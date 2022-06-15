Чтобы попасть на финал Кубка Стэнли, нужно выложить целое состояние! Сколько стоят билеты на главную серию сезона?

На хоккей за 1061 доллар.

На что бы вы потратили 1061 доллар? Этих денег хватит, чтобы купить IPhone 13 с максимальной памятью или последнюю модель Sony PlayStation. А хоккейные фанаты, желающие посетить финал Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо», за такие деньги приобретут только один билет на первый матч. Лихой контраст, согласитесь?

Маркетологи «Эвеланш» сорвут нехилый куш на золотой серии НХЛ. Денвер ждал финала 21 год. Команда галопом проскакала по прошлым раундам и получила самого принципиального соперника последних сезонов — команду-династию Джона Купера. Билеты на первые матчи серии «Колорадо» и «Тампы» неприлично выросли. Таких цен НХЛ не видела давно.

Более того, финал Кубка Стэнли станет самым дорогим мероприятием за последнее десятилетие в домашнем дворце «Колорадо». Многофункциональная денверская Ball Arena принимала концерты мировых исполнителей. Но билеты на матч «Эвеланш» и «Лайтнинг» дороже, чем на сольник певицы Адель в 2016 году (468 долларов) и пуэрто-риканского рэпера Бэд Банни в 2022 году (341 доллар).

Cамые дорогие билеты на финалы Кубка Стэнли за последние 10 лет

Год Серия Город Средняя цена на билеты 2022 Колорадо — Тампа Денвер 1061 2018 Вашингтон — Вегас Парадайс 951 2019 Бостон — Сент-Луис Бостон 779 2021 Тампа — Монреаль Тампа 578 2014 Лос-Анджелес — Рейнджерс Лос-Анджелес 512

Не против заработать на финале и перекупы. Американские коллеги пишут, что билеты на вторичном рынке стоят от 750 до 5250 долларов. Попасть на третью игру, которая пройдет в Тампе, можно дешевле. Amalie Arena приглашает гостей на хоккей за 541-2680 долларов.

А что в НБА?

Цены на хоккейные матчи — цветочки в сравнении с билетами на финал НБА. Мы с коллегами неоднократно рассуждали, что бизнес-машина НХЛ уступает коллегам из баскетбола и американского футбола. Доступность билетов на золотую серию плей-офф — очередное доказательство проигранной конкуренции игре с мячом и кольцами. По информации сайта TicketIQ, средний чек на финал между «Бостоном» и «Голден Стэйт» на вторичном рынке составляет 3241 доллар.

Средняя цена билетов, которые приобретают в кассах, на домашние матчи «Уорриорз» — 3526 долларов. На домашние матчи «Селтикс» в среднем попадают за 2860 долларов. Разницу в финансовом положении определяет зрительский интерес между лигами. Ажиотаж вокруг центральных баскетбольных событий выше, чем хоккейных. Это подтверждает статистика проданных телеправ, рекламных контрактов и общей стоимости клубов. Прибыль от билетов более сопоставима между лигами, чем от тех же телевещателей, но НБА превосходит НХЛ и по данному показателю.

Солидный доход

Несмотря на проигранную конкуренцию НБА, арены финалистов Кубка Стэнли получат солидный доход. Даже если серия закончится в четырех матчах. Вместимость Ball Arena 18 007 человек. Тамповская Amalie Arena, к слову, рассчитана на 19 500 зрителей. При полной заполняемости трибун (из расчета озвученной выше средней цены) «Колорадо» только с билетов заработает больше 19 миллионов долларов за одну домашнюю игру. Приблизительно четверть от стоимости платежной ведомости «Лавин». Теперь вы понимаете, почему НХЛ называют бизнес-машиной.

Сопоставимые цифры получит «Тампа», если проанализировать проданные билеты на домашние матчи «Лайтнинг». Для российских болельщиков цены кажутся дикими и заоблачными. Сольный поход на хоккей ударит по карману, не говоря о том, если собраться на игру с семьей или друзьями. Причем только билетами дело не ограничится. Кейтеринг, парковка, атрибутика — без обязательных атрибутов хоккейного праздника не обойтись.

Виктор Хедман. Фото USA Today Sports

Живя в России, сложно оценить уровень наглости маркетологов, заломивших цены на билеты на финал Кубка Стэнли. Не сомневаюсь, что трибуны заполнятся до отказа. В Денвере и Тампе любят хоккей. Команды приучили к победам и захватывающей игре. Пришедшие на стадионы болельщики здраво оценивают, ради чего отдают существенную часть ежемесячного дохода. Средняя зарплата в Денвере — около 8000 долларов до вычета налогов. Нетрудно подсчитать, какую часть дохода жертвуют фанаты ради живого просмотра перформансов Маккиннона, Макара и Ничушкина. И затраты окупятся в полном объеме, если «Эвеланш» выиграют долгожданный Кубок Стэнли.