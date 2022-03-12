Капризов снова забил, но его затмил другой российский нападающий

Классный матч Егора Чинахова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чинахов — 7 (бол., Бин, Доми), 13:31 — 1:0. Капризов — 30 (бол., Зуккарелло, Фиала), 19:34 — 1:1. Зуккарелло — 20 (Сперджен, Хартман), 33:33 — 1:2. Веренски — 10 (Бьоркстранд, Нюквист), 59:28 — 2:2.

Победный буллит: Чинахов.

Вратари: Мерзликинс (59:13 — 59:28) — Кяхкенен.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 28 (14+3+10+1) — 38 (10+12+11+5).

Наши: Гавриков (26.27/2/0), Чинахов (10.51/1/0) — Капризов (19.22/3/+1), Куликов (14.53/1/0).

12 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 16 399 зрителей.

«Коламбус» на домашнем льду прервал четырехматчевую серию из поражений и обыграл лихорадящую в последнее время «Миннесоту». Обе команды проводили свои вторые матчи за два дня, поэтому выглядели немного уставшими. Однако это не помешало болельщикам насладиться классным противостоянием, в котором получилась яркая и драматичная концовка.

Команды не очень думали о дисциплине в этот вечер и на двоих заработали 28 минут штрафа. Игра в большинстве вышла в стартовом периоде на первый план, и именно в таком формате был открыт счет. Российский нападающий Егор Чинахов вывел «Коламбус» вперед и забросил шайбу впервые с 17 февраля. Это его первый гол в большинстве в НХЛ и седьмой в чемпионате.

Егор не может похвастаться стабильностью в своем дебютном сезоне и большим игровым временем в каждом матче, но тренеры и партнеры ценят его снайперские задатки. «Я увидел, что Чинни открыт на фланге, и отдал шайбу ему. У него просто невероятный кистевой бросок, который может застать врасплох любого вратаря», — сказал после первого периода защитник «Блю Джекетс» Джейк Бин.

Начало встречи получилось для хозяев позитивным, но за 26 секунд до первого перерыва «Коламбус» поплатился за фол Шона Курали на Кирилле Капризове. Форвард «Миннесоты» мгновенно наказал соперника и забросил свою 30-ю шайбу в сезоне. Кирилл стал седьмым игроком в клубной истории, достигшим такой отметки за один чемпионат и первым с сезона-2017/18, когда рубеж в 30 голов преодолели Эрик Стаал (42) и Джейсон Цукер (33).

Капризов набрал феноменальную форму и заработал очки в восьмом матче подряд. Уже в следующей игре Кирилл может установить свой личный рекорд по этому показателю. Кроме того, россиянин стал вторым игроком в истории «Миннесоты» после Мариана Габорика, забросившим 30 шайб менее чем в 60 встречах. Сколько же споров было об игре Кирилла на старте чемпионата и какими неуместными они кажутся сейчас. В 56 матчах на его счету 73 (30+43) балла, и форвард на всех парах мчится к ста набранным очкам за сезон.

Сегодня у «Миннесоты» были все шансы одержать вторую победу подряд, но гол Матса Зуккарелло в середине второго периода так и не стал для гостей победным. «Коламбус» сумел организовать навал в концовке встречи, и за 30 секунд до финальной сирены коварный бросок Зака Веренски достиг своей цели. Защитник забросил десятую шайбу в текущем чемпионате и сделал это, когда голкипер «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин уже покинул ворота.

Финальный отрезок матча получился очень нервным. Игроки жестко действовали друг против друга, а Маркус Фолиньо чуть не убил силовым приемом Якуба Ворачека. Ветеран «Коламбуса» сумел вернуться на лед после этого неприятного эпизода, но есть подозрения, что без травмы здесь не обойдется.

oh man that really doesn't look good for Jakub Voracek pic.twitter.com/u5kTCahhPt — Spoked Z (@SpokedZ) March 12, 2022

В овертайме характер игры не поменялся. Йонас Бродин столкнулся с Патриком Лайне, и финский форвард покинул лед с помощью персонала. На видео заметно, что контакт пришелся прямо в колено, и в случае повреждения для «Коламбуса» это будет очень серьезная потеря. Лайне набрал отличную форму и просто необходим команде, которая еще не потеряла окончательно шансы на плей-офф.

Patrik Laine hobbled to the dressing room after this play pic.twitter.com/wjlQ09k5Dv — Hockey Realm (@hockey_realm) March 12, 2022

В дополнительное время хозяева были ближе к голу. Егор Чинахов упустил две хорошие возможности поставить точку в этой встрече, но сделал это уже в серии буллитов. Бросок россиянина стал победным и единственным из всех, который достиг цели. Капризов, в свою очередь, не смог переиграть Мерзликина, и «Миннесота» потерпела третье поражение в последних пяти матчах. Спад в игре команды Дина Эвасона заметен, но теперь «Уайлд» отправляются в Миннеаполис, где начнут девятиматчевую домашнюю серию. Отличный повод для того, чтобы почувствовать былую уверенность.