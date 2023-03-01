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Исторический обмен в НХЛ! Один из лучших хоккеистов этого века едет в «Рейнджерс» к Панарину

Михаил Зислис
Обозреватель
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Патрик Кейн.
Фото Global Look Press
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
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Но поможет ли Патрик Кейн «Рейнджерам» в плей-офф?

Представить легенду «Чикаго» Патрика Кейна в другой форме ранее было невозможно, но теперь это реальность. «Рейнджерс» приобрел звездного ветерана за сущие пустяки — выборы во втором (станет первым, если команда пройдет два раунда плей-офф) и четвертом раундах драфта.

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Гонка вооружений среди претендентов на титул из Восточной конференции достигла высочайшей точки, откуда и земли не видно. «Бостон», «Тампа», «Торонто», «Нью-Джерси» закупаются в дедлайн от души. А еще один фаворит «Каролина» готовится взорвать рынок в ближайшее время. Желание и возможности у нее есть в изобилии. Теперь в плей-офф на Востоке ожидается смертоубийство!

Воссоединение в «Рейнджерс» связки Кейна и Артемия Панарина выглядит как крайне интересный и местами романтичный проект с элементами слезливой ностальгии. Два сезона в «Чикаго» с 2015 по 2017 год этот дуэт разрывал в регулярных чемпионатах всех подряд. В плей-офф тогда вышло скромнее — оба раза «Блэкхокс» не смогли пройти дальше первого раунда. В Нью-Йорке старинным товарищам по орудию уготовано место во втором звене рядом с центральным нападающим Винсом Трочеком, которому придется пахать за двоих звезд в обороне, как никогда ранее в жизни.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Нынешний Кейн по-прежнему суперзвезда, хоть немного и постаревшая. Но сейчас появление не кажется обязательным элементом, которого недоставало «Рейнджерс» для борьбы за Кубок Стэнли. Линия атаки ньюйоркской команды смотрится на бумаге внушительно, но кубковые битвы с болью, кровью и переломами не развлечение типа недавнего Матча звезд во Флориде. Правильный баланс между габаритами, «физикой» и мастерством найти невероятно сложно.

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Когда в одной берлоге разом собирается столько медведей и речь идет не о «Бостоне», то даже распределить правильно роли между ними будет непростой задачей. Однако на Бродвее всю жизнь любили коллекционировать большие имена, не особенно задумываясь о тонких нюансах. Случаев из прошлого можно вспомнить немало, а вот удачные исключения редки. В 2014-м «Рейнджерс» приобрели у «Тампы» Мартена Сен-Луи, который, несмотря на смерть своей матери от сердечного приступа, здорово сыграл в плей-офф и помог дойти до финала Кубка Стэнли.

Патрик Кейн. Фото Global Look Press
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press

Грамотный до мелочей менеджмент в дедлайн, как правило, работает точечно, нанося недостающие штрихи на общую картину. Как пример — вчерашний обмен силового форварда Таннера Жанно из «Нэшвилла» в «Тампу». Цена очень высокая, но логика в этой сделке железная. «Болтс» добавляют недостающей им пробивной мощи в третье звено.

То же самое можно сказать и про решение «Бостона», который заполучил защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтуэя из «Вашингтона». Оба игрока закрыли конкретные позиции в основном составе. Пока переход Кейна кажется чем-то из сферы шоу-бизнеса. Громко, пафосно, резонансно! Опровергнуть такую точку зрения сложно. Зато следить за этим процессом будет крайне любопытно.

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 58 34 24 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 60 21 39 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Сиэтл 60 33 27 72
4 Эдмонтон 61 32 29 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
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1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 1
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 1 : 4
1.03 03:30
Баффало – Коламбус
 3 : 5
1.03 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 1 : 3
1.03 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 3 : 5
1.03 04:00
Миннесота – Айлендерс
2 : 1 Б
1.03 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 5 : 6 Б
1.03 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
1.03 05:00
Аризона – Чикаго
 4 : 1
1.03 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 60 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 38 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 28 2.02
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
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