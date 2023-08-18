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Сегодня, 16:30

Сменил клуб и выиграл Кубок Стэнли. Почему Барбашев — лучший хоккеист России

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Иван Барбашев.
Фото «СЭ»
Корреспондент «СЭ» объясняет свой выбор в голосовании журналистов.

Это материал в рамках проекта «Лучший хоккеист России». 60 представителей всех крупнейших российских СМИ выбрали главных героев прошлого сезона. 9 августа были опубликованы списки номинантов премии, 23 августа вы узнаете, кто попал в число лауреатов. В рамках серии статей журналисты «СЭ» объяснят свой выбор, рассказав, почему отдали голос тому или иному хоккеисту. В очередной из них — колонка Михаила Скрыля про Ивана Барбашева.

Страница проекта «Лучший хоккеист России»

Зимняя раздача активов «Сент-Луиса» подарила два киношных сюжета. Владимир Тарасенко воссоединился с партнером по золотой молодежке-2011 Артемием Панариным в «Рейнджерс». Встреча давних друзей закончилась болезненным вылетом в первом раунде от «Нью-Джерси». Универсального бойца Ивана Барбашева обменяли в «Вегас», и вместе с «Рыцарями» российский нападающий выиграл второй Кубок Стэнли. Контраст поразительный.

При выборе лучшего хоккеиста России последнего сезона не задумываясь выделил Барбашева. Нападающий преобразился после смены клуба и завершил его чемпионскими гуляньями по Лас-Вегасу. Это год Ивана Барбашева — форварда, которому в «Сент-Луисе» не давали раскрыть атакующие навыки, больше используя как силовика. С обменом в «Вегас» россиянин поднялся в первую тройку, а в плей-офф стал пятым бомбардиром команды и десятым в лиге.

Иван Барбашев (№49) и&nbsp;Джек Айкел с&nbsp;Кубком Стэнли. «Это какая-то сказка». Российский чемпион Барбашев вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли

Российские суперзвезды НХЛ провалились в плей-офф. Овечкин и Малкин завершили сезон в регулярке. Для Панарина, Тарасенко и Шестеркина кубковый поход закончился в первом раунде. Недалеко ушли Кучеров, Сергачев и Василевский, как и Капризов с «Миннесотой». По результативности с Барбашевым мог конкурировать только Евгений Дадонов, но «Даллас» в финале конференции остановил именно «Вегас». Вот и получилось, что Иван стал главным русским героем плей-офф-2023.

Фото из личного архива Ивана Барбашева

А потом был новый контракт, подписанный с «Вегасом» после золотого плей-офф. Иван выходил на рынок свободных агентов, и «Голден Найтс» потратились, чтобы сохранить форварда в составе. Россиянин получил пятилетнее соглашение на 25 миллионов долларов. Символично, что контракт жизни Барбашев подписал не в «Сент-Луисе», а именно в «Вегасе». Ивану теперь принадлежит самое длинное соглашение из действующих хоккеистов «Вегаса» и седьмое по кэпхиту.

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Обмен из «Сент-Луиса» только пошел на пользу Барбашеву. После плей-офф за «Вегас» Иван дорос до статуса звезды лиги. Два Кубка Стэнли, солидный контракт, место в первой тройке чемпионской команды с Джеком Айкелом — достаточно вводных, чтобы не оспаривать озвученный выше тезис. Причем в связке с американцем и MVP плей-офф Джонатаном Маршессо Иван не выглядел инородным телом, а гармонично дополнял партнеров, помогая в черновой работе и на возвратах в свою зону.

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Успех «Голден Найтс» не свяжешь с одним или двумя фигурами, на которых держалась золотая конструкция. Брюс Кэссиди создал сбалансированную команду, где каждое звено вносило вклад в победы. Барбашев — один из героев «Вегаса» и главный российский герой последнего сезона НХЛ. Форвард пережил обмен и добрался до второго Кубка Стэнли. Опередил Овечкина и Кузнецова и догнал Кучерова и Василевского. «Вегас» в ближайшие сезоны не выпадет из чемпионской гонки, поэтому количество перстней Барбашев может только увеличить.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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