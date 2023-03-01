Исторический обмен в НХЛ! Один из лучших хоккеистов этого века едет в «Рейнджерс» к Панарину
Представить легенду «Чикаго» Патрика Кейна в другой форме ранее было невозможно, но теперь это реальность. «Рейнджерс» приобрел звездного ветерана за сущие пустяки — выборы во втором (станет первым, если команда пройдет два раунда плей-офф) и четвертом раундах драфта.
Гонка вооружений среди претендентов на титул из Восточной конференции достигла высочайшей точки, откуда и земли не видно. «Бостон», «Тампа», «Торонто», «Нью-Джерси» закупаются в дедлайн от души. А еще один фаворит «Каролина» готовится взорвать рынок в ближайшее время. Желание и возможности у нее есть в изобилии. Теперь в плей-офф на Востоке ожидается смертоубийство!
Воссоединение в «Рейнджерс» связки Кейна и Артемия Панарина выглядит как крайне интересный и местами романтичный проект с элементами слезливой ностальгии. Два сезона в «Чикаго» с 2015 по 2017 год этот дуэт разрывал в регулярных чемпионатах всех подряд. В плей-офф тогда вышло скромнее — оба раза «Блэкхокс» не смогли пройти дальше первого раунда. В Нью-Йорке старинным товарищам по орудию уготовано место во втором звене рядом с центральным нападающим Винсом Трочеком, которому придется пахать за двоих звезд в обороне, как никогда ранее в жизни.
Нынешний Кейн по-прежнему суперзвезда, хоть немного и постаревшая. Но сейчас появление не кажется обязательным элементом, которого недоставало «Рейнджерс» для борьбы за Кубок Стэнли. Линия атаки ньюйоркской команды смотрится на бумаге внушительно, но кубковые битвы с болью, кровью и переломами не развлечение типа недавнего Матча звезд во Флориде. Правильный баланс между габаритами, «физикой» и мастерством найти невероятно сложно.
Когда в одной берлоге разом собирается столько медведей и речь идет не о «Бостоне», то даже распределить правильно роли между ними будет непростой задачей. Однако на Бродвее всю жизнь любили коллекционировать большие имена, не особенно задумываясь о тонких нюансах. Случаев из прошлого можно вспомнить немало, а вот удачные исключения редки. В 2014-м «Рейнджерс» приобрели у «Тампы» Мартена Сен-Луи, который, несмотря на смерть своей матери от сердечного приступа, здорово сыграл в плей-офф и помог дойти до финала Кубка Стэнли.
Грамотный до мелочей менеджмент в дедлайн, как правило, работает точечно, нанося недостающие штрихи на общую картину. Как пример — вчерашний обмен силового форварда Таннера Жанно из «Нэшвилла» в «Тампу». Цена очень высокая, но логика в этой сделке железная. «Болтс» добавляют недостающей им пробивной мощи в третье звено.
То же самое можно сказать и про решение «Бостона», который заполучил защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтуэя из «Вашингтона». Оба игрока закрыли конкретные позиции в основном составе. Пока переход Кейна кажется чем-то из сферы шоу-бизнеса. Громко, пафосно, резонансно! Опровергнуть такую точку зрения сложно. Зато следить за этим процессом будет крайне любопытно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|60
|21
|39
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|4
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|3 : 5
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|1 : 3
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|3 : 5
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|2 : 1 Б
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|5 : 6 Б
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|4 : 1
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27