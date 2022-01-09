Обзор игрового дня НХЛ: российский нападающий снова подрался с ветераном, а наш новичок вспомнил, как забивать

В «Коламбусе» продолжают доверять Чинахову.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)

Голы: Экхольм — 2 (Канин, Джохансен), 0:56 — 0:1. Тренин — 9 (Беннинг, Толванен), 17:20 — 0:2. Жанно — 11 (Дюшен, Йоси), 18:56 — 0:3. Келлер — 12, 42:19 — 1:3. Йоси — 12 (бол., Джохансен, Гранлунд), 47:25 — 1:4. Крауз — 9 (Нэш, Дайнин), 50:48 — 2:4.

Вратари: Веймелка (56:19 — 56:48, 56:53 — 58:22, 58:35) — Сарос.

Штраф: 48 — 38.

Броски: 40 (12+15+13) — 29 (19+5+5).

Наши: Любушкин (12.11/0/+1) — Тренин (15.24/2/0).

9 января. Глендейл. Gila River Arena. 10317 зрителей.

НХЛ давно отказалась от участия в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине, а фантомные боли по поводу формирования гипотетического состава не отступают. И хотя Яков Тренин не выходит в центре, глядя на его серию, все равно появляются мысли «а вот если...». С 30 декабря в шести матчах россиянин набрал 6 (4+2) очков. В прошлых двух сезонах Тренин выдавал результативные отрезки максимум из двух подряд встреч.

Яков проводит уже третий год в НХЛ — после этого чемпионата у него заканчивается контракт новичка. На большое повышение он претендовать не будет, сейчас важнее думать о сохранении стабильности. В матче против «Аризоны» Тренин забросил девятую шайбу в сезоне — это уже больше, чем в двух предыдущих регулярках, вместе взятых. В «Нэшвилле», где места в составе заняты только в топ-6, он уже стал стабильным игроком основы, в отличие от прошлого года. Хорошим примером для Якова может стать карьера Ивана Барбашева в «Сент-Луисе».

В «Блюз» прорваться выше по звеньям еще сложнее, чем в «Предаторз». Но Барбашев берет другим — он максимально активен по обе стороны площадки. Для игрока нижних троек он очень часто оказывается на обострении под чужими воротами, быстрее всех реагирует на отскоки. У Тренина тоже есть все, чтобы прокачивать не только игру без шайбы. Периодически он выходит с Колтоном Сиссонсом: канадец — любитель бегать в контратаки, он не зациклен на копании грядок у бортов. Яков может выдать яркий проход к воротам, но стабильно цепляться за шайбу в чужой зоне пока не получается.

В матче против «Аризоны», впрочем, игра в каких-то устоявшихся тройках быстро испарилась. Уже в первом периоде «Койотис» и «Предс» пошли в разнос и забили на любые правила. Стартовая драка вспыхнула на 58-й секунде, в первой двадцатиминутке команды умудрились заработать еще 10 двухминутных удалений. Веселье продолжилось в третьем периоде. Тренин подрался с Эндрю Лэддом — сначала россиянин повздорил с Клейтоном Келлером, что сильно не понравилось ветерану. Тренин выбирает для драк хоть и возрастных, но опытных ребят — еще свеж в памяти бой со Здено Харой, а Яков успел сцепиться с очередным «дедом». Лэдд завалил соперника на лед, но несколько неприятных ударов от Тренина пропустил.

Чинахов снова начал забивать

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Бьоркстранд — 10 (бол., Ворачек, Лайне), 2:01 — 1:0. Дженнер — 13 (Нюквист, Боквист), 4:03 — 2:0. Хишир — 7 (Сиверсон, Веси), 14:41 — 2:1. Веси — 6 (Мерсер), 19:40 — 2:2. Чинахов — 2 (Робинсон, Керали), 29:31 — 3:2. Студенич — 1 (Боквист, Грэйвс), 33:32 — 3:3. Бьоркстранд — 11 (Ворачек, Боквист), 45:00 — 4:3.

Вратари: Корписало — Блэквуд (58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+12+11) — 30 (6+13+11).

Наши: Гавриков (22.24/1/-1), Чинахов (8.59/4/0) — -.

9 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18680 зрителей.

За Егором Чинаховым место в составе пока не закреплено. После грустного декабря, когда россиянин пропустил пять матчей подряд, глядя на них с трибун, от «Коламбуса» уже ждали ссылки форварда в АХЛ. Место Егора — в ведущих звеньях, такой бросок странно гробить в боттом-лайне. В конце осени Чинахов неплохо смотрелся с молодым Колом Силлинджером и немолодым Якубом Ворачеком. Но если место в составе он сумел снова заслужить, то созидающих партнеров пока нет.

Если бы не невезение — арбитры в этом сезоне отменили уже три шайбы Чинахова из-за мизерных офсайдов, — статистика Егора была бы чуть более приятная. А с одним голом поди претендуй на приличный айстайм. Джона Тортореллы уже нет в Огайо, но играющим ребятам закрепиться в первый же сезон по-прежнему непросто. С Шоном Курали в центре Чинахову проблематично показать свое лучшее качество — прекрасный кистевой. Егору проще красиво реализовать послематчевый буллит, чем найти удачную позицию для броска.

Но адаптация к энхаэловским скоростям и английскому языку в процессе. Важно понимать, что в Чинахове заинтересованы — он удивил огненной предсезонкой, он проспект-первораундник.

Никому не выгодно засылать россиянина в АХЛ, хотя пунктом о возвращении в Россию тот не воспользуется. Егор делает все, что от него зависит: прокачивается в игре без шайбы, терпит, слушает нравоучения Брэда Ларсена, который уверяет прессу, что находится в контакте с подопечным. В матче против «Нью-Джерси» к Чинахову пришла, наконец, вторая шайба в сезоне (а могла бы уже пятая). Он сориентировался и с бэкхенда добил ее в ворота. Не кистевой в «девятку», конечно, которого ждут от россиянина, но тоже здорово.