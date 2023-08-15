Настоящий король Нью-Йорка. Почему Шестеркин — лучший хоккеист России

Обозреватель «СЭ» объясняет свой выбор в голосовании журналистов.

Это материал в рамках проекта «Лучший хоккеист России». 60 представителей всех крупнейших российских СМИ выбрали главных героев прошлого сезона. 9 августа были опубликованы списки номинантов премии, 23 августа вы узнаете, кто попал в число лауреатов. В рамках серии статей журналисты «СЭ» объяснят свой выбор, рассказав, почему отдали голос тому или иному хоккеисту. В первой из них — колонка Михаила Зислиса про Игоря Шестеркина.

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Неочевидный выбор объяснить всегда сложнее. В случае с Игорем Шестеркиным лично для меня все предельно ясно при всем уважении к другим претендентам. Заезженная фраза о том, что «стабильность следует считать признаком мастерства», к нему подходит идеально. Два года подряд русский вратарь становится для «Рейнджерс» самым ценным игроком сезона. С учетом колоссального давления в богемном Нью-Йорке сопровождающим даже игрока четвертого звена, достижение впечатляющее.

Фото Global Look Press

После того как удалось нечеловеческими усилиями забраться на Эверест, с него можно быстро свалиться. Россиянин выдал фантастический позапрошлый сезон с умопомрачительными цифрами ключевых статистических показателей и безоговорочно выигранным «Везина Трофи». Он сформировал о себе мнение как о супергерое и за год его не испортил. Это дорогого стоит.

Минувший сезон, если смотреть только на цифры, вышел для него похуже. В то же время Шестеркин еще раз наглядно убедил в своей значимости для команды. Артемий Панарин, Адам Фокс, Мика Зибанежад, Крис Крайдер и присоединившиеся к ним в дедлайн Патрик Кейн с Владимиром Тарасенко входят в энхаэловскую элиту. От любого из этих заслуженных игроков не отказался бы ни один другой клуб лиги. Однако вся звездная компания целиком для команды значила в лучшем случае столько же, сколько и один Шестеркин. Убери его из состава — и вся красивая конструкция, лишившись фундамента, зашатается, как подгулявший вечером пятницы работяга.

Провести два сезона на фантастическом уровне почти нереально, если тебе не помогает команда. В данном отношении у «Рейнджерс» снова не все складывалось гладко. Россиянин своей великолепной игрой долгое время заставлял закрывать глаза на остальные проблемы, хотя их хватало. Увольнение после вылета из плей-офф главного тренера Жерара Галлана только подтверждает это наблюдение.

Шестеркин, несмотря на нестабильное начало регулярного чемпионата, в его второй половине вернул форму, благодаря которой блистал в сезоне-2021/22. В плей-офф он чуть ли не единственный в составе «Рейнджерс», кто не заслужил упрека по итогам серии против «Нью-Джерси».

Один из важнейших показателей, вошедший в моду с появлением продвинутой статистики, — число предотвращенных шайб в свои ворота по сравнению с ожидаемым количеством голов — у Шестеркина прекрасен. По данным Moneypuck, ему хватило семи игр первого раунда, чтобы забронировать за собой вторую строчку (8,8). Впереди только возродившийся в плей-офф Сергей Бобровский из «Флориды» (19 матчей и 16,3), а на третьей позиции расположился кубковый герой «Вегаса» Эйдин Хилл (16 и 7,7). В регулярном чемпионате голкипер «Рейнджерс» по этому показателю стал пятым. Год назад Шестеркин был первым и в гладком сезоне, и в плей-офф.

Цифры необходимы лишь для подтверждения визуального впечатления. Оно никуда не пропало даже в межсезонье. Вратарь «Рейнджерс» остается одним из лучших во всей лиге.