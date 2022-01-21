Бобровский остановил главных конкурентов Овечкина! Юбилейный «сухарь» российского вратаря
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
Голы: Барков — 16 (бол., Райнхарт, Юбердо), 25:28 — 0:1. Верхэге — 14 (Райнхарт, Монтур), 28:07 — 0:2. Барков — 17 (Гудас), 47:13 — 0:3. Дюклер — 17 (бол., Барков, Юбердо), 55:40 — 0:4. Беннетт — 17 (бол., Типпетт, Лунделл), 56:54 — 0:5. Типпетт — 5 (Мамин, Лунделл), 58:16 — 0:6.
Вратари: Коскинен — Бобровский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 40 (17+12+11) — 28 (7+6+15).
Наши: — - Мамин (10.50/0/+1).
21 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.
Понятие «рекорд» среди россиян в НХЛ ассоциируется с Александром Овечкиным. Каждый новый матч гуру статистики отыскивают новые достижения, которые покорились капитану «Вашингтона». Голы, передачи, матчи и даже силовые приемы — нападающий врывается в топы по разным показателям. Впрочем, мир не заканчивается на фигуре Овечкина. 20 января 2022 года — важная дата для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» остановил грозное нападение «Эдмонтона» и оформил 35-й «сухарь» в карьере. Что позволило новокузнецкому Третьяку выйти на третье место среди российских голкиперов НХЛ. Позади остались Илья Брызгалов и Семен Варламов (34). Впереди — Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).
Матч с «Эдмонтоном» — не самый очевидный выбор, чтобы улучшить статистику «сухарей». В среднем «Ойлерз» забивают чуть больше трех голов за матч, но куда важнее, что за них играют два лучших нападающих современности: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Их сладкая парочка гонится за Овечкиным в списке лучших снайперов и бомбардиров лиги. Из-за вынужденной паузы (после нового года «Эдмонтон» провел только пять матчей) Александр вырвался вперед. У форвардов «Ойлерз» остаются игры в запасе. Они могут только благодарить составителей календаря за то, что следующий матч с «Флоридой» больше чем через месяц. Потому что сегодня против поймавшего кураж Бобровского Макдэвид и Драйзайтль отбегали вхолостую.
По крупному счету (6:0) может сложиться впечатление, что голкипер победителей скучал и редко вступал в игру. Это совершенно не так. По воротам Бобровского «Эдмонтон» нанес 40 бросков. Шесть из которых — от Коннора и Леона. Каждый из нападающих провел на льду больше 20 минут, но пробить Сергея не удалось. Особенно важный отрезок пришелся на первый период. «Ойлерз» владели инициативой, закрывали соперника в зоне, устраивали опасные контратаки, но россиянин справился с 17 бросками и позволил партнерам войти в игру. Чего только стоит сейв на Йессе Пулюярви на последних секундах.
Со второго периода «Флорида» начала возвращать долги Бобровскому. Его визави — Микко Коскинен — особой надежностью сегодня не отличился и пропустил несколько легких шайб. Например, два первых гола от Александра Баркова и Картера Верхэге. Оба нападающих нашли слабое место финна и точно бросали в ближний угол. Барков в середине третьего периода окончательно похоронил надежды «Эдмонтона» хотя бы на овертайм. Александр озадачил Коскинена броском с ползоны — вратарь «Ойлерз» не выручил и на этот раз.
Микко оставалось только посочувствовать. Его конкурент отыграл безошибочно, а финн сильно подпортил себе статистику. В концовке «Эдмонтон» посыпался и получил еще три гола за пять минут от Дюклера, Беннета и Типпетта, которому ассистировал Максим Мамин. Для российского форварда это 8-е (5+3) очко за 21 матч.
Сергея Бобровского заслуженно признали первой звездой матча. Без его геройств — особенно в первом периоде — все могло сложиться иначе. Вовремя проснулись и его партнеры, которые отгрузили «Эдмонтону» шесть безответных шайб. «Флорида» — одна из самых зрелищных команд НХЛ. Матчи с ее участием приятно смотреть. «Пантерз» закономерно лидируют в Атлантическом дивизионе — и это заслуга не только лихого нападения, но и перезагрузившегося в этом сезоне Бобровского. Игра Сергея сейчас и два последних года — небо и земля.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|- : -
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|- : -
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13