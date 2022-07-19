«Миннесота» хочет навсегда оставить Капризова у себя. Что выйдет из этой затеи?

Владелец «Уайлд» хочет подписать Кирилла на максимальный срок. Но ради чего форварду оставаться в Сент-Поле?

Кирилл Капризов за два сезона созрел до главного любимчика Миннесоты. Кумира тысяч болельщиков и, кажется, самого обожаемого игрока владельца клуба. Совсем недавно нападающий уезжал в Сент-Пол, но до конца никто не понимал, как сложится карьера экс-форварда ЦСКА. Пойдет ли Кирилл по пути Артемия Панарина или попадет в турбулентность, как Никита Гусев? Капризов моментально адаптировался в «Уайлд», словно не заметив смену лиги. Два сезона подряд кузедеевский самородок становится лучшим бомбардиром «Миннесоты», а в минувшей регулярке занял пятое место по очкам в НХЛ. Опередил Остона Мэттьюса, Стивена Стэмкоса и всех россиян.

Когда год назад форвард подписывал солидный пятилетний контракт на 45 миллионов долларов, генерального менеджера «Уайлд» Билла Герина небезосновательно попрекали рискованностью сделки. Россиянин сорвал куш быстрее других игроков со времен введения потолка зарплат. Легендарный американец озолотил Капризова после одного неполноценного сезона за океаном. В регулярке из-за пандемии играли всего 56 матчей, а команды только на поздних стадиях плей-офф выбрались из заточения собственных дивизионов. Настоящую варку НХЛ Капризов прошел только в нынешнем сезоне, который подтвердил, что Герин не ошибся, выписав нападающему сумасшедшее соглашение.

За два года Капризов вырос в звезду лиги, за которой стоит следить с особенным вниманием. Примерно как за Александром Овечкиным или Евгением Малкиным в лучшие годы. Кирилл одинаково эффективен и на дистанции длинной регулярки, и в плей-офф, когда плотность на каждом сантиметре возросла. Российский форвард — системообразующий игрок «Миннесоты», который как мог спасал команду в серии с «Сент-Луисом». Не вышло — на гениальности одного форварда сложно пройти даже первый раунд плей-офф.

По нынешнему рынку пятилетний контракт на 45 миллионов уже не кажется сумасшедшей и рискованной сделкой. Можно провести натянутую параллель с Нэйтаном Маккинноном, который договорился о соглашении с «Колорадо» на семь лет и 44,1 млн. В то время как аналогичные по таланту и статусу игроки зарабатывали не меньше десяти миллионов в год. Однако экономия на первом номере драфта-2013 помогла «Лавинам» подписать других хоккеистов, собрать чемпионскую банду и выиграть Кубок Стэнли в 2022 году.

«Миннесоте» аналогичные перспективы пока только снятся в розовых снах. Чемпионское окно «Уайлд» напоминает крошечную форточку, из которой слегка сквозит ветерок. Второй раунд — объективный потолок для команды, учитывая последние сомнительные шаги Герина на рынке. Отдушина для болельщиков «Миннесоты» — Капризов будет радовать Сент-Пол как минимум до 2026 года.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Владелец «Уайлд» Крэйг Леопольд не скупится на комплименты российской звезде. Недавно бизнесмен признался в любви к Капризову и недвусмысленно намекнул, что хотел бы подписать с ним максимальный контракт — на восемь лет. Желание босса «Миннесоты» только подтверждает обвал риска прошлогоднего соглашения с Кириллом и прилив уверенности в форварде в будущем. Американцы, конечно, щедры на похвалу, но заявление Леопольда — не пустые слова. Не сомневаюсь, что через несколько лет «Уайлд» предложат Кириллу контракт жизни — как по сроку, так и по стоимости.

Капризов очаровал НХЛ за два года, но пик форварда по-прежнему неизвестен. Нападающий способен прогрессировать. А вместе с этим увеличится влияние на команду и лигу. Владелец «Миннесоты» пояснил, что не хочет, чтобы Капризов покидал клуб через четыре года. И пока Кирилл зажигает за «Уайлд», руководству надо поработать над составом, создать конкурентный топ-9 и приблизить клуб к статусу контендера. Чтобы заинтересовать Капризова к 2026 году не только райским контрактом, но и кубковыми перспективами. Иначе болезненного расставания с российской звездой не избежать.