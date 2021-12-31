Без русских «Тампу» просто унизили! «Флорида» накидала сменщикам Василевского девять шайб

Неприятное поражение действующего чемпиона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)

Голы: Дюклер — 11 (Монтур, Юбердо), 2:10 — 1:0. Юбердо — 11 (бол., Барков, Райнхарт), 11:22 — 2:0. Ватрано — 7 (Лунделл, Марчмент), 14:21 — 3:0. Богосян — 2 (Белльмар, Перри), 15:31 — 3:1. Луостаринен — 8 (Гудас, Ломберг), 23:02 — 4:1. Стэмкос — 15 (Палат, Колтон), 26:19 — 4:2. Мамин — 3 (Верхэге, Луостаринен), 37:26 — 5:2. Лунделл — 7 (Ватрано, Уигар), 39:23 — 6:2. Пойнт — 10 (бол., Киллорн, Палат), 44:27 — 6:3. Дюклер — 12 (Юбердо, Уигар), 44:38 — 7:3. Экблад — 9 (Юбердо, Дюклер), 46:46 — 8:3. Барков — 11 (мен., Юбердо), 52:31 — 9:3.

Вратари: Найт — Лагас (Альнефельт, 40:00).

Штраф: 24 — 42.

Броски: 37 (10+17+10) — 42 (19+10+13).

Наши: Мамин (15.10/2/+1) — -.

Майами. FLA Live Arena.

Ковид-протокол существенно изменил состав «Тампы»: впервые за очень долгое время в заявке команды на игру не было ни одного россиянина. В больничный лист попали вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев, а нападающий Никита Кучеров продолжает залечивать травму, полученную в начале сезона.

Вызов в главную команду должен был получить вратарь фарм-клуба Амир Мифтахов — помимо Василевского, в ковид-протокол попал и его бэкап Брайан Эллиотт. Но, по информации «СЭ», Мифтахов также сдал положительный тест. Как показал матч с «Флоридой», возможно, это даже к лучшему. Канадец Лагас и швед Альнефельт выдали норму выгрузки — по три пропущенные шайбы за период. В итоге — настоящее унижение! При этом нельзя сказать, что вратари пускали все, что летело в створ: скорее «Тампа» позволяла сопернику все.

Чего только стоит гол Джонатана Юбердо, которому вообще никто не мешал добить шайбу в ворота с пятака.

Huby makes quick work ? pic.twitter.com/pWwu8D72gK — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 31, 2021

И не сказать ведь, что в обороне у «Тампы» играли одни юниоры да ахловцы. Макдона, Хедман, Богосян выглядели ужасно и проигрывали всю борьбу. Третий гол в ворота Лагаса привез самый ценный игрок Кубка Стэнли-2019/20 Виктор Хедман, а на пятаке Ватрано был хозяином — сначала бросил, а потом и добил шайбу в сетку.

Rebound game: Strong

Celly game: UNREAL pic.twitter.com/KsNmvpU3KY — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 31, 2021

Смог улучшить свою статистику и российский нападающий Максим Мамин, который сейчас выходит в первой тройке с Александром Барковым и Картером Верхаге. Последний вышел к воротам Лагаса и бросил, шайба остановилась на линии, и Мамин опередил всех на пути к ней. Четыре шайбы в 13 играх — бывший форвард ЦСКА уже побил свой личный рекорд сезона-2017/18, когда отличился трижды. При том, что сыграл тогда вдвое больше матчей.

Loose puck in front? Gotta follow it pic.twitter.com/pke0Polr1O — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 31, 2021

Очень хорош был и Энтони Дюклер. Он и в первом периоде отличился, убежав в одиночку к воротам, а в третьем красиво переиграл Альнефельта, который вышел на заключительные 20 минут.

Не ушел со льда без гола и сильнейший защитник «Пантерз» Аарон Экблад. Ему ассистировал Юбердо, ставший главным героем встречи с 5 (1+4) набранными очками.

Huby & Ek are on another level rn oh myyyyyy pic.twitter.com/x6DuhVxjvy — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 31, 2021

«Тампа» продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции, но ситуация с составом уже скоро может заметно изменить турнирное положение команд. «Флорида» отстает всего на два очка при матче в запасе. А «Каролина» — всего на очко, сыграв на два матча меньше, чем действующие обладатели Кубка Стэнли.