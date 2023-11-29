Русский богатырь из «Коламбуса» загрустил в Америке. Вернется ли он в КХЛ?
С удивлением читал новости о депрессии Дмитрия Воронкова и возможном возвращении форварда в Россию. Адаптация — сугубо индивидуальный процесс. Один человек быстро привыкает к жизни вдали от дома, другой, отыграв несколько лет, все равно ощущает себя чужаком. Воронков столкнулся с типичными трудностями переезда, которые многим знакомы, кто менял города и страны в относительно юном возрасте. Генменеджер Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что нападающий тоскует по дому, но успокоил журналистов: в «Коламбусе» понимают проблему и готовы ее решать. Планируют даже привлечь экс-защитника Федора Тютина, который тренирует детскую команду, а ранее помогал с адаптацией Кириллу Марченко.
Готов поверить в то, что Воронкову некомфортно в Америке. Дмитрий отправился за океан без знания английского языка, а в России играл только в двух городах — в Казани и родном Ангарске. Сам по себе Дмитрий — закрытый человек. Помню, как после одного из матчей «Ак Барса» записывал с ним короткое интервью. Воронков умудрился ответить на три вопроса тремя предложениями примерно из десяти слов. Однако он уезжал за океан, чтобы играть в хоккей. Тоскующий по березкам и чак-чаку форвард быстро влился в основу «Блю Джэкетс». Сезон нападающий начал в АХЛ, но через пару игр вернулся в «Коламбус». За 17 матчей Воронков набрал 10 (4+6) очков — столько же, как и третий номер драфта-2023 Адам Фантилли.
Воронков совершит большую ошибку, если поддастся на уговоры «Ак Барса» и вернется в КХЛ. Не каждый дебютант так заходил в основу клуба НХЛ. Дмитрий играет во втором звене, выходит в большинстве и ключевых отрезках. В «Коламбусе» собралась огайовская русская пятерка: Воронков, Марченко, Чинахов, Проворов и вратарь Тарасов. Большой плюс для адаптации, когда в раздевалке можно поговорить на родном языке и партнеры помогут с бытом и другими трудностями переезда. Не каждый наш новичок получал такие условия и такую поддержку.
После матча с «Бостоном», когда каждый из русской четверки забил по голу, Воронкова окружили журналисты в раздевалке. Ответ Дмитрия обрадовал: нападающий заявил, что остается в «Коламбусе».
— Конечно, большая разница, другой менталитет, все другое. Буду привыкать. Ребята меня поддерживают. Да, я остаюсь, — цитирует Воронкова пресс-служба клуба.
«Коламбус» заинтересован в первую очередь, чтобы Дмитрий продолжил играть в команде. «Блю Джэкетс» переживают явный кризис. Потеря Воронкова, одного из ключевых игроков, не сделает жизнь лучше. В команде провели беседу с форвардом. Все посоветовали ему остаться. Североамериканский агент Дмитрия Джей Пи Бэрри заявил, что нападающий пересмотрел ситуацию и продолжит карьеру в НХЛ.
— Желание вернуться в Россию? Он развернулся на 180 градусов. Он принял решение остаться на выходных после разговора с игроками и персоналом «Блю Джэкетс» и советов остаться — даже от его семьи и друзей, — сказал агент.
«Коламбус» должен помочь Воронкову победить хандру, чтобы полностью сосредоточиться на хоккее. Тренеры и руководители довольны Дмитрием. Статистика подтверждает, что нападающий влился в команду и играет полезно. Осталось уладить бытовые вопросы и выучить английский, чтобы комфортнее общаться с англоговорящими партнерами. И не напрягать Кирилла Марченко в раздевалке, которому приходится выступать личным переводчиком Воронкова.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|29.11
|03:00
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|29.11
|03:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 1 Б
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|5 : 4
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|29.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|0 : 2
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|3 : 1
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|4 : 3
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 1
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|5 : 4 Б
|29.11
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|3 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97