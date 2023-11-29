Русский богатырь из «Коламбуса» загрустил в Америке. Вернется ли он в КХЛ?

Метаморфозы Дмитрия Воронкова.

С удивлением читал новости о депрессии Дмитрия Воронкова и возможном возвращении форварда в Россию. Адаптация — сугубо индивидуальный процесс. Один человек быстро привыкает к жизни вдали от дома, другой, отыграв несколько лет, все равно ощущает себя чужаком. Воронков столкнулся с типичными трудностями переезда, которые многим знакомы, кто менял города и страны в относительно юном возрасте. Генменеджер Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что нападающий тоскует по дому, но успокоил журналистов: в «Коламбусе» понимают проблему и готовы ее решать. Планируют даже привлечь экс-защитника Федора Тютина, который тренирует детскую команду, а ранее помогал с адаптацией Кириллу Марченко.

Готов поверить в то, что Воронкову некомфортно в Америке. Дмитрий отправился за океан без знания английского языка, а в России играл только в двух городах — в Казани и родном Ангарске. Сам по себе Дмитрий — закрытый человек. Помню, как после одного из матчей «Ак Барса» записывал с ним короткое интервью. Воронков умудрился ответить на три вопроса тремя предложениями примерно из десяти слов. Однако он уезжал за океан, чтобы играть в хоккей. Тоскующий по березкам и чак-чаку форвард быстро влился в основу «Блю Джэкетс». Сезон нападающий начал в АХЛ, но через пару игр вернулся в «Коламбус». За 17 матчей Воронков набрал 10 (4+6) очков — столько же, как и третий номер драфта-2023 Адам Фантилли.

Дмитрий Воронков. Фото USA Today Sports

Воронков совершит большую ошибку, если поддастся на уговоры «Ак Барса» и вернется в КХЛ. Не каждый дебютант так заходил в основу клуба НХЛ. Дмитрий играет во втором звене, выходит в большинстве и ключевых отрезках. В «Коламбусе» собралась огайовская русская пятерка: Воронков, Марченко, Чинахов, Проворов и вратарь Тарасов. Большой плюс для адаптации, когда в раздевалке можно поговорить на родном языке и партнеры помогут с бытом и другими трудностями переезда. Не каждый наш новичок получал такие условия и такую поддержку.

После матча с «Бостоном», когда каждый из русской четверки забил по голу, Воронкова окружили журналисты в раздевалке. Ответ Дмитрия обрадовал: нападающий заявил, что остается в «Коламбусе».

— Конечно, большая разница, другой менталитет, все другое. Буду привыкать. Ребята меня поддерживают. Да, я остаюсь, — цитирует Воронкова пресс-служба клуба.

«Коламбус» заинтересован в первую очередь, чтобы Дмитрий продолжил играть в команде. «Блю Джэкетс» переживают явный кризис. Потеря Воронкова, одного из ключевых игроков, не сделает жизнь лучше. В команде провели беседу с форвардом. Все посоветовали ему остаться. Североамериканский агент Дмитрия Джей Пи Бэрри заявил, что нападающий пересмотрел ситуацию и продолжит карьеру в НХЛ.

— Желание вернуться в Россию? Он развернулся на 180 градусов. Он принял решение остаться на выходных после разговора с игроками и персоналом «Блю Джэкетс» и советов остаться — даже от его семьи и друзей, — сказал агент.

«Коламбус» должен помочь Воронкову победить хандру, чтобы полностью сосредоточиться на хоккее. Тренеры и руководители довольны Дмитрием. Статистика подтверждает, что нападающий влился в команду и играет полезно. Осталось уладить бытовые вопросы и выучить английский, чтобы комфортнее общаться с англоговорящими партнерами. И не напрягать Кирилла Марченко в раздевалке, которому приходится выступать личным переводчиком Воронкова.