, не рассчитывая на ответный пас, и бросать самому. Делает это он чаще всех в команде (17 в 6 матчах). По данным Instat, в створ приходится 77 процентов от общего количества его бросков (в минувшем чемпионате было всего 58) — лучший показатель в «Нью-Джерси». Визуально только в редкие минуты игры с быстрым, умным и техничным Хьюзом россиянин напоминает себя самого лучших времен выступлений в СКА и сборной России. В матче с «Филадельфией» это было сильно заметно.

Следует выделить один показатель, явно говорящий не в пользу Гусева. К продвинутой статистике можно относиться по-разному, но она подкрепляет визуальные впечатления. В смены, когда россиянин выходит на лед, «Нью-Джерси» приходится больше думать об обороне. По данным сайта Naturalstatstrick, показатель Корси (соотношение бросков в створ своей и чужой команд во время пребывания хоккеиста на площадке при действиях в формате «пять на пять») у Гусева по итогам пяти матчей составляет 43,09 процента. Хуже в команде только у защитника Теннисона (40,95). Соотношение голевых моментов (25-39 и 39,06%) и явных голевых моментов (5-19 и 20,83%) для нашего нападающего тоже смотрится грустно — все те же предпоследние места в сравнении с остальными хоккеистами «Нью-Джерси». Для игрока это не приговор. В лиге полно нападающих, которые рискуют и ошибаются, но компенсируют свои ляпы хорошей результативностью.

Гусев очень старательно и на регулярной основе отрабатывает в обороне, что за ним в СКА не всегда водилось. Однако его ценят за креативность и хитрые ходы в чужой зоне, хотя в большинстве сейчас ставят на позицию правого защитника. На левом борту со своим правым хватом он был бы опаснее. «Нью-Джерси» слабо помогает россиянину в одном важном компоненте. Хуже «Дьяволов» на вбрасываниях (всего 42,1 процента по данным puckbase) в НХЛ играют только «Рейнджерс». Без владения шайбой эффективность Гусева падает в разы. Ситуацию несколько улучшит лишь возвращение Хишера.

Темповая игра с подключениями защитников, которую любит Рафф, плохо подходит российскому форварду, который не отличается взрывной скоростью и шикарным катанием. Это было ясно и раньше. Год с лишним назад Гусев, перебравшийся в Северную Америку в статусе суперзвезды КХЛ, дебютировал в новых для себя условиях неплохо: четыре очка в семи матчах, включая три гола. Потом были ссылка в ложу прессы, недопонимание с уже бывшим главным тренером Джоном Хайнсом и хорошие отношения с его временным преемником Аленом Насреддином. Соответственно, россиянин уже имеет опыт выхода из кризисной ситуации. В нынешнем положении он должен проявить свои лучшие качества: начать забивать и отдавать результативные передачи. Тогда все остальное, включая Корси, показатель полезности и многое другое, отойдет на второй план. Остается лишь понять, сколько готов ждать Рафф.