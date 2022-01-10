«Эдмонтон» уже покинул зону плей-офф на «Западе».

Личные успехи без командного результата

Падение «Эдмонтона» произошло быстрее, чем могли пожелать его злейшие конкуренты. Начиная с декабря команда одержала всего три победы в 15 матчах и свалилась на десятую строчку в Западной конференции. Лидеры «Ойлерс» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль по-прежнему возглавляют список лучших бомбардиров, опережая Александра Овечкина.

Однако если их клуб не попадет в плей-офф, то эти очки можно спокойно выбросить на свалку истории. Разумеется, об индивидуальных призах вести речь будет как минимум стыдно. Капитан «Кэпиталз» на данный момент явный фаворит гонки за «Харт». Хватило бы ему только энергии до апреля.

Причина номер один в спаде «Эдмонтона» очевидна. Лидеры сбавили обороты и не набирают по полтора-два очка за игру, как было в начале чемпионата. Но это неполное объяснение. Недавно, изучая во время написания очередной статьи об Овечкине статистику звездных нападающих лиги, выделил для себя декабрь как месяц, в котором сбавляют обороты почти все. В дело вступает обычная физиология. Даже лучшим игрокам с высочайшим индивидуальным мастерством не хватает эмоций и сил, чтобы сохранить заданный темп.

Применительно к «Ойлерз» данный вывод интересен тем, что, несмотря на все усилия генерального менеджера Кена Холланда, команда в межсезонье не стала сильнее и по-прежнему зависима от формы двух суперзвезд. Летом на бумаге все было не так плохо. В составе появилось несколько игроков, которые за счет своей активности, работы и опыта должны были сделать «Ойлерс» более сбалансированной командой.

Холланд действовал смело. Ради Зака Хаймана, Уоррена Фогеле, Дерека Райана, Данкана Кита, Коди Сиси «Эдмонтон» расстался с кучей денег, потратил выбор второго раунда на драфте, отдал перспективного защитника Итана Беара, но реальной выгоды не получил. Ни один из новичков не стал важной фигурой на льду и в раздевалке. Основная ответственность ложится на прежних лидеров, которые не всесильны.

Стюарт Скиннер в воротах «Эдмонтона». Фото Getty Images

Вратарский провал

Главный промах нынешний менеджмент допустил в отношении вратарской линии — не нашел за два года первого номера, не стал летом выкупать соглашение финна Микко Коскинена, решив таким образом избавиться от форварда Джеймса Нила, и дал новый двухлетний контракт ветерану Майку Смиту, которому в марте исполнится 40.

Канадец в силу возраста начал предсказуемо испытывать проблемы со здоровьем. В его отсутствие Коскинен с ролью основного вратаря не справился. Недавно он даже получил публичное порицание от главного тренера Дэйва Типпетта после плохой игры против «Рейнджерс». Голкипер не стал брать на себя роль «терпилы» и пошел в ответную атаку, дав интервью финскому изданию Yle. Резюме слов бывшей звезды СКА — как побеждать, если команда мало забивает и основные проблемы сваливают на вратаря?

Заочный обман любезностями по меркам лиги, в которой не принято размахивать грязным бельем на публике, разгорелся приличный. Только перманентные трудности с коронавирусом, сотрясающие НХЛ на протяжении нескольких недель, помешали скандалу развернуться на полную мощность.

Три вратаря «Ойлерс», включая более молодого канадца Стюарта Скиннера, в равных составах действуют ужасно — всего 90,87 процента отраженных бросков. Хуже дела обстоят только у «Аризоны», «Нью-Джерси» и «Сиэтла». Применительно к этим командам поставить рядом словосочетание «борьба за плей-офф» невероятно тяжело.

Для понимания глубины проблемы факт показательный. Вратари банально не тащат и пропускают массу необязательных шайб. На сайте moneypuck.com можно найти занятную статистику — количество предотвращенных голов в свои ворота по сравнению со средним показателем по лиге. Только у Скиннера он положительный и составляет скромные «0,5» (35-е место), у Смита — «-3,7» (73-е), у Коскинена — «-6,7» (88-е). Лидер списка Джек Кэмпбелл («Торонто») предотвращает на 18,3 гола больше, чем вратарь со средним показателем по лиге.

В начале сезона нивелировать вратарские проблемы помогала фантастическая реализация большинства, одно время поднимавшаяся выше отметки в 40 процентов. Сейчас показатель опустился до 30,2 (второе место в лиге) — этого оказывается маловато. Вдобавок ко всему попали в ковид-протокол две ключевые фигуры — Макдэвид и самый результативный защитник лиги прошлого сезона Тайсон Бэрри.

Леон Драйзайтль и Конор Макдэвид. Фото Getty Images

Некому помочь лидерам

Известный тренер Джон Торторелла, с нынешнего сезона работающий экспертом на телевизионном канале ESPN, еще в середине ноября покритиковал

Коннора за то, что он часто апеллирует к арбитрам, не может перестроить свою игру под кубковые рамки и уделять больше внимания обороне. Тогда на специалиста набросилась местная пресса, обозвав его подход к хоккею доисторическим.

Торторелла, как показывает время, близок к истине. Только адресовать претензии надо всей команде, которая по игре в равных составах идет на 22-м месте. Хуже всего то, что нет приличных третьего и четвертого звена, которые хотя бы не залезали в «минусы». На одних только вратарей эту проблему не свалишь. У третьего центра Райана — «-13», у приставленного в начале сезона к Макдэвиду Хаймана, который пришел из «Торонто» на зарплату в 5,5 миллиона долларов за сезон до 2028 года, — «-9»!

Говорят еще, что Типпетт утратил контроль над командой. Смена главного тренера вряд ли радикально поможет решить все трудности. Хотя в реальности на союз Макдэвида и того же Тортореллы было крайне интересно посмотреть.

Раскрыть подробно все проблемы «Ойлерз» в одном материале невозможно. Они тянутся за организацией не первый год. Даже улучшения в работе на драфте не приносят ощутимого эффекта, поскольку клубная система крайне слабо развивает и доводит до основного состава талантливую молодежь. Заметными фигурами становятся лишь те, кого выбрали высоко в первом раунде. Да и то не все.

Винить в происходящем Холланда, работающего только третий год, уже самое время. Ему дали большие полномочия, Типпетт его ставленник, наличие суперзвезд Макдэвида и Драйзайтля, которые втихую начинают роптать, — хороший стартовый капитал. Пока он проедается впустую. Команда при Холланде два раза добралась до плей-офф, но выиграла всего один матч. Все чаще вспоминается советский анекдот про завод, неизменно собирающий «Жигули» при наличии нового оборудования, немецких рабочих и комплектующих от «Мерседеса». Похоже, «Эдмонтон» после проигранного финала-2006 надолго стал проклятым местом.