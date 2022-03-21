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Сегодня, 17:30

Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам

Форвард «Вашингтона» Овечкин забил 770 голов в регулярных чемпионатах НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Достижение Рэя Бурка падет в начале следующего сезона.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство в матче против «Далласа» и продлил снайперскую серию до четырех матчей.

Российский форвард стал четвертым игроком, которому покорилась отметка в 40 шайб в сезоне-2021/22 и вторым в истории обладателем 12 сезонов с 40 и более голами.

До него только Уэйн Гретцки, проведший в лиге на три сезона больше, добирался до рубежа в 40 голов 12 раз.

Игроки, забивавшие 40 голов в восьми и более сезонах.
Игроки, забивавшие 40 голов в восьми и более сезонах.

С каждым новым голом Овечкин приближается к другому — куда более значимому — достижению Гретцки. После матча с «Далласом» на счету капитана «Вашингтона» 770 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

От занимающего второе место в истории Горди Хоу Александр отстает теперь всего на 31 шайбу, преимущество Гретцки все еще трехзначное — 124 гола.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

На данный момент Ови занимает третье место в списке лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ. От чеха Яромира Ягра (второе место в общем зачете, первое — в европейском) его отделяют космические 525 баллов, а вот отставание от двух финнов вполне земное.

61 очко от Теему Селанне Овечкин, скорее всего, отыграет в следующем сезоне, а вот результат Яри Курри (два балла отрыва) — уже в этом, причем в самое ближайшее время.

Ждем также и скорой атаки на позиции Дэйла Хаверчака, который замыкает исторические топ-20, он опережает Овечкина на 13 очков.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

Кроме всего прочего, в ночь на воскресенье Александр Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, который нанес 6 тысяч бросков в створ ворот. В этом рейтинге выше Ови располагается (наверняка временно) только легендарный защитник Рэй Бурк, который потревожил вратарей 6209 раз.

Справедливости ради отметим, что счет броском стал вестись в НХЛ с сезона-1959/60, так что в списке отсутствуют легенды ранней НХЛ, чьи результаты восстановить уже не удастся.

Достижение Бурка должна пасть в начале следующего сезона — легенд разделяет 205 бросков, которые настрелять Овечкину за оставшиеся 18 матчей нынешней регулярки будет проблематично.

Лидеры по броскам в истории НХЛ.
Лидеры по броскам в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 62 17 45 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 62 36 26 76
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 64 34 30 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
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Каролина – Рейнджерс
0 : 2
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Сан-Хосе – Аризона
 4 : 2
21.03 02:00
Чикаго – Виннипег
 4 : 6
21.03 05:00
Ванкувер – Баффало
 2 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
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