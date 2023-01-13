Русский вратарь дебютировал в НХЛ. Над ним смеялись после МЧМ, но он уже играет за «Нэшвилл»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Нэшвилл» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Нидеррайтер — 13 (Йоси), 10:35 — 0:1. Эванс — 2 (Савар, Эдмундсон), 13:30 — 1:1. Дак — 7 (Юленен, Друэн), 15:08 — 2:1. Форсберг — 18 (Дюшен, Пярссинен), 20:12 — 2:2. Кофилд — 24 (бол., Сузуки, Друэн), 30:03 — 3:2. Кофилд — 25 (бол., Дак, Друэн), 46:15 — 4:2. Пярссинен — 4 (Экхольм), 58:31 — 4:3.
Вратари: Монтембо — Аскаров (57:17 — 58:31, 59:04).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 35 (19+9+7) — 42 (8+14+20).
Наши: Дадонов (12.49/1/+1) — Тренин (14.33/5/-1).
13 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
После Нового года Ярослава Аскарова ждали сразу два подарка: вызов на Матч звезд АХЛ и в основу «Нэшвилла». Вратарь, задрафтованный «Хищниками» под 11-м номером в 2020 году, начал сезон в фарм-клубе и за три с небольшим месяца заслужил повышение до НХЛ. Россиянин заменил в основе финна Кевина Ланкинена. Выездные матчи бэк-ту-бэк предполагали дебют Аскарова за «Нэшвилл» в первой же поездке. Юусе Сарос проиграл «Торонто», хотя отразил 33 броска из 35. А в следующем матче с «Монреалем» — на заполненной арене Centre Bell — состоялся дебют Ярослава в НХЛ.
Не сказать, что Аскаров впечатлял в фарм-клубе. К статистике вратарей в АХЛ стоит относиться осторожно. Не всегда цифры отражают реальный уровень голкипера. Ярослав не блистал, но по основным показателям опередил коллегу Девина Кули. Аскаров отражал 90,5 процента бросков и пропускал в среднем по 2,66 шайбы за матч. Чтобы вы понимали, Ярослав даже не входит в двадцатку лучших голкиперов лиги по статистике. Впрочем, цифры, показанные в «Милуоки Эдмиралс» не помешали зайти в основу «Нэшвилла» и дебютировать в матче с «Канадиенс». Таким образом, Ярослав стал 10-м российским вратарем, который сыграл в текущем сезоне НХЛ.
Стиль Аскарова запомнился многим на молодежных чемпионатах мира. Ярослав прекрасно владеет коньками и не стесняется играть в агрессивной манере. Смело выходит из ворот, помогает защитникам клюшкой, дерзко перемещается на щитках в баттерфляе. Неудивительно, что в первом матче в НХЛ голкипер, несмотря на статус дебютанта, действовал в привычном стиле. «Канадиенс» лишь с 15-го броска пробили 20-летнего россиянина. А через пару минут Аскаров ошибся на выходе, играя клюшкой, и подарил шайбу соперниками. Матерым защитникам «Предаторз», которые повидали многое, придется привыкать к подобным выходкам Ярослава.
За два периода Ярослав отразил 25 бросков. Некоторые сейвы достойны попадания в хит-парады. Оборона «Хищников» не сильно стремилась облегчить жизнь молодому вратарю. Ярослава то и дело оставляли на растерзание соперниками, проверяя дебютанта на стойкость. Славная дуэль омича Аскарова и челябинца Евгения Дадонова осталась за сибиряком. Чего не отнять у Ярослава, так это чтения игры и отменной реакции. Вратарь разгадал трюк Дадонова и отразил шайбу щитком.
«Монреаль» отгрузил Аскарову третью и четвертую шайбы, играя в большинстве. Розовощекий коротышка Коул Кофилд дважды поймал голкипера на перемещении, когда партнеры отрезали защитников поперечным пасом. Не берусь винить Ярослава в пропущенных голах. Кофилд попал идеально. Меньшинство «Хищников» отработало безобразно. «Канадиенс» дважды подловили соперника одной и той же комбинацией и выводом на бросок с одного колена Кофилда. «Нэшвилл» отчаянно пытался спастись в концовке. Меньше, чем за две минуты до сирены тренеры подозвали на лавку Аскарова и выпустили шестого полевого. Однако времени хватило, только чтобы сократить отставание до минимума.
Аскаров, несмотря на поражение в дебютном матче, оставил позитивное впечатление. Не пропустил откровенно вратарских голов, пару раз выручил партнеров после вопиющих ошибок. Дебют получился достойным. Ярослав точно запомнился и болельщикам, которые невнимательно следили за фарм-клубом, и партнерам. Не стоит забывать, что омичу только 20 лет. Голкипер получил первый опыт в сильнейшей лиге планеты. Как только поправится Кевин Ланкинен, Аскарова вернут в фарм-клуб. Всех шишек, играя за «Милуоки Эдмиралс», он еще не набил. Зато сегодня проверил себя в матче НХЛ и отразил 31 бросок. Неправильно брать за мерило командный результат, оценивая дебют вратаря-новичка. Ярослав отыграл в меру нынешних возможностей. А победы у него впереди.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|26
|16
|59
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|43
|22
|21
|47
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|41
|8
|Коламбус
|41
|12
|29
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|32
|9
|68
|2
|Торонто
|43
|26
|17
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
|Детройт
|40
|18
|22
|43
|5
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|6
|Флорида
|42
|19
|23
|42
|7
|Оттава
|41
|19
|22
|41
|8
|Монреаль
|42
|17
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|43
|25
|18
|57
|2
|Виннипег
|42
|27
|15
|55
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|6
|Колорадо
|40
|20
|20
|43
|7
|Аризона
|41
|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|43
|20
|23
|49
|5
|Эдмонтон
|43
|22
|21
|47
|6
|Ванкувер
|41
|17
|24
|37
|7
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|34
|8
|Анахайм
|42
|12
|30
|28
|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|1 : 4
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|3 : 5
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|63
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|60
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28