Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:15

Великий! Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ второй раз в карьере

Маккиннон набрал 2 очка в победном матче «Колорадо» против «Эдмонтона»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Ни Маккиннон, ни Макдэвид не смогли догнать россиянина.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Эдмонтон» — 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)
Голы: Ничушкин — 27 (Лехконен, Миттельштадт), 1:19 — 1:0. Рантанен — 42 (Тэйвз, Маккиннон), 5:48 — 2:0. Ничушкин — 28 (бол., Маккиннон, Макар), 7:37 — 3:0. Мэнсон — 8 (Уокер, Тренин), 10:17 — 4:0. Холлоуэй — 6 (бол., Броберг, Кулак), 15:22 — 4:1. Паризе — 5 (Колтон, Вуд), 32:00 — 5:1.
Вратари: Аннунен — Скиннер (Пикар, 20:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (13+10+4) — 26 (7+7+12).
Наши: Ничушкин (18.59/6/+1), Тренин (13.04/1/+1) — -.
19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18129 зрителей.

Интрига в гонке лучших бомбардиров регулярки оставалась даже после очередного фееричного матча Никиты Кучерова, когда форвард «Тампы» набрал два очка с «Торонто» и оторвался от ближайшего преследователя на 6 очков. В любой другой ситуации отставание заранее бы признали недосягаемым. Когда же речь идет о таких фигурах, как Нэйтан Маккиннон, кажется, что все невозможное возможно.

Однако канадского чуда не случилось. «Колорадо» разгромил «Эдмонтон», а Маккиннон сделал только две передачи. Нэйтан установил рекорд «Эвеланш» по очкам за сезон (140), но не догнал Кучерова.

Завершилась бомбардирская гегемония Коннора Макдэвида, который не расставался с «Арт Росс Трофи» три сезона. Последним обладателем приза не из «Эдмонтона» как раз был Кучеров. Спустя пять лет Никита вновь забрался на бомбардирский олимп.

Собственные цифры сезона-2018/19 удалось значительно улучшить. За 81 матч нападающий набрал космические 144 (44+100) очков. Кучеров еще и обновил российский рекорд результативности за сезон. Другой статистический факт: 144 очка Никиты — второй результат в НХЛ в XXI веке. Опережает лидера «Тампы» только Макдэвид, который в сезоне-2022/23 насобирал 153 балла.

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в&nbsp;матче &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (6:4). «Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

О гениальности Кучерова сказано много. Шедевральные матчи в исполнении Никиты заставляют восхищаться талантом игрока снова и снова. Российский нападающий весь сезон поражал умением создавать моменты из воздуха, не растерял очковый темп и заслуженно победил в гонке за «Арт Росс».

Выиграв второй бомбардирский трофей, Кучерова еще выше поднялся в ряду великих игроков в истории НХЛ. Все, конечно, и раньше знали, насколько Никита хорош, но после нынешней регулярки и установленных в ней рекордов это понимание только укрепилось.

Значимость Кучерова для «Тампы» велика. «Лайтнинг» постепенно выходят из пула топ-клубов, претендующих на Кубок Стэнли. Без магии Никиты у «Молний» возникли бы большие проблемы с досрочным попаданием в плей-офф.

Простой факт: Кучеров участвовал в половине голов команды (144 из общих 288). «Лайтнинг» столкнулись с разными трудностями на протяжении регулярки. Начать сезон пришлось без основного вратаря Андрея Василевского, надолго травмировался Михаил Сергачев, не хватало поддержки от нижних звеньев. Отыгравший регулярку от звонка до звонка Кучеров своими рекордами и неугасаемой энергией вытаскивал «Тампу» и помог выйти в плей-офф.

Никита Кучеров. У Кучерова — 100 передач за сезон! Только четверо хоккеистов в истории НХЛ смогли сделать это до него

Никто сейчас не скажет, что бомбардирская гонка получилась неполноценной из-за травм Макдэвида. Коннор пропустил пару матчей в начале сезона, а затем еще несколько в концовке регулярки.

Проблемы канадца не должны волновать Кучерова. Никита заработал хороший отрыв и сильно провел последние матчи. В начале апреля был отрезок, когда форвард четыре игры подряд набирал по три очка. Поразительная результативность!

Личная коллекция Кучерова может пополниться не только «Арт Россом». С таким влиянием на команду Никита поборется с Маккинноном за «Харт Трофи». Если посмотреть на бомбардиров «Молний», то Брэйдена Пойнта россиянин опережает на 54 очка. Этот сезон — лучший для Кучерова в карьере. Теперь осталось не растерять задор в кубковых матчах и постараться пошуметь в плей-офф. В первом раунде «Тампа» сыграет с «Флоридой».

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
6
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина-2024
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
Генпрокурор РФ Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
Капитан-тренер, глупое удаление и камбэк в большинстве. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
В Польше обвинили местного жителя в подготовке покушения на Зеленского
Синоптик опроверг девятибалльный шторм в Москве в пятницу
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кучеров: гонка с Маккинноном и Макдэвидом и новый рекорд российских бомбардиров
Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
Дубль Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Эдмонтон»
«Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг
Форвард «Тампы» Пойнт высоко оценил результативность Кучерова
Тренер «Тампы» восхитился достижением Кучеровым отметки в 100 голевых передач за сезон НХЛ
У Кучерова — 100 передач за сезон! Только четверо хоккеистов в истории НХЛ смогли сделать это до него
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 88
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 81 23 58 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Вегас 82 45 37 98
4 Лос-Анджелес 81 43 38 97
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
1. Бостон - Торонто
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
21.04
19.04 02:00
Миннесота – Сиэтл
 3 : 4
19.04 03:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
19.04 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 5 : 1
19.04 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 5 : 1
19.04 05:00
Вегас – Анахайм
 1 : 4
19.04 05:30
Лос-Анджелес – Чикаго
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 82 140
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 81 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости