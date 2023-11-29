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Русский богатырь из «Коламбуса» загрустил в Америке. Вернется ли он в КХЛ?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
Метаморфозы Дмитрия Воронкова.

С удивлением читал новости о депрессии Дмитрия Воронкова и возможном возвращении форварда в Россию. Адаптация — сугубо индивидуальный процесс. Один человек быстро привыкает к жизни вдали от дома, другой, отыграв несколько лет, все равно ощущает себя чужаком. Воронков столкнулся с типичными трудностями переезда, которые многим знакомы, кто менял города и страны в относительно юном возрасте. Генменеджер Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что нападающий тоскует по дому, но успокоил журналистов: в «Коламбусе» понимают проблему и готовы ее решать. Планируют даже привлечь экс-защитника Федора Тютина, который тренирует детскую команду, а ранее помогал с адаптацией Кириллу Марченко.

Дмитрий Воронков. Русский форвард тоскует в Америке и хочет вернуться. Почему Воронкову некомфортно в «Коламбусе»

Готов поверить в то, что Воронкову некомфортно в Америке. Дмитрий отправился за океан без знания английского языка, а в России играл только в двух городах — в Казани и родном Ангарске. Сам по себе Дмитрий — закрытый человек. Помню, как после одного из матчей «Ак Барса» записывал с ним короткое интервью. Воронков умудрился ответить на три вопроса тремя предложениями примерно из десяти слов. Однако он уезжал за океан, чтобы играть в хоккей. Тоскующий по березкам и чак-чаку форвард быстро влился в основу «Блю Джэкетс». Сезон нападающий начал в АХЛ, но через пару игр вернулся в «Коламбус». За 17 матчей Воронков набрал 10 (4+6) очков — столько же, как и третий номер драфта-2023 Адам Фантилли.

Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports

Воронков совершит большую ошибку, если поддастся на уговоры «Ак Барса» и вернется в КХЛ. Не каждый дебютант так заходил в основу клуба НХЛ. Дмитрий играет во втором звене, выходит в большинстве и ключевых отрезках. В «Коламбусе» собралась огайовская русская пятерка: Воронков, Марченко, Чинахов, Проворов и вратарь Тарасов. Большой плюс для адаптации, когда в раздевалке можно поговорить на родном языке и партнеры помогут с бытом и другими трудностями переезда. Не каждый наш новичок получал такие условия и такую поддержку.

Четыре россиянина забили за &laquo;Коламбус&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Бостоном&raquo;. Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

После матча с «Бостоном», когда каждый из русской четверки забил по голу, Воронкова окружили журналисты в раздевалке. Ответ Дмитрия обрадовал: нападающий заявил, что остается в «Коламбусе».

— Конечно, большая разница, другой менталитет, все другое. Буду привыкать. Ребята меня поддерживают. Да, я остаюсь, — цитирует Воронкова пресс-служба клуба.

«Коламбус» заинтересован в первую очередь, чтобы Дмитрий продолжил играть в команде. «Блю Джэкетс» переживают явный кризис. Потеря Воронкова, одного из ключевых игроков, не сделает жизнь лучше. В команде провели беседу с форвардом. Все посоветовали ему остаться. Североамериканский агент Дмитрия Джей Пи Бэрри заявил, что нападающий пересмотрел ситуацию и продолжит карьеру в НХЛ.

— Желание вернуться в Россию? Он развернулся на 180 градусов. Он принял решение остаться на выходных после разговора с игроками и персоналом «Блю Джэкетс» и советов остаться — даже от его семьи и друзей, — сказал агент.

Иван Проворов (№9) и&nbsp;Дмитрий Воронков (№10) после гола защитника в&nbsp;матче &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo; (5:2) 27&nbsp;ноября. «У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ

«Коламбус» должен помочь Воронкову победить хандру, чтобы полностью сосредоточиться на хоккее. Тренеры и руководители довольны Дмитрием. Статистика подтверждает, что нападающий влился в команду и играет полезно. Осталось уладить бытовые вопросы и выучить английский, чтобы комфортнее общаться с англоговорящими партнерами. И не напрягать Кирилла Марченко в раздевалке, которому приходится выступать личным переводчиком Воронкова.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 20 15 5 31
2 Каролина 21 13 8 26
3 Филадельфия 22 11 11 23
4 Вашингтон 18 10 8 22
5 Айлендерс 21 8 13 22
6 Нью-Джерси 20 10 10 21
7 Питтсбург 21 10 11 21
8 Коламбус 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 22 13 9 28
3 Детройт 20 11 9 25
4 Торонто 20 11 9 25
5 Тампа-Бэй 23 10 13 25
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
3 Виннипег 21 12 9 26
4 Сент-Луис 21 11 10 23
5 Нэшвилл 21 11 10 22
6 Аризона 21 10 11 22
7 Миннесота 20 6 14 16
8 Чикаго 20 7 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 32
2 Ванкувер 23 15 8 31
3 Лос-Анджелес 19 13 6 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 23 8 15 21
6 Анахайм 22 9 13 18
7 Эдмонтон 21 8 13 17
8 Сан-Хосе 22 5 17 12
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29.11 03:00
Торонто – Флорида
 2 : 1 Б
29.11 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
5 : 4
29.11 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
29.11 04:00
Виннипег – Даллас
 0 : 2
29.11 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 3 : 1
29.11 04:30
Чикаго – Сиэтл
 4 : 3
29.11 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 3 : 1
29.11 05:00
Эдмонтон – Вегас
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Ванкувер – Анахайм
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 22 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

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