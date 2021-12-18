Зачем Радулова хотят видеть в сборной? Ветеран играет ужасно, и это уже не кризис, а объективная реальность

Обзор дня Алексея Шевченко.

Приобретение

Защитник Даррен Диц переходит в ЦСКА. Очень выгодная сделка для клуба из Астаны. Диц — самый дорогой хоккеист КХЛ, его зарплата 100 миллионов рублей, платежка казахастнцев существенно разгрузится, а на эти деньги можно приобрести несколько хоккеистов. Плюс армейцы заплатят компенсацию в 30 миллионов рублей.

Но самое удивительное другое. Такое ощущение, что помимо финансовых выгод, «Барыс» выигрывает и в хоккейном смысле. Даррен в этом сезоне играл ужасно. Его нельзя было вывести из состава, при такой зарплате он был обязан находиться на льду, но это связывало руки Юрию Михайлису. В нынешнем чемпионате каждое появление на площадке Дица было сущим кошмаром. Яркий случай, когда количество голов и передач не несут никакого смысла. Что толку в 21 (9+12) очке, если при этом защитнике пропустили 41 шайбу, а показатель ешо полезности- «минус 18». Конечно, «плюс-минус» тоже не самый объективный показатель, однако, если вы посмотрите матчи, то увидите яркие ошибки игрока. И ничего нельзя было сделать.

С чем связано то, что Диц стал играть так плохо — большой вопрос. Команда сильно поменялась в это межсезонье, все это сказалось на результатах, но в такие тяжелые моменты лидеры должны брать на себя больше ответственности. Не исключено, что в ЦСКА будет все иначе. Система в московском клубе другая, форварды помогают защитникам гораздо больше. Но у новичка было много индивидуальных ошибок, а они при любом тренере видны. Не думаю, что Даррен будет играть в первой паре с Никитой Нестеровым, тогда ЦСКА будет пропускать очень много. Вероятно, в клубе рассчитывают на атакующие навыки Дица. Стоит ли это таких затрат — пока непонятно.

Разрыв

Но доверия к трансферам ЦСКА не слишком много. Например, они досрочно разорвали отношения с защитником Виктором Сведбергом. Хоккеиста взяли-то отчасти из-за нужного паспорта, ведь защитник — уроженец Швеции. Однако, гражданство не должно быть единственным аргументом при контракте. Сведберг играл слабо. Армейцы — одни из лидеров турнира, у них не так много поражений, но даже в такой сильной команде хоккеист выделялся своей медлительностью и принятием неправильных решений.

Впрочем, изначально этот трансфер был спорным. Даже партнеры Виктора по «Барысу» косо поглядывали на хоккеиста. За три сезона игрок обороны ни разу не провел в чемпионате больше 30 матчей, постоянно находясь в лазарете. И такого спортсмена берут в сильный клуб, где вообще не должно быть игроков ниже определенного уровня, иначе главную задачу сезона не решить. Интересно, что Виктор в Москве провел 33 матча, установив личный рекорд.

О чем это говорит? Подозрения бывших партнеров по казахстанскому клубу подтверждаются. Они-то считали, что иногда Сведберг придумывал себе повреждения, пользуясь тем, что руководство клуба иностранцев побаивается и ничего плохого им не говорит. Там готовы были закрывать глаза на все чудачества, лишь бы легионер приехал в национальную сборную и помог остаться в группе сильнейших. В ЦСКА «косить» не было никакого смысла, да и местных начальников не проведешь, вот Сведберг и перестал уходить на больничный. Скандинава с казахстанским паспортом сватают в «Авангард», но это совсем уж никуда не годится. Если в клубе хотят усиливать защитную линию, то Виктор им не нужен.

Старость

Илья Ковальчук в одном из последних интервью признался, что встречался за океаном с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Александром Радуловым. Изучать этих хоккеистов бессмысленно, особенно первых двух. Но поразила оценка игры в нынешнем сезоне Радулова.

— Александр в полном порядке, — заявил Ковальчук. Кажется, что наш менеджер просто обманывает. Он не смотрел ни единого матча «Далласа» и совершенно не в курсе, как выглядит Александр. А хоккеист, кажется, проводит один из худших сезонов в своей карьере. Более того, все настолько плохо, что в клубе теперь решают, что именно делать с российским форвардом. И варианты не самые хорошие. Самое страшное, что Александр действительно заслужил критику. Можно оперировать исключительно цифрами. Там явно не все в порядке. В 25 матчах нынешнего сезона у Радулова всего один гол, десять передач и «минус 11». Последний раз он забивал 27 октября, поразив ворота «Вегаса».

Иногда у хоккеистов бывает черная полоса, когда шайба не идет в ворота, но в ситуации с Радуловым проблема гораздо глубже. Он стал играть отвратительно. Ночной матч против «Сент-Луиса» — этому яркое подтверждение, когда у него забирали шайбу и забивали, а в одном из моментов он просто стоял и смотрел, что вытворяют хоккеисты «Блюз». Самое печальное, что для Александра такая игра — обычная в нынешнем сезоне. Что-то пропало у нападающего. Уже не та энергетика, которая заводила партнеров. Он вроде бы старается бегать, заводиться, но исчез внутренний запал и теперь Радулов напоминает просто суетливого хоккеиста, у которого ничего не получается. Что там увидел Илья — не совсем понятно, но, кажется, что он просто решил встретиться с хорошим знакомым за государственный счет.