Обзор ночи в НХЛ: Капризов снова забил, а американский вратарь закинул шайбу в свои ворота

Нападающий «Флориды» Мамин подрался в игре с «Филадельфией».

Триллер в Детройте

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Миннесота» — 5:6 Б (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Болди — 10 (Фиала, Годро), 1:37 — 0:1. Врана — 2 (Велено), 6:14 — 1:1. Эрикссон Эк — 18, 12:07 — 1:2. Раймонд — 17 (Ледди, Неделькович), 14:09 — 2:2. Врана — 3 (бол., Гронек, Ледди), 18:31 — 3:2. Раймонд — 18 (Ледди, Наместников), 25:52 — 4:2. Зуккарелло — 19 (бол., Сперджен, Хартман), 29:31 — 4:3. Болди — 11 (Годро, Голигоски), 43:04 — 4:4. Капризов — 29 (Дамба, Эрикссон Эк), 52:13 — 4:5. Истерли — 2 (Задина, Велено), 57:09 — 5:5.

Победный буллит: Зуккарелло.

Вратари: Неделькович (65:00) — Тэлбот (65:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 34 (10+8+16+0) — 40 (9+9+15+7).

Наши: Наместников (14.31/3/-1) — Капризов (19.10/4/0), Куликов (16.06/0/+1).

11 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 17 461 зритель.

Настоящее представление подарили болельщикам «Детройт» и «Миннесота». «Ред Уингз», несмотря на домашний лед, потерпели очередное поражение, но за него на этот раз было не стыдно. Унижение от «Аризоны» со счетом 2:9 поклонники «Красных крыльев» вряд ли скоро забудут, впрочем, как и чудеса в исполнении Алекса Недельковича. Голкипер «Детройта» сегодня выдал ляп, который точно будет претендовать на звание самого эпичного момента сезона. Американец пытался клюшкой обработать шайбу, но вместо этого забросил ее себе между щитков. Гол записали на счет Юэля Эрикссона Эка, хотя к моменту он имеет весьма косвенное отношение.

Несмотря на это, хозяева провели яркий матч, а голевыми дублями отметились новичок Лукас Рэймонд и вернувшийся после операции на плече Якуб Врана. 8 марта чешский форвард впервые сыграл в этом сезоне и за две игры забросил уже три шайбы. Сегодня его команде приходилось работать не только клюшками, но и кулаками. В матче было несколько драк, а в концовке второго периода соперники устроили массовую потасовку. Все как в старые добрые времена НХЛ, которую еще никто не смел называть плюшевой.

Не остался без гола в матче и Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты» отличился в третьем периоде и вывел свою команду вперед. Российский нападающий продлил свою результативную серию до семи матчей, а на его счету стало 72 (29+43) очка в 55 встречах. Его команда в итоге одержала победу в серии буллитов и за два матча забила десять голов.

Жаркая «Флорида»

«Флорида» — «Филадельфия» — 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)

Голы: Верхэге — 19 (Барков, Экблад), 3:26 — 1:0. Райнхарт — 20 (бол., Юбердо, Экблад), 14:12 — 2:0. Райнхарт — 21 (бол., Юбердо, Барков), 18:11 — 3:0. Верхэге — 20, 19:30 — 4:0. ван Римсдайк — 13 (Хэйс), 29:01 — 4:1. Аткинсон — 21 (Брассар, Жиру), 32:23 — 4:2. Конекны — 10 (бол., Йорк, Ристолайнен), 38:52 — 4:3. Дюклер — 24 (бол., Юбердо, Экблад), 46:59 — 5:3. Райнхарт — 22 (п.в., Юбердо, Экблад), 57:54 — 6:3.

Вратари: Бобровский — Харт (57:30 — 57:54).

Штраф: 18 — 28.

Броски: 37 (18+7+12) — 37 (15+16+6).

Наши: Мамин (12.48/4/+2) — Проворов (22.06/2/0).

11 марта. Майами. FLA Live Arena. 17 193 зрителя.

«Пантерз» одержали пятую победу подряд и забросили в этих встречах 25 шайб. Следить за игрой флоридской команды — просто одно удовольствие. В этом сезоне наконец-то пришел в себя и Сергей Бобровский, который сегодня отразил 34 броска из 37, а победа стала для него 30-й в текущем чемпионате. Бобровский разделил первое место в лиге по этому показателю с Андреем Василевским.

Российский нападающий «Флориды» Максим Мамин в последнее время нечасто появляется в составе, но старается всегда отметиться полезными действиями. Сегодня он провел на площадке почти 13 минут и закончил матч с четырьмя бросками и показателем полезности «+2». Кроме того, Мамин решил помериться силами с форвардом «Филадельфии» Джеймсом ван Римсдайком. Зрелища из этого действия не получилось, но за проявленный характер Мамину точно не должно быть стыдно. В 28 играх на счету Максима 10 (5+5) очков. Это его лучший персональный показатель за три сезона в НХЛ не только по количеству проведенных встреч, но и набранных баллов.