Ждем Александра в КХЛ?

Рекордная безголевая серия Александра Радулова, которая длилась 28 матчей и 95 дней, наконец-то прервалась. В понедельник в игре против «Бостона» 35-летний россиянин поразил ворота Линуса Ульмарка, и даже партнеры Александра по команде вздохнули с облегчением. В «Далласе» восприняли долгожданное событие с таким энтузиазмом, что приз лучшему игроку в раздевалке после матча достался не Тайлеру Сегину, который набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой, а именно Радулову. Возможно, это поможет форварду психологически перезагрузиться и почувствовать уверенность, но на данный момент позитивных моментов в его игре не очень много.

«Конечно, здорово отличиться после такого долгого перерыва. Не самый приятный отрезок, но я старался оставаться на позитиве и делать для команды правильные вещи. Победа всегда важнее любого личного успеха. Я знал, что рано или поздно меня прорвет, и просто продолжал работать. Надеюсь, это станет началом более удачной серии», — сказал после встречи нападающий. Сейчас в 36 матчах регулярного чемпионата в его активе 15 (2+13) очков. Последний раз до игры с «Бостоном» он забивал 28 октября в ворота «Вегаса», и для форварда с зарплатой 6,25 миллиона долларов такая статистика вряд ли может считаться положительной.

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В прошлом сезоне из-за травмы Александр провел всего 11 матчей, а весной перенес операцию на мышцах кора (отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника). Длительное восстановление могло негативно сказаться на наборе физической формы, но Александр эти доводы успел опровергнуть: «Уже в тренировочном лагере я чувствовал себя на сто процентов. Однако вернуться в строй — это только полдела. Нужно снова нащупать игровой ритм, а чем старше ты становишься, тем сложнее это сделать после травмы. Подобный перерыв впервые случился в моей карьере. Это непросто, когда ты можешь лишь смотреть хоккей с трибуны. Но, к сожалению, травмы — это часть нашей работы».

Дела у «Далласа» сейчас идут относительно неплохо. Коллектив Рика Боунесса борется за плей-офф и в последних шести матчах уступил лишь однажды. Правда, из списка самых высокооплачиваемых нападающих команды играет на должном уровне лишь Джо Павелски. Пока 37-летний американец ставит рекорд за рекордом, троица Радулов — Сегин — Бенн забросила на троих всего 26 шайб и набрала 56 очков. В прошлом сезоне ударное звено «Старз» не провело вместе ни одного матча, а в текущем появлялось только в редких случаях. Стать главной атакующей силой у них пока так и не получилось. Александр и вовсе набирает в среднем 0,42 очка за игру. Даже у защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова эта цифра лучше (0,45).

В последнее время Радулов практически на постоянной основе играет в третьем звене с Якобом Петерсоном и Йоэлем Кивирантой. «Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу, но сейчас мы уже лучше взаимодействуем, поддерживаем структуру игры и создаем моменты. Посмотрим, что будет дальше», — говорит Александр.

Также россиянин по-прежнему выходит при розыгрыше большинства и почти половину своих очков в текущем сезоне (0+6) набрал именно в этом формате. Причем «Даллас» с 26,2 процента реализации занимает по данному показателю четвертое место в лиге. Рик Боунесс может быть этим доволен, хотя у команды, которая в среднем пропускает три шайбы за игру, полно проблемных аспектов.

Рекордный минус

Испытывает трудности с оборонительными действиями и Радулов. Впервые за карьеру в НХЛ он может закончить чемпионат с отрицательным показателем полезности. У Александра он составляет «-12», и хуже цифра в команде только у защитника Джона Клингберга («-16»). Россиянин никогда особо не славился повышенной надежностью, но сейчас количество его ошибок увеличилось, а сам форвард резко потерял в скорости. В недавнем матче против «Филадельфии» главный тренер «Старз» был недоволен действиями Александра и в третьем периоде урезал россиянину игровое время.

Тем не менее в плане самоотверженности его можно ставить в пример. Среди всех нападающих «Старз» у Радулова наибольшее количество заблокированных бросков (34). Ноги Александра уже не всегда успевают за происходящим на площадке, но он все равно находит варианты, как компенсировать этот недостаток и быть полезным для своей команды.

