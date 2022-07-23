На драфте НХЛ выбрали несуществующего игрока. Ситуация дала ход непредсказуемым последствиям

Выбор «Баффало» выдуманного японского хоккеиста на драфте-1974 вошел в историю хоккея, породил традиции и мемы.

Драфт НХЛ 1974 года состоял из 25 раундов, но вошел в историю не только как самый продолжительный. Генеральному менеджеру «Баффало» Джорджу Имлэку очень наскучила телефонная тягомотина, и он решил всех разыграть. Канадец, не веря, что в поздних раундах можно выбрать достойного игрока, отдал 183-й пик на вымышленного хоккеиста из Японии, имя которого он со своим коллегой придумал заранее. В итоге шутка удалась на сто процентов и зашла очень далеко.

К 11-му раунду драфта «Баффало» решил свои основные задачи, и Имлэк вместе с директором по коммуникациям Полом Уиландом подумали, что пришло время повеселиться. Уиланд предложил сделать игрока японцем, и эта идея сразу понравилась генменеджеру «Сэйбрз». Будучи еще студентом колледжа, Пол каждый день проезжал мимо продуктового магазина, которым владел японский фермер-иммигрант Джошуа Цудзимото. Его фамилия и была взята для таинственного форварда.

Джорджу Имлэк и Пол Уиланд. The Hockey News

Затем в клубе разузнали, какие бывают имена для мальчиков в Японии и как по-японски будет слово «клинки». Так и появился на свет нападающий Таро Цудзимото. Имлэк заверил всех, что Таро выступает за клуб «Токио Катанас» и тренируется в Гималаях. По легенде форвард обладал суперскоростью и лазерным броском, а перед началом тренировочного лагеря он был внесен в заявочный список «Баффало». Биография гласила, что Цудзимото родился 16 ноября 1954 года в Осаке, весил 82 килограмма, а его рост составлял 173 сантиметра.

За три дня клубы выбрали 246 хоккеистов, но немногие из них привлекли такое внимание прессы. Журналисты атаковали представителей «Сэйбрз» с расспросами, когда же первый задрафтованный японец в истории НХЛ прибудет в США. Для Цудзимото даже подготовили именной шкафчик в раздевалке, но вундеркинд, конечно же, не приехал, и Имлэк признался, что это розыгрыш. Тогдашний президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл не сильно оценил такой юмор и, разумеется, аннулировал выбор «Баффало» в 11-м раунде. Казалось бы, пошутили и хватит, но Таро Цудзимото в итоге стал пусть и вымышленной, но важной фигурой в истории клуба.

В 2011 году одна из ведущих компаний по выпуску коллекционных карточек Panini America выпустила редкую карту Цудзимото, которая вышла в серии Score Rookie and Traded Hockey. На передней стороне изображен игрок азиатской внешности в форме «Баффало», а на обороте — краткая биография Таро. Также среди поклонников «Клинков» пользуется популярностью атрибутика, посвященная тому знаменитому выбору на драфте 1974 года. До сих пор на домашних матчах «Сэйбрз» после проигрышей команды можно услышать, как местные болельщики скандируют «Мы хотим Таро!».

On June 13th the Katanas will retire Taro Tsujimoto's no. 13. First 3,000 fans will get a collectible card #Faux pic.twitter.com/UWpk3o0UID — Tokyo Katanas (@_TokyoKatanas) July 1, 2013

А вот первым реально существующим японцем, задрафтованным клубом НХЛ, стал нападающий Миура Хироюки, которого в 1992 году под 260-м номером выбрал «Монреаль». Первым же японцем, который сыграл в лиге официальный матч, стал голкипер Ютака Фукуфудзи. В сезоне-2006/07 он провел четыре игры в составе «Лос-Анджелеса». Однако такой славы, как у их вымышленного соотечественника, им достичь не удалось.