Звездный дуэт снова в деле! Кейн забил первый гол за «Рейнджерс», а Панарин оформил ассистентский хет-трик

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гуле — 4 (Гурьянов, Питлик), 0:35 — 1:0. Лафренье — 14 (бол., Фокс, Панарин), 3:16 — 1:1. Белзил — 4 (Гуле, Уайдмэн), 17:02 — 2:1. Труба — 6 (Панарин, Кейн), 20:48 — 2:2. Андерсон — 18 (мен., Тирни), 33:20 — 3:2. Кейн — 17 (бол., Труба, Панарин), 34:31 — 3:3.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Монтембо — Шестеркин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (12+6+5+3) — 33 (9+14+7+3).

Наши: Гурьянов (12.53/2/+1) — Панарин (21.12/2/0), Тарасенко (17.43/3/0).

Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Рейнджерс» оставили позади два поражения подряд и в выездном матче не без трудностей обыграли «Монреаль». «Канадиенс» давно не рассчитывают на плей-офф, но это не мешает им показывать неплохой хоккей. Команда Мартена Сен-Луи в последнее время проигрывает либо в одну шайбу, либо по буллитам. Сегодняшний матч не стал исключением и гостям пришлось прилично помучаться, чтобы увезти из Канады два очка.

Уже на 35-й секунде хозяева открыли счет и размочили Игоря Шестеркина. Шайбой отметился защитник Кайден Гуле, а помог отличиться ему Денис Гурьянов, который потихоньку привыкает к новой команде. Однако всего через две минуты все тот же Гуле подвел партнеров и заработал удаление. «Рейнджерс» не стали упускать такую возможность и благодаря голу Алексиса Лафренье сравняли счет. В атаке также поучаствовал Артемий Панарин.

На протяжении всего матча «бродвейцы» вынуждены были отыгрываться и находили себе проблемы на ровном месте. В середине второго периода Патрик Кейн потерял шайбу при розыгрыше большинства, и эта ошибка привела к голу «Монреаля». Правда, уже через минуту звездный американец исправился и впервые забросил за «Рейнджерс». Видно, что адаптация в команде дается Кейну непросто, но после долгожданного гола дела должны пойти вверх. Также на счету Патрика сегодня одна передача.

Удивительно, но после двух результативных периодов болельщики больше не увидели голов с игры и даже овертайм не помог определить победителя. В серии буллитов единственным точным броском отметился Мика Зибанежад. До Панарина очередь не дошла, но форварду и так есть чем гордиться. Он поучаствовал во всех трех голах своей команды и в 29-й раз за карьеру оформил ассистентский хет-трик. По этому показателю Артемий вышел на второе место среди крайних форвардов с момента дебюта в НХЛ.

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«Тампу» продолжает штормить

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Колесар — 7 (Блюгерс, Хауден), 0:27 — 0:1. Пойнт — 40 (Кучеров, Стэмкос), 4:28 — 1:1. Карлссон — 12 (мен., Пьетранджело), 42:27 — 1:2. Стивенсон — 13 (бол., Теодор, Смит), 45:39 — 1:3. Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 57:53 — 2:3. Пойнт — 41 (Кучеров, Сергачев), 59:32 — 3:3. Мартинес — 2 (Айкел, Маршессо), 63:09 — 3:4.

Вратари: Василевский — Куик.

Штраф: 71 — 75.

Броски: 37 (10+9+17+1) — 21 (4+5+9+3).

Наши: Кучеров (21.25/5/+2), Сергачев (26.27/3/+2) — Барбашев (17.47/2/-1).

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Вегас» приехал в гости к «Тампе», и команды подарили зрителям настоящее шоу. Матч получился настолько горячим, что судьи суммарно выписали игрокам 146 минут штрафа. Самым жарким вышел третий период, когда на льду завязалась массовая драка, а «Тампе» пришлось отыгрываться со счета 1:3. Однако опыта у команды Джона Купера более, чем достаточно. Главным героем концовки стал Никита Кучеров, который сперва забил сам, а затем в большинстве выдал шикарный пас на Брэйдена Поинта.

Казалось, что на эмоциях «Тампа» должна дожать поплывшего соперника, но в овертайме все решила единственная ошибка. Андрей Василевский не удержал шайбу после броска Джека Айкела, и Алек Мартинес принес «Вегасу» победу. Несмотря на поражение, «Лайтнинг» провели хороший матч и выглядели гораздо лучше, чем последние две недели. Однако команде пора заканчивать с пожарами в обороне и перестать допускать привозы хотя бы в большинстве.

Михаил Сергачев в третьем периоде допустил ошибку на синей линии и помог отличиться Уильяму Карлссону в формате «четыре на пять». В плей-офф такие трюки будут стоить «Тампе» очень дорого. Лучшими в составе «Лайтнинг» стали Поинт и Кучеров, набравшие по три очка каждый, однако первую звезду получил Джонатан Куик. Голкипер «Вегаса» вспомнил молодость и отразил 34 броска. Василевский на фоне своего коллеги сегодня выглядел блекло. Четыре пропущенные шайбы после 21 броска — это не уровень Андрея.

Кочетков снова в огне

«Каролина» — «Филадельфия» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Свечников — 23 (бол., Нечас, Бернс), 2:09 — 1:0.

Вратари: Кочетков (54:05 — 54:20) — Сандстрем (57:44 — 59:27, 59:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (6+15+8) — 19 (6+7+6).

Наши: Свечников (18.16/4/0) — Проворов (26.02/2/0).

Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков продолжает покорять Северную Америку. Неделю назад он забил гол в АХЛ, а сегодня впервые с 15 января сыграл в НХЛ и сразу оформил уже четвертый «сухарь» в сезоне! Кочетков отбил все 19 бросков «Филадельфии» и повторил рекорд франшизы по числу сухих игр для вратарей-новичков (4), установленный Питером Сидоркевичем («Хартфорд», 1988/89). «Ураганам» крупно повезло с 23-летним российским голкипером.

Матч между «Каролиной» и «Филадельфией» получился не самым богатым на события, а автором единственного гола стал Андрей Свечников. Причем заброшена шайба была уже на второй минуте первого периода в большинстве. Свечников стал первой звездой встречи и в 63 матчах сезона в его активе теперь 55 (23+32) очков. «Харрикейнз» одержали восемь побед в последних десяти играх, и пока не так много команд, способных доставить «Каролине» серьезные проблемы. Впрочем, в плей-офф все может легко измениться.