Никуда не делось и отменное чувство паса. Из 13 передач в его активе 10 первых. Форвард по-прежнему может найти партнера даже спиной к нему и в таком неудачном для себя сезоне неоднократно попадал в лучшие хайлайты игрового дня. Например, в матче против «Аризоны» Александр выдал эффектную передачу из-за ворот на Петерсона. Та игра стала единственной в сезоне, когда россиянин набрал больше одного очка.

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Во встрече с «Нью-Джерси» Радулов добавил в свою копилку еще один шикарный пас. Форвард поборолся за шайбу за воротами, выиграл единоборство, выбрался на чистый лед и нашел передачей все того же Петерсона. Швед просто не имел права испортить такую изящную комбинацию.

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Александр уже не может похвастаться стабильностью и определяющей ролью, но до сих пор в состоянии выдавать в матчах яркие игровые отрезки. «Радулов, даже учитывая свой регресс, остается упорным и упрямым игроком. Он хорошо проявляет себя в форчекинге. Но, обладая такими талантами в составе, «Даллас» обязан играть намного лучше. Вне зависимости от обстоятельств, лучшие игроки «Старз» должны генерировать гораздо больше набранных очков», — отметил обозреватель The Athletic Саад Юсуф.

Нынешний чемпионат — последний для российского нападающего по его действующему контракту, а после окончания сезона-2021/22 опытному форварду будет уже 36 лет. В 2020 году в одном из интервью Александр говорил о своем будущем следующее: «Пока у меня есть силы, здоровье, все нормально. Конечно, если я сам уже не буду тянуть, мне это будет не в удовольствие, то я соскочу. Проигрывать никому не хочется. Всему свое время. Но пока хочется поиграть. После окончания контракта с «Далласом» надеюсь еще где-то зацепиться».

Хватка питбуля

С момента прихода в клуб в сезоне-2017/18 Александр с 205 (77+128) очками — третий бомбардир «Далласа». Американские болельщики обожают харизму Радулова и за умение самоотверженно биться дали ему прозвище Питбуль. В 2020-м, когда «Старз» дошли до финала Кубка Стэнли, Александр забил четыре победных гола в плей-офф. Это повторение российского рекорда в лиге, который принадлежит Вячеславу Козлову («Детройт» — 1995, «Детройт» — 1998), Сергею Федорову («Детройт» — 1997) и Вячеславу Войнову («Лос-Анджелес» — 2013). Радулов внес заметный вклад в историю «Далласа», но далеко не факт, что клуб захочет продлить отношения с россиянином даже с учетом существенного понижения зарплаты.

Когда Александр максимально мотивирован, ему по силам удивить многих. Если «Старз» выйдут в плей-офф, то не исключено, что форвард еще сможет включить повышенные обороты. В 60 матчах регулярного чемпионата-2019/20 он забил всего 15 голов, но в плей-офф стал третьим снайпером команды (8 шайб) и пятым бомбардиром (18 очков). Если же в этом году «Даллас» потеряет шансы на кубковую весну, то Радулов со своим богатым опытом в плей-офф (64 матча) может пригодиться кому-нибудь из реальных претендентов на главный трофей. А вот что будет дальше — большой вопрос. Подписываться с условным «Баффало» он вряд ли станет, да и сам говорил, что проигрывать не хочется.

Многое будет также зависеть от финансовых запросов игрока. В 2020 году стало известно, что Александр стал жертвой махинаций липового банка и потерял из-за мошенников полтора миллиарда российских рублей. Вероятно, на финишной прямой своей карьеры он захочет восполнить эти пробелы и подзаработать, однако рассчитывать в НХЛ на серьезные деньги уже вряд ли придется. Особенно если у форварда не получится значительно улучшить свою игру. При таких раскладах нельзя на сто процентов исключать потенциальное возвращение Радулова в Россию, но говорить на эту тему пока слишком рано.

«Даже на тренировках Александр заводится так, что из него брызжет энергия. Наши игроки просто летают на двусторонках, все заряжены, но Радулов выделяется на фоне остальных. Он, как тренированный пес, бежит за шайбой, и попробуй ее отбери. Иногда Алекс хватает удаления из-за слишком большого желания. Мы даже говорим ему: «Радс, да, этот парень тебя обогнал, но ты успокойся, не принимай слишком близко к сердцу», — рассказывал бывший вратарь «Далласа» Бен Бишоп. У Радулова еще есть шанс побороться за Кубок Стэнли, однако идти за мечтой нужно только с таким боевым настроем. Все-таки пока слабо верится, что пороха у Александра уж совсем не осталось.