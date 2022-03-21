Молодой игрок долго сидел в запасе «Сибири» и не выдержал. Поехал в Канаду и снова сел на лавку после четырех смен

Обзор дня Алексея Шевченко.

Шоу

«Металлург» и «Авангард» выдали очередной захватывающий матч. 12 заброшенных шайб, одна команда едва не сравняла счет, проигрывая 1:5. Такого во втором раунде плей-офф не было никогда, в КХЛ отреагировали, отметив, что ранее 11 раз соперники за два периода никогда не отличались. Только результат для магнитогорцев все равно плохой. Они едут в Балашиху, уступая в серии — 0-2. И самое страшное, что все по делу. На пресс-конференции Илья Воробьев сказал правильную вещь про то, что в таких матчах нужен определенный уровень ярости. И это правда, а то казалось, что в двух периодах из трех «Металлург» проводил матч регулярного чемпионата. Знаете, если что-то не пошло — не страшно, послезавтра приедет какой-нибудь слабый соперник. Агрессия, давление, с которым не могли бы справиться четыре защитника команды, были лишь во втором отрезке матча.

В том, что команда играет так неравномерно — вина тренера. Не научил во время регулярного чемпионата, не заставлял терпеть, не готовил к плей-офф. Спортивный результат был, ведь команда выиграла регулярный чемпионат, но о разнице между ним и плей-офф никто не задумывался.

Игроки «Авангарда» — красавцы. И речь даже не про блокированные броски. Этим публику не удивить. Разговор о том, что в самый напряженный момент команда не развалилась, а обороне помогали все пять человек, находившихся на площадке. И магнитогорцы дрогнули. Теперь шансы уральцев на выход в полуфинал весьма призрачные. И проблема не в истории клуба, который ни разу не отыгрывался со счетом 0-2. Дело в характере. Его у «Металлурга» пока не видно.

Равенство

СКА сумел сделать правильные выводы после первого поражения со «Спартаком» и показал строгий хоккей. От питерского клуба, в составе которого собрано очень много сильных хоккеистов, всегда ждут какого-то праздника, шоу. Постоянного давления, атак, но ничего подобного нет практически весь сезон. По пальцам руки можно сосчитать матчи, когда команда добивалась чего-то за счет того, что в каждом звене есть хоккеисты, способные что-то придумать. Разгром «Адмирала» в начале сезона, победа 5:0 над «Салаватом Юлаевым» осенью, 8:2 с «Нефтехимиком» зимой.

Потом все изменилось. СКА играет системно, иногда даже слишком. Пусть вас не обманывает разгром минчан в первой встрече плей-офф — 8:3. Если вы помните, то питерцы проиграли два периода из трех, а нужный результат был установлен во втором периоде, когда провалились защитники белорусского клуба. В первой игре со «Спартаком» был сбой из-за грубых индивидуальных ошибок, но через два дня хоккеисты действовали намного более собрано. СКА играл на результат, жертвуя зрелищностью, и добился успеха. Пусть с минимальной разницей, пусть без явного превосходства, но этого команде и не надо.

Все идет к противостоянию клуба с ЦСКА за выход в финал Кубка Гагарина, вот Роман Ротенберг и пытается действовать как московский клуб. Плохо это или хорошо? На «Спартак» и минское «Динамо», может быть, этого и хватит. Но армейская команда выступает в подобном ключе не первый сезон, там хоккеисты, привыкшие к требованиям. А хоккеисты СКА пока не очень понимают, что надо делать. Но счет в серии — 1-1, команды уже точно вернутся в Санкт-Петербург.

Дебют

Нападающий Дмитрий Овчинников, просидев весь сезон в запасе «Сибири», рванул за океан, подгоняемый своими агентами. Его окружение считало, что хоккеиста недооценивают, главный тренер Андрей Мартемьянов ничего не понимает, ограничивая время, а форвард — это будущая звезда российского хоккея. Не смущало никого, что Дмитрия выбрали на драфте в пятом раунде под 137-м номером. Это очень низкий рейтинг, игроков после второго раунда берут на сдачу, не анализируя их сильные стороны. Но тех, кто рядом с Дмитрием, переубедить было невозможно. Сразу после окончания сезона Овчинников расторг контракт и уехал в «Торонто». В воскресенье хоккеист дебютировал в АХЛ. Пришлось внимательно посмотреть весь матч против «Чикаго», чтобы не пропустить ни одной из семи смен, что ему дали в дебютной встрече.

Что тут сказать? Обычно, когда хоккеисты приезжают в новый клуб, да еще и в новую лигу, то стараются проявить себя. Со стороны Овчинникова это заметно не было. Его отрядили в третье звено к Михаилу Абрамову и опытному финну Антти Суомеле. Шайбу Дмитрий потрогал в первой же смене, отдал передачу в чужой зоне и слишком поспешно поехал на скамейку. Затем наш игрок появился на льду через полторы минуты. Это, пожалуй, был самый неудачный выход. Он катался, не понимая, куда приткнуться, упал в своей зоне, а соперник угрожал воротам «Торонто». Три минуты отдыха не принесли результата.

После четвертой смены Дмитрия больше не выпускали. Трижды он появлялся на площадке во втором периоде. Снова ничего нельзя вспомнить, кроме потери. В третьем — Дмитрий вышел только один раз, на 45 секунд.

Что тут сказать? Понятно, что по первой игре нельзя делать выводы, но не было и старания, а это критично. Возможно, ему дадут еще пару игр, но если Овчинников не изменится, то его отправят в ECHL к Павлу Гоголеву. Надо отметить, что тренер «Торонто» стал третьим, кто за короткий срок не разглядел талант хоккеиста. До Мартемьянова ничего не разглядели в игроке в молодежной сборной. Повод задуматься: а не зря ли было затеяно это путешествие?