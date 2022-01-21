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21 января, 12:00

Бобровский остановил главных конкурентов Овечкина! Юбилейный «сухарь» российского вратаря

«Флорида» разгромила «Эдмонтон», Сергей Бобровский сыграл на ноль
Михаил Скрыль
Корреспондент
В игре Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images
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«Флорида» уничтожила команду Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
Голы: Барков — 16 (бол., Райнхарт, Юбердо), 25:28 — 0:1. Верхэге — 14 (Райнхарт, Монтур), 28:07 — 0:2. Барков — 17 (Гудас), 47:13 — 0:3. Дюклер — 17 (бол., Барков, Юбердо), 55:40 — 0:4. Беннетт — 17 (бол., Типпетт, Лунделл), 56:54 — 0:5. Типпетт — 5 (Мамин, Лунделл), 58:16 — 0:6.
Вратари: Коскинен — Бобровский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 40 (17+12+11) — 28 (7+6+15).
Наши: — - Мамин (10.50/0/+1).
21 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.

Понятие «рекорд» среди россиян в НХЛ ассоциируется с Александром Овечкиным. Каждый новый матч гуру статистики отыскивают новые достижения, которые покорились капитану «Вашингтона». Голы, передачи, матчи и даже силовые приемы — нападающий врывается в топы по разным показателям. Впрочем, мир не заканчивается на фигуре Овечкина. 20 января 2022 года — важная дата для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» остановил грозное нападение «Эдмонтона» и оформил 35-й «сухарь» в карьере. Что позволило новокузнецкому Третьяку выйти на третье место среди российских голкиперов НХЛ. Позади остались Илья Брызгалов и Семен Варламов (34). Впереди — Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

Сергей Бобровский (справа) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Заштатная «Флорида» идет по чемпионскому пути. Команду не сразили секс-скандал с тренером и потеря ведущего игрока

Матч с «Эдмонтоном» — не самый очевидный выбор, чтобы улучшить статистику «сухарей». В среднем «Ойлерз» забивают чуть больше трех голов за матч, но куда важнее, что за них играют два лучших нападающих современности: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Их сладкая парочка гонится за Овечкиным в списке лучших снайперов и бомбардиров лиги. Из-за вынужденной паузы (после нового года «Эдмонтон» провел только пять матчей) Александр вырвался вперед. У форвардов «Ойлерз» остаются игры в запасе. Они могут только благодарить составителей календаря за то, что следующий матч с «Флоридой» больше чем через месяц. Потому что сегодня против поймавшего кураж Бобровского Макдэвид и Драйзайтль отбегали вхолостую.

По крупному счету (6:0) может сложиться впечатление, что голкипер победителей скучал и редко вступал в игру. Это совершенно не так. По воротам Бобровского «Эдмонтон» нанес 40 бросков. Шесть из которых — от Коннора и Леона. Каждый из нападающих провел на льду больше 20 минут, но пробить Сергея не удалось. Особенно важный отрезок пришелся на первый период. «Ойлерз» владели инициативой, закрывали соперника в зоне, устраивали опасные контратаки, но россиянин справился с 17 бросками и позволил партнерам войти в игру. Чего только стоит сейв на Йессе Пулюярви на последних секундах.

Со второго периода «Флорида» начала возвращать долги Бобровскому. Его визави — Микко Коскинен — особой надежностью сегодня не отличился и пропустил несколько легких шайб. Например, два первых гола от Александра Баркова и Картера Верхэге. Оба нападающих нашли слабое место финна и точно бросали в ближний угол. Барков в середине третьего периода окончательно похоронил надежды «Эдмонтона» хотя бы на овертайм. Александр озадачил Коскинена броском с ползоны — вратарь «Ойлерз» не выручил и на этот раз.

Микко оставалось только посочувствовать. Его конкурент отыграл безошибочно, а финн сильно подпортил себе статистику. В концовке «Эдмонтон» посыпался и получил еще три гола за пять минут от Дюклера, Беннета и Типпетта, которому ассистировал Максим Мамин. Для российского форварда это 8-е (5+3) очко за 21 матч.

Сергея Бобровского заслуженно признали первой звездой матча. Без его геройств — особенно в первом периоде — все могло сложиться иначе. Вовремя проснулись и его партнеры, которые отгрузили «Эдмонтону» шесть безответных шайб. «Флорида» — одна из самых зрелищных команд НХЛ. Матчи с ее участием приятно смотреть. «Пантерз» закономерно лидируют в Атлантическом дивизионе — и это заслуга не только лихого нападения, но и перезагрузившегося в этом сезоне Бобровского. Игра Сергея сейчас и два последних года — небо и земля.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Питтсбург 39 24 15 53
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 36 17 19 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
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22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
- : -
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 - : -
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 - : -
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 - : -
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
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