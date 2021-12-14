Звездный вратарь заканчивает карьеру из-за травм. Он был наставником Василевского и тащил «Тампу» до финала Кубка Стэнли

История Бена Бишопа.

Хоккейные болельщики больше не смогут увидеть в деле Бена Бишопа. Полтора года голкипер «Далласа» пытался залечить свои болячки и восстановиться после операции на колене, но, кажется, утратил веру в собственные силы. На прошлой неделе 35-летний вратарь провел первый матч с августа 2020-го, и многим показалось, что возвращение американца в НХЛ уже не за горами. «Старз» отправили Бена в АХЛ набирать форму, однако в той игре он пропустил восемь шайб после 34 бросков. Кажется, Бишоп очень эмоционально воспринял свою нынешнюю физическую форму и почувствовал, что выйти на прежний уровень уже не сможет. В воскресенье руководство клуба сообщило, что вратарь решил поставить точку в игровой карьере.

«Ни для кого не секрет, что у него была серьезная травма колена и он отправился в АХЛ, чтобы там проявить себя. Бен очень хотел вернуться, был готов делать все для этого, но поиграв, понял, что его карьера подошла к концу», — сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. Пока никаких официальных заявлений от самого игрока по этому поводу не было, но у Бишопа запланирована пресс-конференция, на которой он объявит о своем решении и ответит на вопросы журналистов. Американец был одним из самых успешных голкиперов НХЛ последнего десятилетия. С сезона-2013/14 он входит в десятку лучших вратарей по количеству побед в регулярных чемпионатах (204). И это несмотря на то, что из-за различных травм американец пропустил много матчей.

В шаге от мечты и роль наставника Василевского

«Мне очень больно слышать такие новости. Чувствую себя опустошенным. Бен — замечательный человек и потрясающий голкипер. Я работал в «Тампе», когда в 2015-м его невероятная игра помогла нам добраться до финала Кубка Стэнли. Когда вы заходите так далеко, у вас возникает особая связь. Я всегда считал его близким другом. Он хотел продолжать играть, но произошла досадная ситуация. Сейчас мои мысли с Беном и его семьей», — отреагировал на произошедшее главный тренер «Далласа» Рик Боунесс. Их действительно связывает множество воспоминаний. В 2015-м мечта была очень близко, но остановить мощнейший «Чикаго» не удалось. Бишоп, игравший финальную серию с недолеченным пахом, заслуживал трофея как никто другой. В том плей-офф «Тампа» дважды доводила свои серии до седьмого матча, и оба раза дело заканчивалось «сухарем» американского голкипера.

Бен Бишоп и Андрей Василевский. Фото Getty Images

Андрей Василевский, который уже давно превзошел многие достижения Бишопа, неоднократно говорил, что благодарен американцу за поддержку в молодости и полезные советы. Бен также с теплотой вспоминает то время: «Помог ли я ему? В паре моментов, так точно. Когда я впервые катался с ним, то подумал: «Ого, этот парень действительно особенный». И уже тогда понимал, что мое время на исходе. У Андрея были все возможности, чтобы стать великим. Когда меня обменяли, я сразу сказал, что Василевский может выиграть следующие десять «Везин», и теперь его номинировали четыре раза подряд. Он задавал правильные вопросы, и у меня никогда не было проблем с ним. Нам было очень весело вдвоем. Я считаю его своим хоккейным младшим братом. Первый раз в карьере у меня был кто-то, для кого я был наставником».

Занятия гимнастикой и высокий рост

У Бишопа в молодости были свои учителя, которым он признателен по сей день. Один из них — известный тренер Грант Стендбрук. Он помог попасть в НХЛ не только Бену, но также Гарту Сноу и Джимми Ховарду. В Бишопе его привлекли физические данные и крупные габариты. Неудивительно, ведь с ростом 201 сантиметр американец стал самым высоким вратарем в НХЛ. Стендбрук рассмотрел в Бене огромный потенциал и пригласил его в университет Мэна. Правда, пришлось прилично поработать над различными игровыми аспектами, чему сам голкипер неоднократно противился. Например, Грант неожиданно посоветовал Бишопу заняться гимнастикой. «Я объяснил ему, что это сделает его маневреннее, а также научит лучше чувствовать и понимать свое тело. Однако вскоре он пожаловался мне: «Тренер, я так не могу. Я там единственный парень в окружении маленьких девочек».

