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3 марта, 21:00

90 миллионов долларов за лучшего чеха после Ягра! Главная сделка этого года в НХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
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Давид Пастрняк.
Фото USA Today Sports
Давид Пастрняк.
Фото Global Look Press
Давид Пастрняк.
Фото Global Look Press
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Давид Пастрняк подписал новый восьмилетний контракт с «Бостоном».

Прямо сейчас на месте «Бостона», его руководства и болельщиков мечтал бы оказаться каждый. Команда в регулярном чемпионате мчится вперед с неумолимостью набравшего ход сверхскоростного поезда, уверенно идет на первом месте в лиге и бьет древние рекорды. О шансах на Кубок Стэнли говорить немного рано, вспоминая опыт прошлых лет. Доминирование в регулярке еще ничего не гарантирует. Скорее наоборот — больше настораживает.

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Однако в дедлайн генеральный менеджер клуба Дон Суини никак не успокоится, совершая одну симпатичную сделку за другой. Одно из свежих приобретений, российский защитник Дмитрий Орлов сразу принялся набирать очки в таком темпе, что поклонники «Брюинз» вспомнили о легендарном Бобби Орре.

В четверг «Бостон» выдал еще одну новость с эффектом атомной бомбы — лучший нападающий команды Давид Пастрняк подписал с клубом новый восьмилетний контракт на общую сумму 90 миллионов долларов. Это событие команда отметила яркой победой над «Баффало» (7:1). Чешский снайпер набрал 3 (1+2) очка, а всего у него стало 83 (43+40) результативных балла в 61 игре. Он идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только дуэту «Эдмонтона» Макдэвид — Драйзайтль и лидеру «Тампы» Никите Кучерову.

Давид Пастрняк.
Фото Global Look Press

Пастрняку в мае исполнится всего 27. Форвард только выходит на пик своей карьеры. Разница между ним и вторым бомбардиром «Брюинз» Брэдом Маршаном сейчас составляет 30 очков. Оснований для того, чтобы делать выводы о самостоятельной роли чешского снайпера, достаточно. Удивляться огромным цифрам нового соглашения совершенно не стоит. Контракт Пастрняка, вступающий в силу со следующего сезона, станет шестым в лиге как по общей сумме, так и по средней зарплате за год (11,25 миллиона). Переговоры опытнейший агент Джей Пи Бэрри с клубом вел начиная с сентября, и было странно, что стороны так долго не могли договориться.

Пастрняк — суперзвезда. Он трижды в карьере преодолел отметку в 40 шайб и в нынешнем сезоне обязан замахнуться на полтинник. Игра Пастрняка при всем уважении к его броску только этим не заканчивается. Он умеет хорошо открываться, ускользая от защитников, здорово обращается с шайбой и при удобном случае способен сыграть на партнера. Добавьте к этому неплохую скорость и отличное понимание игры.

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«Бостон» заключил с нападающим честную сделку по рынку. Надо учитывать, что в ближайшие годы потолок зарплат в НХЛ будет расти, поэтому контракт уже сейчас смотрится для клуба неплохо. Не исключено, что в 32-33 года чех начнет сбавлять. От травм никто не застрахован. В текущем моменте это подписание стало огромной удачей для всех сторон — игрока, агента, клуба, болельщиков. Остается только им завидовать.

Давид Пастрняк
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 118
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 90
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 61 87
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 52
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 61 43
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

60 41
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Линус Ульмарк

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Бостон

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Филип Густавссон

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Миннесота

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Джереми Суэймен

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Бостон

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