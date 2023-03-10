Звездный дуэт снова в деле! Кейн забил первый гол за «Рейнджерс», а Панарин оформил ассистентский хет-трик
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гуле — 4 (Гурьянов, Питлик), 0:35 — 1:0. Лафренье — 14 (бол., Фокс, Панарин), 3:16 — 1:1. Белзил — 4 (Гуле, Уайдмэн), 17:02 — 2:1. Труба — 6 (Панарин, Кейн), 20:48 — 2:2. Андерсон — 18 (мен., Тирни), 33:20 — 3:2. Кейн — 17 (бол., Труба, Панарин), 34:31 — 3:3.
Победный буллит: Зибанежад.
Вратари: Монтембо — Шестеркин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (12+6+5+3) — 33 (9+14+7+3).
Наши: Гурьянов (12.53/2/+1) — Панарин (21.12/2/0), Тарасенко (17.43/3/0).
Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
«Рейнджерс» оставили позади два поражения подряд и в выездном матче не без трудностей обыграли «Монреаль». «Канадиенс» давно не рассчитывают на плей-офф, но это не мешает им показывать неплохой хоккей. Команда Мартена Сен-Луи в последнее время проигрывает либо в одну шайбу, либо по буллитам. Сегодняшний матч не стал исключением и гостям пришлось прилично помучаться, чтобы увезти из Канады два очка.
Уже на 35-й секунде хозяева открыли счет и размочили Игоря Шестеркина. Шайбой отметился защитник Кайден Гуле, а помог отличиться ему Денис Гурьянов, который потихоньку привыкает к новой команде. Однако всего через две минуты все тот же Гуле подвел партнеров и заработал удаление. «Рейнджерс» не стали упускать такую возможность и благодаря голу Алексиса Лафренье сравняли счет. В атаке также поучаствовал Артемий Панарин.
На протяжении всего матча «бродвейцы» вынуждены были отыгрываться и находили себе проблемы на ровном месте. В середине второго периода Патрик Кейн потерял шайбу при розыгрыше большинства, и эта ошибка привела к голу «Монреаля». Правда, уже через минуту звездный американец исправился и впервые забросил за «Рейнджерс». Видно, что адаптация в команде дается Кейну непросто, но после долгожданного гола дела должны пойти вверх. Также на счету Патрика сегодня одна передача.
Удивительно, но после двух результативных периодов болельщики больше не увидели голов с игры и даже овертайм не помог определить победителя. В серии буллитов единственным точным броском отметился Мика Зибанежад. До Панарина очередь не дошла, но форварду и так есть чем гордиться. Он поучаствовал во всех трех голах своей команды и в 29-й раз за карьеру оформил ассистентский хет-трик. По этому показателю Артемий вышел на второе место среди крайних форвардов с момента дебюта в НХЛ.
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«Тампу» продолжает штормить
«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Колесар — 7 (Блюгерс, Хауден), 0:27 — 0:1. Пойнт — 40 (Кучеров, Стэмкос), 4:28 — 1:1. Карлссон — 12 (мен., Пьетранджело), 42:27 — 1:2. Стивенсон — 13 (бол., Теодор, Смит), 45:39 — 1:3. Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 57:53 — 2:3. Пойнт — 41 (Кучеров, Сергачев), 59:32 — 3:3. Мартинес — 2 (Айкел, Маршессо), 63:09 — 3:4.
Вратари: Василевский — Куик.
Штраф: 71 — 75.
Броски: 37 (10+9+17+1) — 21 (4+5+9+3).
Наши: Кучеров (21.25/5/+2), Сергачев (26.27/3/+2) — Барбашев (17.47/2/-1).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Вегас» приехал в гости к «Тампе», и команды подарили зрителям настоящее шоу. Матч получился настолько горячим, что судьи суммарно выписали игрокам 146 минут штрафа. Самым жарким вышел третий период, когда на льду завязалась массовая драка, а «Тампе» пришлось отыгрываться со счета 1:3. Однако опыта у команды Джона Купера более, чем достаточно. Главным героем концовки стал Никита Кучеров, который сперва забил сам, а затем в большинстве выдал шикарный пас на Брэйдена Поинта.
Казалось, что на эмоциях «Тампа» должна дожать поплывшего соперника, но в овертайме все решила единственная ошибка. Андрей Василевский не удержал шайбу после броска Джека Айкела, и Алек Мартинес принес «Вегасу» победу. Несмотря на поражение, «Лайтнинг» провели хороший матч и выглядели гораздо лучше, чем последние две недели. Однако команде пора заканчивать с пожарами в обороне и перестать допускать привозы хотя бы в большинстве.
Михаил Сергачев в третьем периоде допустил ошибку на синей линии и помог отличиться Уильяму Карлссону в формате «четыре на пять». В плей-офф такие трюки будут стоить «Тампе» очень дорого. Лучшими в составе «Лайтнинг» стали Поинт и Кучеров, набравшие по три очка каждый, однако первую звезду получил Джонатан Куик. Голкипер «Вегаса» вспомнил молодость и отразил 34 броска. Василевский на фоне своего коллеги сегодня выглядел блекло. Четыре пропущенные шайбы после 21 броска — это не уровень Андрея.
Кочетков снова в огне
«Каролина» — «Филадельфия» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Свечников — 23 (бол., Нечас, Бернс), 2:09 — 1:0.
Вратари: Кочетков (54:05 — 54:20) — Сандстрем (57:44 — 59:27, 59:36).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (6+15+8) — 19 (6+7+6).
Наши: Свечников (18.16/4/0) — Проворов (26.02/2/0).
Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков продолжает покорять Северную Америку. Неделю назад он забил гол в АХЛ, а сегодня впервые с 15 января сыграл в НХЛ и сразу оформил уже четвертый «сухарь» в сезоне! Кочетков отбил все 19 бросков «Филадельфии» и повторил рекорд франшизы по числу сухих игр для вратарей-новичков (4), установленный Питером Сидоркевичем («Хартфорд», 1988/89). «Ураганам» крупно повезло с 23-летним российским голкипером.
Матч между «Каролиной» и «Филадельфией» получился не самым богатым на события, а автором единственного гола стал Андрей Свечников. Причем заброшена шайба была уже на второй минуте первого периода в большинстве. Свечников стал первой звездой встречи и в 63 матчах сезона в его активе теперь 55 (23+32) очков. «Харрикейнз» одержали восемь побед в последних десяти играх, и пока не так много команд, способных доставить «Каролине» серьезные проблемы. Впрочем, в плей-офф все может легко измениться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Оттава
|64
|33
|31
|70
|5
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|65
|37
|28
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21