Огненная перестрелка в Коламбусе: Бобровский пропустил четыре шайбы, но обыграл бывшую команду

Сергей — лучший вратарь НХЛ по победам в январе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Флорида» — 4:8 (2:4, 2:3, 0:1)

Голы: Марчмент — 7 (Лунделл), 0:32 — 0:1. Райнхарт — 13 (Лунделл, Марчмент), 3:23 — 0:2. Нюквист — 12 (Байрейтер), 4:20 — 1:2. Барков — 21 (бол., Юбердо, Экблад), 11:38 — 1:3. Райнхарт — 14 (Марчмент, Лунделл), 17:54 — 1:4. Лайне — 9 (Ворачек), 19:52 — 2:4. Райнхарт — 15 (Марчмент, Лунделл), 24:27 — 2:5. Бемстрем — 2 (Рословик, Доми), 25:34 — 3:5. Лайне — 10, 31:45 — 4:5. Типпетт — 6 (Верхэге, Беннетт), 37:07 — 4:6. Уигар — 4 (Марчмент), 37:22 — 4:7. Марчмент — 8 (Райнхарт, Лунделл), 40:27 — 4:8.

Вратари: Мерзликинс (Корписало, 40:00) — Бобровский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (11+8+17) — 40 (11+14+15).

Наши: Гавриков (21.34/1/-2), Чинахов (13.40/1/-3) — -.

1 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 14214 зрителей.

Отказ НХЛ от Олимпиады кардинально изменил позиции вратарей российской сборной. С Андреем Василевским, Сергеем Бобровским и Игорем Шестеркиным можно смело идти в бой против лучшего состава канадцев. Каждый из них проводит невероятный сезон — и как же сложно было бы Алексею Жамнову выбрать первого номера. Парадокс: без НХЛ вратарская линия сборной вызывает больше всего беспокойства. Которое подкреплено огорчением, что в Пекине мы не удивим сильнейших голкиперов современности.

Не сомневаюсь, что Бобровский зажег бы на Олимпиаде. Сергей — лидер лиги по победам в январе. Вместе с «Флоридой» он выиграл девять матчей из одиннадцати. Продлить удачную серию новокузнецкому Третьяку удалось против хорошо знакомого «Коламбуса». В солнечную Флориду голкипер перебрался как раз из «Блю Джэкетс». Сергею потребовалось время на адаптацию — и в этом сезоне все увидели прежнего Бобровского, ворующего не только голы у соперников, но и сердца болельщиков, которые не стеснялись критиковать его за внушительный контракт.

Вратарю «Коламбуса» Элвису Мерзликину пришлось несладко с самого начала матча. Гол с первого же броска — психологический удар для любого вратаря. К голкиперу нет претензий по пропущенной шайбе. Мэйсон Марчмент нашел идеальную позицию и неотразимо бросил в верхний угол. «Минус» в статистику получил защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, наблюдавший за тем, как «Пантерз» открыли счет уже на 32-й секунде. Впрочем, это было только начало лихого периода от «Пантерз». За 20 минут команда Эндрю Брюнетта отгрузила латвийцу четыре шайбы с 11 бросков.

Завершить январь «сухарем» Бобровскому не удалось. Уже на пятой минуте отличился Густав Нюквист, ловко изменивший направление шайбы в воздухе. Несколько смен спустя Сергея выручила штанга — «Коламбус» проснулся, и у россиянина добавилось работы. Однако при равенстве по броскам (11:11) на первый перерыв «Флорида» ушла, ведя в две шайбы. Третий гол «Пантерз» сообразили в большинстве. Как же круто Александр Барков накатил на добивание после, казалось бы, прямолинейного броска Джонатана Юбердо. Канадец запустил шайбу Мерзликину в грудь, а затем она отскочила точно на клюшку финна. А Барков не прощает с таких позиций.

Важный сэйв, который точно украсит хит-парады, Бобровский совершил в конце первого периода. Неугомонный Нюквист убежал в меньшинстве к чужим воротам вместе с Буном Дженнером. Густав замыкал передачу на пустой угол, но Сергей вовремя выбросил щиток и дотянулся до шайбы в полушпагате.

После перерыва тренеры «Блю Джэкетс» не решились на замену голкипера. Мерзликин остался в воротах и продолжил отбиваться от атак поймавшей кураж «Флориды». Перестрелка ждала болельщиков и во втором периоде. На шайбу Сэма Райнхарта «Коламбус» ответил голом Эмиля Бемстрема. Несомненный герой матча у хозяев — форвард Патрик Лайне. Финн забросил стратегически важную шайбу в конце первого периода, а во втором — сократил отставание до минимума. Тем самым подарил шанс на чудесное спасение. Правда, не обошлось без помощи соперников. Когда Бобровский пропускал четвертый гол, Лайне помог Аарон Экблад, наградивший шайбой финна перед своими воротами.

Интрига вернулась ненадолго. До второго перерыва «Флорида» еще дважды заставила Мерзликина доставать шайбу из ворот. «Пантеры» несколько раз закрыли «Коламбус» в зоне и в привычном стиле растягивали оборону. На третий период «Блю Джэкетс» вывел Йоонас Корписано, но и он пропустил с первого же броска. День для голкиперов хозяев не задался. Дубль оформил Мэйсон Марчмент — для него не было разницы, какому вратарю забивать.

Бывшая команда подпортила статистику Бобровскому. Сергей получил четыре шайбы с 36 бросков. Голкипер мог пропустить и пятый гол, если бы Егор Чинахов попал с неудобной руки не во внешнюю сетку ворот, а в открытый угол. В остальном нападающий «Коламбуса» остался сегодня незаметным: только один бросок в створ при кошмарной полезности «минус 3» за 14 минут на льду. У Владислава Гаврикова — «минус 2».

Вратарям обеих команд можно только посочувствовать. Тем не менее Бобровский совершил пару важных спасений, переиграл обоих конкурентов и помог «Флориде» продлить победную серию до четырех матчей. «Пантерз» предложили «Коламбусу» привычный для себя озорной хоккей, который импонирует болельщикам. Лихие атаки, динамичные комбинации, много бросков. «Флорида» снова подтвердила статус одной из самых зрелищных команд лиги. Если не знаете, какой матч посмотреть в НХЛ, смело выбирайте игры «Пантерз». Скучно с ними точно не будет.