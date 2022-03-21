Достижение Рэя Бурка падет в начале следующего сезона.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство в матче против «Далласа» и продлил снайперскую серию до четырех матчей.

Российский форвард стал четвертым игроком, которому покорилась отметка в 40 шайб в сезоне-2021/22 и вторым в истории обладателем 12 сезонов с 40 и более голами.

До него только Уэйн Гретцки, проведший в лиге на три сезона больше, добирался до рубежа в 40 голов 12 раз.

Игроки, забивавшие 40 голов в восьми и более сезонах.

С каждым новым голом Овечкин приближается к другому — куда более значимому — достижению Гретцки. После матча с «Далласом» на счету капитана «Вашингтона» 770 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

От занимающего второе место в истории Горди Хоу Александр отстает теперь всего на 31 шайбу, преимущество Гретцки все еще трехзначное — 124 гола.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

На данный момент Ови занимает третье место в списке лучших европейских бомбардиров в истории НХЛ. От чеха Яромира Ягра (второе место в общем зачете, первое — в европейском) его отделяют космические 525 баллов, а вот отставание от двух финнов вполне земное.

61 очко от Теему Селанне Овечкин, скорее всего, отыграет в следующем сезоне, а вот результат Яри Курри (два балла отрыва) — уже в этом, причем в самое ближайшее время.

Ждем также и скорой атаки на позиции Дэйла Хаверчака, который замыкает исторические топ-20, он опережает Овечкина на 13 очков.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

Кроме всего прочего, в ночь на воскресенье Александр Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, который нанес 6 тысяч бросков в створ ворот. В этом рейтинге выше Ови располагается (наверняка временно) только легендарный защитник Рэй Бурк, который потревожил вратарей 6209 раз.

Справедливости ради отметим, что счет броском стал вестись в НХЛ с сезона-1959/60, так что в списке отсутствуют легенды ранней НХЛ, чьи результаты восстановить уже не удастся.

Достижение Бурка должна пасть в начале следующего сезона — легенд разделяет 205 бросков, которые настрелять Овечкину за оставшиеся 18 матчей нынешней регулярки будет проблематично.