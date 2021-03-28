Российский хоккей теряет еще один талант в низших лигах Северной Америки

Обзор дня Алексея Шевченко.

Седьмая игра

ЦСКА и «Локомотив» определят финалиста Западной конференции в седьмом матче. Уверен, что он получится ровно таким, как и в субботу. А увидели мы крутой хоккей, от которого невозможно было оторваться. И ничего, что было всего три заброшенные шайбы. Нормальный показатель, да и моментов было создано предостаточно. Зато все убедились, что в условиях стресса «Локомотив» не тушуется, не паникует, а идет вперед. Не ждет ошибок армейского клуба, а создает ситуации, чтобы соперник совершил ляп. Да что там говорить — ярославская команда выглядит лучше соперника! Не так, как любая команда НХЛ по сравнению с «Баффало», но тоже довольно неплохо.

Перед матчем считал, что ключевым моментом будут действия легионеров «Локомотива». И никто от них не ждет, что они будут вытаскивать матчи, главное, чтобы не проваливались, не тащили команду вниз. Андре Петтерсон даже в этой серии играет неровно, но в шестой встрече он сделал отличную передачу на Владимира Ткачева, не побоявшись пойти в чужую зону, где его наверняка ударили бы. Чуть выпадал Атте Охтамаа, но главный тренер быстро заметил это и стал чуть придерживать смены финна. Повезло, что выдающийся хоккей показал Рушан Рафиков, это позволило чуть изменить порядок выхода пар.

Если говорить о ЦСКА, то никаких серьезных претензий предъявить команде нельзя, кроме одной. В этот день армейцы уж слишком часто нарушали правила. Пять раз они давали ярославскому клубу шанс на реализацию большинства. Четыре раза отбиться получилось, но это все равно слишком большие цифры. Зато в понедельник мы увидим лучшее, что возможно в плей-офф. И неважно, кто победит.

Полуфиналы

В Кубке Харламова стали известны все призеры турнира. У «Локо», московского «Динамо», «Толпара» и «Ирбиса», как минимум, уже есть бронзовые награды. И теперь восточные клубы встречаются с западными, чтобы побороться за выход в финал.

Накануне ярославская команда играла в Санкт-Петербурге и выбила из борьбы СКА-1946. Но, если разбираться, то там шансов у команды Альберта Лещева не было. У нынешнего «Локо» есть такая черта. Они сильней всех, парни осознают это и в какой-то момент просто «засыпают». Но через один-два неудачных матча игроки приходят в себя и одерживают несколько побед подряд, подавляя любых соперников, которые попадаются им на пути. И в плей-офф тоже самое. В первом раунде команда провалила стартовую встречу, дожав питерское «Динамо» лишь в серии буллитов. Затем очнулась, не оставила соперникам шансов, а потом еще в двух встречах досталось и питерцам. Затем снова «легкая дрёма», завершившаяся поражением. Но в четвертом матче команда опять пришла в сознание.

В полуфинале «Локо» сыграет с «Ирбисом», а казанцы очень сильно похожи на «Локо» по стилю игры. У них та же система, хороший выбор отличных игроков в атаке. В Ярославле форварды острее, но мы же во время сезона можем только гадать, как бы они смотрелись в другой конференции. Ждем малорезультативную, но нервную серию. «Динамо» встретится с «Толпаром» и тут тоже без явного фаворита. Столичный клуб более сбалансированный, а их вратарь Вадим Жеренко весь сезон провел во взрослом хоккее. Но атака уфимского клуба повеселей, да еще спустили и Родиона Амирова с Данилом Башкировым. Первые игры полуфиналов стартуют в начале апреля.

Проблема

Этой ночью в АХЛ фарм-клуб «Калгари» разгромил фарм-клуб «Оттавы» со счетом 7:1. Артем Загидулин отразил 34 броска, Александр Елесин был надежен в обороне, но хотелось внимательней понаблюдать за действиями форварда Дмитрия Завгороднего. Это была лучшая игра российского нападающего, отчасти и потому, что «Белвиль» был не в своей тарелке. Наш хоккеист смело шел в атаку, бросал по воротам, но завершил встречу с показателем — 0+0. Дмитрий провел 17 матчей за «Стоктон» и на его счету лишь одна передача. Это катастрофа, а не статистика, но самое печальное, что в большинстве матчей хоккеиста и не видно. То есть он старается, но никуда не успевает, и ему не хватает сил бороться со взрослыми хоккеистами.

BACK IN THE WIN COLUMN! pic.twitter.com/XLRDo1gG1r — Stockton Heat (Now in Celsius) (@AHLHeat) March 27, 2021

Сезон Завгородний начинал в СКА. Как-то он выходил на лед в четырех встречах подряд, но проявил себя только против «Сибири», сделав три результативные передачи. С «Амуром», «Барысом» и «Металлургом» Дмитрий был не столь заметен, а после поражения от Магнитогорска переместился в команду «Ротация». До отъезда Завгороднему дали еще две возможности, но там даже вспомнить нечего. Дмитрий уехал сразу, как только появились перспективы возобновления сезона. Летом я виделся с ним, у форварда были большие планы, он явно рассчитывал на то, что его сразу подключат к «Калгари», но сейчас об этом и вспоминать смешно. Это еще хорошо, что взаимодействие с лигой ECHL у канадских клубов нарушено, а то бы могло случиться самое страшное. Уроженец Омска пока просто не тянет на взрослом уровне, но и уехать просто так нельзя — только что он подписал трехлетнее соглашение. И первый сезон выглядит кошмарным.