Бобровский остановил главных конкурентов Овечкина! Юбилейный «сухарь» российского вратаря

«Флорида» уничтожила команду Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Барков — 16 (бол., Райнхарт, Юбердо), 25:28 — 0:1. Верхэге — 14 (Райнхарт, Монтур), 28:07 — 0:2. Барков — 17 (Гудас), 47:13 — 0:3. Дюклер — 17 (бол., Барков, Юбердо), 55:40 — 0:4. Беннетт — 17 (бол., Типпетт, Лунделл), 56:54 — 0:5. Типпетт — 5 (Мамин, Лунделл), 58:16 — 0:6.

Вратари: Коскинен — Бобровский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 40 (17+12+11) — 28 (7+6+15).

Наши: — - Мамин (10.50/0/+1).

21 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.

Понятие «рекорд» среди россиян в НХЛ ассоциируется с Александром Овечкиным. Каждый новый матч гуру статистики отыскивают новые достижения, которые покорились капитану «Вашингтона». Голы, передачи, матчи и даже силовые приемы — нападающий врывается в топы по разным показателям. Впрочем, мир не заканчивается на фигуре Овечкина. 20 января 2022 года — важная дата для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» остановил грозное нападение «Эдмонтона» и оформил 35-й «сухарь» в карьере. Что позволило новокузнецкому Третьяку выйти на третье место среди российских голкиперов НХЛ. Позади остались Илья Брызгалов и Семен Варламов (34). Впереди — Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

Матч с «Эдмонтоном» — не самый очевидный выбор, чтобы улучшить статистику «сухарей». В среднем «Ойлерз» забивают чуть больше трех голов за матч, но куда важнее, что за них играют два лучших нападающих современности: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Их сладкая парочка гонится за Овечкиным в списке лучших снайперов и бомбардиров лиги. Из-за вынужденной паузы (после нового года «Эдмонтон» провел только пять матчей) Александр вырвался вперед. У форвардов «Ойлерз» остаются игры в запасе. Они могут только благодарить составителей календаря за то, что следующий матч с «Флоридой» больше чем через месяц. Потому что сегодня против поймавшего кураж Бобровского Макдэвид и Драйзайтль отбегали вхолостую.

По крупному счету (6:0) может сложиться впечатление, что голкипер победителей скучал и редко вступал в игру. Это совершенно не так. По воротам Бобровского «Эдмонтон» нанес 40 бросков. Шесть из которых — от Коннора и Леона. Каждый из нападающих провел на льду больше 20 минут, но пробить Сергея не удалось. Особенно важный отрезок пришелся на первый период. «Ойлерз» владели инициативой, закрывали соперника в зоне, устраивали опасные контратаки, но россиянин справился с 17 бросками и позволил партнерам войти в игру. Чего только стоит сейв на Йессе Пулюярви на последних секундах.

Sergei Bobrovsky se estira totalmente y completa una parada incre?ble ante Jesse Puljujarvi, en los segundos finales del primer per?odo pic.twitter.com/BcPjwGc5QO — NHL Espa?ol (@nhlespanol) January 21, 2022

Со второго периода «Флорида» начала возвращать долги Бобровскому. Его визави — Микко Коскинен — особой надежностью сегодня не отличился и пропустил несколько легких шайб. Например, два первых гола от Александра Баркова и Картера Верхэге. Оба нападающих нашли слабое место финна и точно бросали в ближний угол. Барков в середине третьего периода окончательно похоронил надежды «Эдмонтона» хотя бы на овертайм. Александр озадачил Коскинена броском с ползоны — вратарь «Ойлерз» не выручил и на этот раз.

Микко оставалось только посочувствовать. Его конкурент отыграл безошибочно, а финн сильно подпортил себе статистику. В концовке «Эдмонтон» посыпался и получил еще три гола за пять минут от Дюклера, Беннета и Типпетта, которому ассистировал Максим Мамин. Для российского форварда это 8-е (5+3) очко за 21 матч.

Сергея Бобровского заслуженно признали первой звездой матча. Без его геройств — особенно в первом периоде — все могло сложиться иначе. Вовремя проснулись и его партнеры, которые отгрузили «Эдмонтону» шесть безответных шайб. «Флорида» — одна из самых зрелищных команд НХЛ. Матчи с ее участием приятно смотреть. «Пантерз» закономерно лидируют в Атлантическом дивизионе — и это заслуга не только лихого нападения, но и перезагрузившегося в этом сезоне Бобровского. Игра Сергея сейчас и два последних года — небо и земля.