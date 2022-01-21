Овечкин проиграл дуэль чешскому снайперу. «Вашингтон» без кучи лидеров уступил принципиальному сопернику

Александр продлил результативную серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Кузнецов — 13 (Овечкин, ван Римсдайк), 4:07 — 0:1. Пастрняк — 17 (Холл, Хаула), 4:57 — 1:1. Пастрняк — 18 (бол., Грызлик), 28:37 — 2:1. Эллер — 7 (Макмайкл), 36:12 — 2:2. Бержерон — 13, 49:41 — 3:2. Бэкстрем — 1 (Уилсон), 50:17 — 3:3. Макэвой — 6 (бол., Дебраск, Хаула), 59:15 — 4:3.

Вратари: Ульмарк — Ванечек (59:22).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+10+13) — 17 (5+6+6).

Наши: — - Кузнецов (20.32/1/0), Овечкин (20.05/3/0).

21 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Дуэль Овечкина и Пастрняка

Исправляться за разгром 10-дневной давности от «Бостона» (3:7) «Вашингтону» сегодня пришлось без ведущего защитника. Дмитрий Орлов постфактум получил дисквалификацию за грубый удар в колено нападающему «Виннипега» Николаю Элерсу и пропустит два ближайших матча. Кадровые проблемы преследуют «Кэпиталз» весь сезон. Встречу с «Брюинз» также пропускали Джон Карлсон, Ти Джей Оши, Энтони Манта и Коннор Шири. Об оптимальном составе «Столичным» остается только мечтать.

«Вашингтон» по ходу регулярки доказал, что не боится доверять игрокам из фарм-клуба и подключает к основе парней из «Херши». Вынужденная необходимость помогла раскрыться тому же Алексею Протасу. Прошлый сезон белорус отыграл в АХЛ, а сейчас стал важной частью нападения «Кэпс». С «Бостоном» его определили во второе звено к Бэкстрему и Уилсону, и форвард помог сравнять счет в третьем периоде.

Встреча «Бостона» и «Вашингтона» — это дуэль двух суперснайперов современности: Овечкина и Пастрняка. Александр после короткого затишья продолжил набирать очки — шестой матч подряд форвард не уходит со льда без результативных баллов. Сегодня они с Кузнецовым организовали первый гол «Кэпиталз». Александр затащил шайбу в зону, а Евгений, получив свободный лед, неотразимо бросил в ближний угол.

Пастрняк нашел чем ответить российскому дуэту «Кэпс». Меньше минуты потребовалось «Бостону», чтобы сравнять счет. Сегодня Лавиолетт доверился Витеку Ванечеку, несмотря на то, что чех причастен к болезненному поражению 3:7. Остановить поймавшего кураж Пастрняка голкипер «Вашингтона» не смог и пропустил от него две шайбы. По первому голу к голкиперу никаких вопросов. Защитники проспали подключение Давида на пятак, куда Тэйлор Холл доставил шайбу. Чеху оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Позиционные атаки «Вашингтона» заканчивались или потерями шайбы, или бессмысленными набросами в сторону ворот. За два периода «Кэпс» лишь 11 раз потревожили Улльмарка. «Брюинз» по совокупности моментов были ближе к голу. Дубль Пастрняка и минимальное преимущество «Бостона» — справедливый исход первой половины матча. Гол получился нетипичным для большинства. Давид убежал один на один с Ванечеком и разобрался с голкипером.

Закономерный исход

«Вашингтон» генерировал минимум опасности у чужих ворот, но показал настоящий мастер-класс по реализации моментов. Опытная команда даже в неудачно складывающемся матче способна взять максимум — это говорит о ее потенциале. За два периода почти нечего вспомнить из того, что «Кэпиталз» создали в атаке. Однако счет после сорока минут равный — 2:2. Результат для Питера Лавиолетта был сегодня превыше содержания игры. Гол Ларса Эллера напомнил шайбу Кузнецова — датчанин хлестко бросил с кистей и застал Улльмарка врасплох.

На третий период «Бостон» вышел без ведущего форварда Брэда Маршана. Нападающий получил травму верхней части тела после силового приема Гарнета Хэтэуэйя. Американец через боль доиграл второй период, после чего остался в раздевалке. Режиссер трансляции показал несколько кадров, как Маршан корчился от боли, когда сидел на скамейке. Коуч «Брюинз» Брюс Кэссиди изменил сочетания — в первую тройку подняли Джейка Дебраска.

Эксперимент тренера сработал, и лидеры организовали важный гол в середине третьего периода. Не обошлось без помощи Евгения Кузнецова, который, стоя на пятаке, срезал шайбу в свои ворота.

«Вашингтон» быстро отыгрался. «Бостон» вел в счете всего-то 36 секунд. Защитники «Брюинз» потеряли шайбу за своими воротами под прессингом Алексея Протаса. Получившийся пас Никлас Бэкстрем идеально попал в ближний угол. Улльмарк пропустил все три шайбы с прямых бросков. Если «Бостону» голы давались с большим трудом, то «Вашингтон» забивал с видимой легкостью. Вторая и третья шайбы «Кэпиталз» и вовсе не вытекали из логики матча.

Но «Вашингтон» сам себе подписал приговор в концовке, когда Ник Дауд получил необязательное удаление. С большинством у команды Кэссиди полный порядок, что она и подтвердила на последних минутах.

Победа «Бостона» закономерна. После шайбы Чарли Макэвоя на спасение у «Столичных» осталось 45 секунд. Но ни замена Ванечека на шестого полевого, ни старания Овечкина, который чуть было не привез гол в пустые ворота, не помогли «Кэпиталз». Александр завершил матч с одной передачей, которая стала 619-й в его карьере. Он сравнялся по этому показателю с Сергеем Зубовым в списке лучших ассистентов среди россиян в истории НХЛ. Впереди только Евгений Малкин (682) и Сергей Федоров (696).