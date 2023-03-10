«Это катастрофа!» Капризов выбыл на месяц, и теперь его команда может не попасть в плей-офф
«Миннесота» в концовке регулярного чемпионата нашла свою игру и набрала очки в 11 матчах подряд. Это лучшая действующая серия в НХЛ, а «Уайлд» в последний раз показывали такой результат более трех лет назад. Однако все это резко стало не таким важным. Из-за травмы команда лишилась Кирилла Капризова, и сегодня стало известно, что российский нападающий пропустит три-четыре недели. «Дикари» полностью зависят от игры своего лидера, и эта потеря может серьезно повлиять на гонку за плей-офф.
Инцидент произошел в матче с «Виннипегом», где Кирилл отметился голевой передачей. В третьем периоде форвард попал под силовой прием защитника «Джетс» Логана Стэнли и не смог продолжить игру. Стокилограммовый канадец навалился своим весом на Капризова, хотя, по его словам, делал он это ненамеренно. «Я попытался завершить свой силовой прием, и он просто упал. Я немного потерял равновесие. Совершенно не ожидал, что он упадет. Это просто неудачное стечение обстоятельств», — сказал Стэнли.
На данный момент «Уайлд» уверенно держатся в зоне плей-офф и пока опережают «Колорадо». У команды Дина Эвасона есть преимущество в десять очков относительно «Калгари», возглавляющих погоню за плей-офф на Западе. На бумаге этого вполне достаточно для путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Однако Капризов сейчас — это больше, чем половина «Миннесоты». Без своего главного форварда команда может легко просесть и растерять задел. Он на 17 шайб опережает второго снайпера «Уайлд» и на 15 очков второго бомбардира.
Болельщики «дикарей» в социальных сетях паникуют, и некоторые из них уже делятся пессимистичными прогнозами. «Это катастрофа! Без Капризова наша команда даже близко не похожа на уровень плей-офф», — пишет один из пользователей. В регулярном чемпионате «Миннесоте» осталось провести 16 игр, а последняя пройдет 16 апреля в Нэшвилле. Вся организация надеется, что восстановление Кирилла пройдет хорошо и вместе с ним команда зайдет в плей-офф. Сейчас будет хорошая проверка на прочность для коллектива и возможность показать себя без лидера.
«Миннесота» уже вызвала из АХЛ 23-летнего форварда Сэмми Уолкера, который лидирует в фарме по голам (23), голам в большинстве (9), рейтингу полезности (+17), и с 44 очками делит первое место в списке бомбардиров АХЛ среди новичков. Звучит интересно, но полноценно заменить Капризова будет непросто любому игроку. Кирилл забил 21,8 процента голов своей команды, и это впечатляющий показатель. Однако даже с такой яркой игрой россиянина голы даются «дикарям» очень непросто. «Уайлд» находятся в десятке худших команд лиги по голам и по голам в формате «пять на пять».
«Капризов не просто так суперзвезда в НХЛ. Конечно, есть матчи, в которых забивает только он. Поэтому Кирилл очень элитный хоккеист», — говорит нападающий «Миннесоты» Райан Ривз. Остается лишь надеться, что Кирилл не поставил точку в нынешнем сезоне и еще порадует болельщиков своей выдающейся игрой. В 65 матчах чемпионата он набрал 74 (39+35) очка, и, судя по всему, достигнуть ста баллов и забить 50 голов уже не получится. Очередное подтверждение тому, как травма может в один миг разрушить спортсмену все планы и задачи. Все-таки будет здорово, если «дикари» еще пошумят в плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Оттава
|64
|33
|31
|70
|5
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|65
|37
|28
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21