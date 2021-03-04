«Не будите спящего медведя». Что пишут в Америке об ударе в пах Овечкина форварду «Бостона»

Североамериканская пресса реагирует на инцидент, который произошел между капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и нападающим «Бостона» Трентом Фредериком.

USA Today: «Эта игра должна была стать чествованием Здено Хары»

Эта игра должна была стать чествованием Здено Хары. Великан из Словакии подписал контракт с «Вашингтоном» в межсезонье. Защитник был готов остаться в «Бостоне», но сторонам не удалось договориться. Хару обидело то, что в клубе решили сократить его игровое время.

И вот теперь он возвращался в Бостон, который был для него домом на протяжении последних 14 лет.

Но, как это обычно бывает, все внимание оказалось приковано к Александру Овечкину.

Точнее говоря, к Александру Овечкину и Тренту Фредерику.

USA Today.

SBNation: «Нельзя винить Овечкина в том, что он отказался драться с игроком калибра Фредерика»

Трент Фредерик не так давно закрепился в основном составе «Бостона». Но уже успел заявить о себе, как об отчаянном парне.

Он не стесняется вступать в схватку с любым соперником. Даже таким опасным, как Том Уилсон.

Эти двое уже не один раз пытались выяснить отношения, но в этот раз Фредерик обратил на себя внимание кое-кого еще: Александра Овечкина.

Сначала он пытался подраться с одним из величайших снайперов всех времен.

Ovechkin wasn't fighting Trent Frederic ? pic.twitter.com/deq2rA3kgj — Brady Trettenero (@BradyTrett) March 4, 2021

На этом Фредерик не угомонился. В конце концов, Овечкин решил, что с него на этот вечер хватит.

Бо-бо.

В итоге оба хоккеиста получили по удалению.

Наверное, можно сказать, что Овечкин заслуживал еще пару дополнительных минут. Но, думается, судьи приняли во внимание, что, во-первых, Фредерик несколько раз ударил Александра, и, во-вторых, он сам все это начал.

Нельзя винить Овечкина в том, что он отказался драться с игроком калибра Фредерика. Но и стоит отдать Тренту должное за то, что он вывел лидера «Вашингтона» из игры на время.

Еще занятнее, что очень скоро командам предстоит встретиться вновь.

SB Nation.

RMNB: «Это болезненное воспоминание останется с Фредериком на некоторое время»

Энфорсер «Бостона» сначала пытался втянуть Овечкина в драку. Он довольно опасно толкнул Александра на борт, в ответ «Русская машина» оттолкнул соперника. Фредерик расценил, что это было приглашение на бой, и сбросил перчатки, но вот только Овечкин никогда не будет «танцевать» с таким оппонентом.

Оба хоккеиста вернулись на скамейки. Было видно, что Овечкин, мягко говоря, недоволен и не стеснялся в выражениях в адрес более молодого соперника.

Позже они снова встретились на льду. Последовали новые тычки. В конце концов, Овечкин не выдержал и засадил обидчику клюшкой в пах.

Это болезненное воспоминание останется с Фредериком на некоторое время.

RMNB.

Yahoo Sports : «Фредерик разумно рассудил, что не хочет умирать в этот вечер»

Казалось, тучи нависли над Трентом Фредериком.

Некоторые игроки НХЛ, вроде Андрея Свечникова, на личном горьком опыте познали, как жестко бьют руки Александра Овечкина. Поэтому большинство хоккеистов понимают, что лучше не вставать на пути 8-го номера.

Но Фредерик — это особенный случай. Казалось, он только и мечтает о том, чтобы сцепиться с более мощным россиянином.

В один момент показалось, что он близок к своей цели. Фредерик даже сбросил краги. Но вскоре он осознал, что Овечкин не собирается вступать в бой (или Трент разумно рассудил, что не хочет умирать в этот вечер), так игрок «Бостона» забавно подобрал свои вещи со льда и отправился на скамейку.

Но на этом противостояние не завершилось. Все закончилось грязным и очень болезненным ударом от Овечкина клюшкой в самую неприятную для соперника область организма.

Черт возьми.

Можно перечислять разные причины, почему Овечкин отказался от боя с Фредериком. Может, потому, что он не хотел повторения судьбы Свечникова для другого молодого хоккеиста?

Но затем он наградил его ударом в пах, которому вряд ли можно найти какое-то оправдание.

Yahoo.

HF Boards: «Парень еще легко отделался»

На крупнейшем североамериканском хоккейном форуме этому эпизоду был посвящен отдельный топик.

Hammettf2b: «Не надо будить медведя».

Victorious Secret: «Если ты ведешь себя как клоун, то будь готов к тому, что будут смеяться над тобой».

Damien Darhk: «Представьте, если бы на месте Фредерика оказался Маршан».

The Macho King: «Знаете, парень это даже заслужил. Все игру он вел себя безобразно».

LMFAO: «Нужно признать, что матч дисквалификации, Ови, наверное, все же заслужил».

Dwarf in the Flask: «Забавно, как он сразу рухнул и стал жалобно смотреть в сторону судьи».

RVACapsFan: «У парня была два варианта: это или оказаться без сознания на льду, как Свечников. Так что он еще легко отделался».

Y'know what? I'm totally okay with that nut shot from Ovechkin. If Fredric is gonna hit him with those cross checks he deserves that and then some. — Pokecheque (@Pokecheque) March 4, 2021

Hockey Twitter is so soft and has hard blind spots. They ignore Frederic going after Ovi but when Ovechkin gives it back a little all of a sudden he is the bad guy. Sorry but I don't have blinders on. If you're going to antagonize someone don't get mad if they retaliate. — PKK Dakota (@PKKDakota) March 4, 2021

Unseen video of Frederic vs Ovechkin pic.twitter.com/74rygqK7Ln — Big Floppa (@Big_Floppa_Man) March 4, 2021