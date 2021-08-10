Новый раунд в войне за контракт форварда «Миннесоты».

В Северной Америке продолжают разыгрывать российскую карту в истории с новым контрактом Кирилла Капризова. Обладатель «Колдера» по-прежнему не подписал соглашение с «Миннесотой». Хоккеист не принял квалификацию от «Уайлд» — переговоры зашли в тупик из-за срока договора. Клуб заинтересован в длительном сотрудничестве с нападающим. Мелочиться и считать каждый цент в случае с Капризовым — не выбор «Миннесоты». Кирилла хотят подписать лет на семь-восемь, предложив большие деньги — свыше восьми миллионов долларов в год.

Позиция клуба рациональна и логична. Кириллу же выгоднее подписать контракт на несколько лет, после чего договориться о гигантском соглашении. «Мостик» позволит Капризову выйти на рынок в 26-27 лет и сорвать еще больший куш. НХЛ планирует увеличить потолок зарплат, сам нападающий за это время только повысит свои котировки. «Миннесота» ожидаемо отказывалась подписывать краткосрочный контракт. Боссы «Уайлд» опасались, что Капризов пойдет по пути Артемия Панарина и покинет клуб через три года, когда ему предложат космические условия в другой команде.

Трудности в переговорах разжигают новые слухи о будущем Кирилла. В середине июля североамериканский журналист Кевин Уикз взорвал инфобомбу, намекнув, что Капризов может вернуться в ЦСКА. Якобы армейцы заинтересованы в возвращении форварда с прицелом на Олимпиаду в Пекине. Сообщение Уикза вызвало всплеск обсуждений, но Кевин не пояснил условия сделки, ограничившись догадками и предположениями. К его словам отнеслись как к части игры между агентом Капризова Полом Теофаносом и «Миннесотой» и не придали им большого значения.

Инсайд, от которого можно грохнуться с кровати, сегодня ночью выдал журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. По его информации, Кирилл заключил «предварительное соглашение» с ЦСКА, которое вступит в силу с 1 сентября. Но это еще цветочки. Контракт Капризова содержит восьмизначную сумму в долларах! Это минимум 10 миллионов, что по нынешнему курсу около 736,5 миллиона рублей. Стоп, так это же 81,8 процента от действующего в КХЛ потолка зарплат (900).

Инсайд Серавалли больше подходит для сборника нелепых анекдотов. Такую шутку не пропустили бы даже редакторы Высшей лиги КВН. Недавно наше издание публиковало зарплаты хоккеистов ЦСКА. В резерве армейцев оставалось около 90 миллионов. 90 — никак не 736, о которых пишет Серавалли. Как же москвичи ухитрятся «расчистить» платежку для контракта Кирилла?

Наблюдательные болельщики в комментариях намекнули Серавалли об абсурдности сделки из-за потолка зарплат. Неужели профессиональный журналист не в курсе правовых аспектов КХЛ? Некоторые задались вопросом: а можно ли обойти установленный лимит? Президент лиги Алексей Морозов неоднократно заверял, что не было ни одного подозрения на нарушение потолка зарплат. КХЛ внимательно следит за соблюдением регламента и может заблокировать сомнительные сделки.

Теоретически ЦСКА способен предложить такую сумму Капризову. Тайные схемы начисления зарплат никто не отменял. Хитрые менеджеры способны провести любую сделку, затуманив разум контрольным органам. Допустим, Капризову выпишут контракт на 90 миллионов, которые пойдут под потолок. Другая часть уйдет в индивидуальный и командный бонусы. Однако первые ограничены регламентом, а вторые — выходом в финал конференции. Если ЦСКА оступится раньше, Кирилл лишится обещанных миллионов. Возможны еще и рекламные контракты, и подарки в виде недвижимости или дорогих автомобилей. Но сомневаюсь, что ЦСКА пойдет на такие траты даже ради одного из сильнейших российских хоккеистов.

Неубедительно звучит и понятие «предварительный контракт». Правовой регламент КХЛ не предусматривает такие соглашения. Больше похоже на то, что Серавалли, как и упомянутый выше Уикз, играют на одну руку с Теофаносом, манипулируя генменеджером «Миннесоты» Биллом Герином. Американец пока не поддается на провокации. Он-то должен понимать, что возвращение Капризова в ЦСКА — нечто из жанра фантастики. Не только из-за финансовых возможностей, но и спортивного голода и амбиций Кирилла.

Нападающий с ноги выбил дверь в НХЛ и продолжит прогрессировать в ближайшие годы. Аргументы лобби Теофаноса про Олимпиаду и немыслимый контракт в КХЛ — слабые и по-детски наивные. Пытаться выбить такими методами из «Миннесоты» выгодные ему условия — слишком малокомпетентно. «Худший блеф в истории спорта», — как высказался коллега Серавалли журналист Энди Стрикленд.