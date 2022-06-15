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15 июня, 22:45

Чтобы попасть на финал Кубка Стэнли, нужно выложить целое состояние! Сколько стоят билеты на главную серию сезона?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фанаты «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Виктор Хедман.
Фото USA Today Sports
1/2
На хоккей за 1061 доллар.

На что бы вы потратили 1061 доллар? Этих денег хватит, чтобы купить IPhone 13 с максимальной памятью или последнюю модель Sony PlayStation. А хоккейные фанаты, желающие посетить финал Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо», за такие деньги приобретут только один билет на первый матч. Лихой контраст, согласитесь?

Маркетологи «Эвеланш» сорвут нехилый куш на золотой серии НХЛ. Денвер ждал финала 21 год. Команда галопом проскакала по прошлым раундам и получила самого принципиального соперника последних сезонов — команду-династию Джона Купера. Билеты на первые матчи серии «Колорадо» и «Тампы» неприлично выросли. Таких цен НХЛ не видела давно.

Более того, финал Кубка Стэнли станет самым дорогим мероприятием за последнее десятилетие в домашнем дворце «Колорадо». Многофункциональная денверская Ball Arena принимала концерты мировых исполнителей. Но билеты на матч «Эвеланш» и «Лайтнинг» дороже, чем на сольник певицы Адель в 2016 году (468 долларов) и пуэрто-риканского рэпера Бэд Банни в 2022 году (341 доллар).

Cамые дорогие билеты на финалы Кубка Стэнли за последние 10 лет

Год

Серия

Город

Средняя цена на билеты

2022

Колорадо — Тампа

Денвер

1061

2018

Вашингтон — Вегас

Парадайс

951

2019

Бостон — Сент-Луис

Бостон

779

2021

Тампа — Монреаль

Тампа

578

2014

Лос-Анджелес — Рейнджерс

Лос-Анджелес

512

Не против заработать на финале и перекупы. Американские коллеги пишут, что билеты на вторичном рынке стоят от 750 до 5250 долларов. Попасть на третью игру, которая пройдет в Тампе, можно дешевле. Amalie Arena приглашает гостей на хоккей за 541-2680 долларов.

Андрей Василевский. «Тампа» — не фаворит финала. Сможет ли Василевский остановить суператаку «Колорадо»?

А что в НБА?

Цены на хоккейные матчи — цветочки в сравнении с билетами на финал НБА. Мы с коллегами неоднократно рассуждали, что бизнес-машина НХЛ уступает коллегам из баскетбола и американского футбола. Доступность билетов на золотую серию плей-офф — очередное доказательство проигранной конкуренции игре с мячом и кольцами. По информации сайта TicketIQ, средний чек на финал между «Бостоном» и «Голден Стэйт» на вторичном рынке составляет 3241 доллар.

Средняя цена билетов, которые приобретают в кассах, на домашние матчи «Уорриорз» — 3526 долларов. На домашние матчи «Селтикс» в среднем попадают за 2860 долларов. Разницу в финансовом положении определяет зрительский интерес между лигами. Ажиотаж вокруг центральных баскетбольных событий выше, чем хоккейных. Это подтверждает статистика проданных телеправ, рекламных контрактов и общей стоимости клубов. Прибыль от билетов более сопоставима между лигами, чем от тех же телевещателей, но НБА превосходит НХЛ и по данному показателю.

Нэйтан Маккиннон. Канадский гений вывел «Колорадо» в финал впервые с 2001 года. В чем феномен Маккиннона?

Солидный доход

Несмотря на проигранную конкуренцию НБА, арены финалистов Кубка Стэнли получат солидный доход. Даже если серия закончится в четырех матчах. Вместимость Ball Arena 18 007 человек. Тамповская Amalie Arena, к слову, рассчитана на 19 500 зрителей. При полной заполняемости трибун (из расчета озвученной выше средней цены) «Колорадо» только с билетов заработает больше 19 миллионов долларов за одну домашнюю игру. Приблизительно четверть от стоимости платежной ведомости «Лавин». Теперь вы понимаете, почему НХЛ называют бизнес-машиной.

Сопоставимые цифры получит «Тампа», если проанализировать проданные билеты на домашние матчи «Лайтнинг». Для российских болельщиков цены кажутся дикими и заоблачными. Сольный поход на хоккей ударит по карману, не говоря о том, если собраться на игру с семьей или друзьями. Причем только билетами дело не ограничится. Кейтеринг, парковка, атрибутика — без обязательных атрибутов хоккейного праздника не обойтись.

Виктор Хедман. Фото USA Today Sports
Виктор Хедман.
Фото USA Today Sports

Живя в России, сложно оценить уровень наглости маркетологов, заломивших цены на билеты на финал Кубка Стэнли. Не сомневаюсь, что трибуны заполнятся до отказа. В Денвере и Тампе любят хоккей. Команды приучили к победам и захватывающей игре. Пришедшие на стадионы болельщики здраво оценивают, ради чего отдают существенную часть ежемесячного дохода. Средняя зарплата в Денвере — около 8000 долларов до вычета налогов. Нетрудно подсчитать, какую часть дохода жертвуют фанаты ради живого просмотра перформансов Маккиннона, Макара и Ничушкина. И затраты окупятся в полном объеме, если «Эвеланш» выиграют долгожданный Кубок Стэнли.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
5
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
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23.06
16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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