Кропотливая работа и стремление к цели позволили выработать Бишопу свой собственный неповторимый стиль, который отмечали многие специалисты. «С таким ростом Бену проще действовать глубоко в воротах. А если добавить сюда его отличную позиционную игру, то ему не нужно много перемещаться, чтобы сделать своевременный сейв. Он очень терпелив. Вратарь таких габаритов должен находиться в стойке так долго, как это возможно, лишь в крайних случаях опускаясь на колени. С возрастом Бен научился прекрасно это контролировать», — говорил тренер вратарей «Далласа» Джефф Риз.

Кумирами Бишопа были Кертис Джозеф, Грант Фюр, Роман Турек и Брент Джонсон. «В детстве мы играли в хоккей ради удовольствия и даже не мечтали об НХЛ. Когда ты становишься чуть старше, то начинаешь думать: «Возможно, я смогу попасть в юниорскую лигу». Затем: «А может, мне посчастливится получить стипендию от колледжа?» Мне нравилось ходить на матчи «Сент-Луиса», но я и во сне не мог представить себя на льду в сильнейшей лиге», — вспоминает американский голкипер.

Бен Бишоп. Фото Getty Images

Американские горки

Когда Бишопу исполнилось 12 лет, он стал выступать за «Джуниор Блюз». Символично, что в 2005 году «Сент-Луис» выбрал его в третьем раунде драфта НХЛ. «Музыканты» потратили на голкипера пик третьего раунда и забрали американца под 85-м номером. За три сезона в «Сент-Луисе» Бен провел всего 13 матчей и был обменян в «Оттаву». В составе «Сенаторз» он по-настоящему прочувствовал шаткость конкуренции и как судьба может преподносить неожиданные сюрпризы.

Основной вратарь «Сенаторов» Крэйг Андерсон серьезно поранил руку во время приготовления еды, и так Бишоп оказался в воротах «Оттавы». В следующем сезоне Андерсон вернул себе место первого номера, но затем снова отправился в лазарет. «Именно из-за травм Крэйга я получил шанс провести несколько матчей подряд. Мы бились за попадание в плей-офф, так что я мог по-настоящему ощутить груз полной ответственности», — вспоминает Бишоп.

Болельщики «Оттавы» до сих пор называют обмен американца в «Тампу» одной из самых провальных сделок в истории клуба. Канадская команда получила взамен форварда Кори Конахера и пик четвертого раунда драфта-2013 (нападающий Тобиас Линдберг). В итоге Конахер набрал только 25 очков в 72 матчах за «Оттаву» и был выставлен на драфт отказов, а Бишоп превратился в безоговорочного первого номера «Тампы».

В составе «Лайтнинг» американец провел свое лучшее время в НХЛ. В качестве вратаря «Молний» он дважды номинировался на «Везину Трофи» и помог команде впервые с 2004 года выйти в финал Кубка Стэнли. Когда Бен был здоров, то по праву считался одним из сильнейших вратарей лиги. Его процент отраженных бросков за карьеру 92,1 — четвертое место в истории лиги среди голкиперов, сыгравших не менее 300 игр. По этому показателю его опережают только Доминик Гашек, Кен Драйден и Туукка Раск.

К сожалению, травмы не дали Бишопу полноценно раскрыть свой потенциал, и он часто отправлялся в лазарет в самый неподходящий момент. В «Далласе» он вновь получил возможность побороться за Кубок Стэнли, но в плей-офф-2020 сыграл всего три матча, пропустив в них 12 шайб. Как и в 2015-м, вместе с Риком Боунессом они могли почувствовать вкус триумфа, но снова остались ни с чем. Вдвойне обидно уступить своему бывшему клубу. В 2017 году «Лайтнинг» не нашли никаких вариантов оставить у себя не самого дешевого голкипера и решили сделать ставку на Василевского. Бена обменяли в «Лос-Анджелес» на вратаря Петера Будая, защитника Эрика Чернака и пик в седьмом раунде драфта-2017.

Бену расстраиваться точно не стоит. Он провел достойную карьеру и в 413 матчах в НХЛ одержал 222 победы при 33 «сухарях». Победа в Кубке Стэнли стала бы достойным дополнением к неплохим цифрам, но в этом отношении никогда нет никаких гарантий. Теперь Бишоп может полностью посвятить себя семье и воспитанию двух маленьких сыновей, которые точно будут гордиться своим отцом.