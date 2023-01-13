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Русский вратарь дебютировал в НХЛ. Над ним смеялись после МЧМ, но он уже играет за «Нэшвилл»

«Нэшвилл» проиграл «Монреалю» в дебютном матче Аскарова
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Ярослав Аскаров.
Фото Соцсети
Ярослав Аскаров провел первый матч за «Хищников».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Нэшвилл» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Нидеррайтер — 13 (Йоси), 10:35 — 0:1. Эванс — 2 (Савар, Эдмундсон), 13:30 — 1:1. Дак — 7 (Юленен, Друэн), 15:08 — 2:1. Форсберг — 18 (Дюшен, Пярссинен), 20:12 — 2:2. Кофилд — 24 (бол., Сузуки, Друэн), 30:03 — 3:2. Кофилд — 25 (бол., Дак, Друэн), 46:15 — 4:2. Пярссинен — 4 (Экхольм), 58:31 — 4:3.
Вратари: Монтембо — Аскаров (57:17 — 58:31, 59:04).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 35 (19+9+7) — 42 (8+14+20).
Наши: Дадонов (12.49/1/+1) — Тренин (14.33/5/-1).
13 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

После Нового года Ярослава Аскарова ждали сразу два подарка: вызов на Матч звезд АХЛ и в основу «Нэшвилла». Вратарь, задрафтованный «Хищниками» под 11-м номером в 2020 году, начал сезон в фарм-клубе и за три с небольшим месяца заслужил повышение до НХЛ. Россиянин заменил в основе финна Кевина Ланкинена. Выездные матчи бэк-ту-бэк предполагали дебют Аскарова за «Нэшвилл» в первой же поездке. Юусе Сарос проиграл «Торонто», хотя отразил 33 броска из 35. А в следующем матче с «Монреалем» — на заполненной арене Centre Bell — состоялся дебют Ярослава в НХЛ.

Не сказать, что Аскаров впечатлял в фарм-клубе. К статистике вратарей в АХЛ стоит относиться осторожно. Не всегда цифры отражают реальный уровень голкипера. Ярослав не блистал, но по основным показателям опередил коллегу Девина Кули. Аскаров отражал 90,5 процента бросков и пропускал в среднем по 2,66 шайбы за матч. Чтобы вы понимали, Ярослав даже не входит в двадцатку лучших голкиперов лиги по статистике. Впрочем, цифры, показанные в «Милуоки Эдмиралс» не помешали зайти в основу «Нэшвилла» и дебютировать в матче с «Канадиенс». Таким образом, Ярослав стал 10-м российским вратарем, который сыграл в текущем сезоне НХЛ.

Стиль Аскарова запомнился многим на молодежных чемпионатах мира. Ярослав прекрасно владеет коньками и не стесняется играть в агрессивной манере. Смело выходит из ворот, помогает защитникам клюшкой, дерзко перемещается на щитках в баттерфляе. Неудивительно, что в первом матче в НХЛ голкипер, несмотря на статус дебютанта, действовал в привычном стиле. «Канадиенс» лишь с 15-го броска пробили 20-летнего россиянина. А через пару минут Аскаров ошибся на выходе, играя клюшкой, и подарил шайбу соперниками. Матерым защитникам «Предаторз», которые повидали многое, придется привыкать к подобным выходкам Ярослава.

За два периода Ярослав отразил 25 бросков. Некоторые сейвы достойны попадания в хит-парады. Оборона «Хищников» не сильно стремилась облегчить жизнь молодому вратарю. Ярослава то и дело оставляли на растерзание соперниками, проверяя дебютанта на стойкость. Славная дуэль омича Аскарова и челябинца Евгения Дадонова осталась за сибиряком. Чего не отнять у Ярослава, так это чтения игры и отменной реакции. Вратарь разгадал трюк Дадонова и отразил шайбу щитком.

«Монреаль» отгрузил Аскарову третью и четвертую шайбы, играя в большинстве. Розовощекий коротышка Коул Кофилд дважды поймал голкипера на перемещении, когда партнеры отрезали защитников поперечным пасом. Не берусь винить Ярослава в пропущенных голах. Кофилд попал идеально. Меньшинство «Хищников» отработало безобразно. «Канадиенс» дважды подловили соперника одной и той же комбинацией и выводом на бросок с одного колена Кофилда. «Нэшвилл» отчаянно пытался спастись в концовке. Меньше, чем за две минуты до сирены тренеры подозвали на лавку Аскарова и выпустили шестого полевого. Однако времени хватило, только чтобы сократить отставание до минимума.

Аскаров, несмотря на поражение в дебютном матче, оставил позитивное впечатление. Не пропустил откровенно вратарских голов, пару раз выручил партнеров после вопиющих ошибок. Дебют получился достойным. Ярослав точно запомнился и болельщикам, которые невнимательно следили за фарм-клубом, и партнерам. Не стоит забывать, что омичу только 20 лет. Голкипер получил первый опыт в сильнейшей лиге планеты. Как только поправится Кевин Ланкинен, Аскарова вернут в фарм-клуб. Всех шишек, играя за «Милуоки Эдмиралс», он еще не набил. Зато сегодня проверил себя в матче НХЛ и отразил 31 бросок. Неправильно брать за мерило командный результат, оценивая дебют вратаря-новичка. Ярослав отыграл в меру нынешних возможностей. А победы у него впереди.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нэшвилл Предаторз
0
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 42 19 23 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
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13.01 03:00
Баффало – Виннипег
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13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
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Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 1 : 4
13.01 04:30
Чикаго – Колорадо
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